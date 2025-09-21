English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Hyderabad: ఇదెక్కడి దోస్తానారా..?.. క్లోజ్ ఫ్రెండ్ ఇంట్లో లేడీ గెటప్ వేసుకుని మరీ చోరీ.. అసలు స్టోరీ ఏంటంటే..?

Man lady getup  Theft in Hyderabad: తన స్నేహితుడి ఇంట్లో లేడీ గెటప్ వేసుకుని వెళ్లాడు. ఇంట్లో ఉన్న బంగారం, నగల్ని దోచుకుని ఏం తెలియనట్లు బైటకు వచ్చాడు. ఈ ఘటన హైదరాబాద్ లో సంచలనంగా మారింది.

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Sep 21, 2025, 04:47 PM IST
  • లేడీ గెటప్ లో దోస్త్ ఇంట్లో చోరీ..
  • బంజారా హిల్స్ లో ఘటన..

Hyderabad: ఇదెక్కడి దోస్తానారా..?.. క్లోజ్ ఫ్రెండ్ ఇంట్లో లేడీ గెటప్ వేసుకుని మరీ చోరీ.. అసలు స్టోరీ ఏంటంటే..?

Man lady getup theft in Banjara hills Hyderabad: చాలా మంది తల్లిదండ్రుల తర్వాత ఆ ప్లేస్ ను ఫ్రెండ్స్ కు ఇస్తారు. కొన్నిసార్లు ఇంట్లో వారితో షేర్ చేసుకొలేని విషయాల్ని సైతం తమ దోస్తులతో చెప్పుకుంటారు. జీవితంలో ఒక మంచి మిత్రుడు దొరికితే.. లైఫ్ గొప్పస్థానంకు వెళ్లిపోతుంది. అదే విధంగా కన్నింగ్ దోస్తులు దొరికితే మాత్రం జీవితం అంతే  పాతాళానికి పోతుంది.

ఈ క్రమంలో  చాలా మంది దోస్తులు చెప్పిందే వినేందుకు ఎక్కువగా ఆసక్తి చూపిస్తుంటారు.  కానీ ఇటీవల సమాజంలో అనేక ఘటనలో ఆందోళనకరంగా మారుతున్నాయి. అసలు చాలా మంది ప్రతి ఒక్క బంధాన్ని కూడా నవ్వుల పాలు చేసేలా ప్రవర్తిస్తున్నారు. ఇప్పటికే భార్య భర్తల బంధంకు చెందిన ఘటనలు తరచుగా వార్తలలో ఉంటున్నాయి. తాజాగా.. ఒక ఫ్రెండ్.. మంచిగా ఉంటునే తన దోస్తు ఇంటినే దోచేశాడు. ఈ ఘటన ప్రస్తుతం వైరల్గా మారింది.

హైదరాబాద్ లోని బంజారా హిల్స్ లో జరిగిన ఘటన ప్రస్తుతం వార్తలలో నిలిచింది. ఊరికి వెళ్తున్న విషయాన్ని తన స్నేహితుడు హర్షిత్‌కు చెప్పాడు. అయితే.. హర్షిత్.. గత కొన్ని రోజులుగా ఆన్ లైన్ లలో బెట్టింగ్ లు పెట్టి పీకల దాక అప్పుల్లో కూరుకుపోయాడు. దీంతో తన ఫ్రెండ్ ఇంటికి కన్నం వేశాలని కన్నింగ్ ప్లాన్ వేశాడు. ఎలాగో అతనికి తన ఫ్రెండ్ ఇంట్లో తాళం ఎక్కడ పెడతాడు. డబ్బులు, బంగారం ఎక్కడ పెడతాడో తెలుసు. ఇదేఅదనుగా.. లేడీ గెటప్ వేసుకుని ఇంట్లో ప్రవేశించాడు.

ఇంటి తాళాలు పగల కొట్టి.. ఇంట్లో ఉన్న 6.75 తులాల బంగారం, రూ. 1.10 లక్షల నగదు తీసుకుని మెల్లగా పారిపోయాడు. ఈ లేడీ గెటప్ కదలికలు సీసీ కెమెరాలో రికార్డు అయ్యాయి.  శివరాజ్ కుటుంబం తిరిగి వచ్చాక డోర్ తాళాలు పగలకొట్టి ఉండడం, బీరువాలో బంగారం, నగలు లేకపోవడం చూసి పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశాడు.

 సమాచారం మేరకు పోలీసులు సంఘటనా స్థలానికి చేరుకుని పరిశీలించారు. క్లూస్ టీమ్‌తో వివరాలను సేకరించినట్లు పోలీసులు తెలిపారు.  లేడీస్ వేషంలో ఉన్న వ్యక్తి కదలికల్ని గుర్తించారు. ఈ క్రమంలో లోతుగా విచారణ చేయగా. హర్షిత్ లేడీ వేశంలో చోరీలకు పాల్పడినట్లు పోలీసులు గుర్తించారు.

Read more: దుర్గమ్మ భక్తులకు బిగ్ అలర్ట్.. ఆ ఒక్కరోజు మాత్రమే వీఐపీ దర్శనాలు పూర్తిగా రద్దు.. డిటెయిల్స్..

హర్షిత్‌ను అరెస్ట్ చేసి.. అతని వద్ద నుంచి 6.75 తులాల బంగారం, రూ. 85 వేల నగదును స్వాధీనం చేసుకున్నట్లు పేర్కొన్నారు. ఆ తర్వాత నిందితుడ్ని రిమాండ్‌కు తరలించినట్లు పోలీసులు వెల్లడించారు.  ఈ ఘటన ప్రస్తుతం సంచలనంగా మారింది.

 

About the Author

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

HyderabadMan theft in Lady getupYoung man theft in Lady getup HyderabadViral newsMan commits theft in friend house

