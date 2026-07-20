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Khammam: వామ్మో.. పెళ్లయిన మూడో రాత్రి నుంచే మగతనం లేదని భార్య టార్చర్.!. అసలు విషయం తెలిస్తే మైండ్ బ్లాంక్.!.

Wife harassment  tragedy in Khammam:  పెళ్లయిన రోజు  నుంచి తరచుగా భర్తకు మగతనం లేదని భార్య వేధింపులకు పాల్పడింది. ఈ క్రమంలో భార్య వేధింపులను తాళలేక భర్త ఆత్మహత్యకు పాల్పడ్డాడు. ఖమ్మంలో చోటు చేసుకున్న ఈ ఘటన సంచలనంగా మారింది.

Written ByInamdar Paresh
Published: Jul 20, 2026, 01:04 PM IST|Updated: Jul 20, 2026, 01:12 PM IST
Khammam: వామ్మో.. పెళ్లయిన మూడో రాత్రి నుంచే మగతనం లేదని భార్య టార్చర్.!. అసలు విషయం తెలిస్తే మైండ్ బ్లాంక్.!.
Image Credit: khammamsadarlalcase

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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