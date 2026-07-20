/Khammam: వామ్మో.. పెళ్లయిన మూడో రాత్రి నుంచే మగతనం లేదని భార్య టార్చర్.!. అసలు విషయం తెలిస్తే మైండ్ బ్లాంక్.!.

Man commits suicide over wife harassment in Khammam: సమాజంలో రానున్న రోజుల్లో అసలు వివాహ వ్యవస్థ ఉంటుందా అని చాలా మంది ఆందోళనలకు గురౌతున్నారు. ప్రతిరోజు భార్య, భర్తలు ఒకర్ని మరోకరు హత్యలు చేసుకుంటున్నారు. వివాహేతర సంబంధాలు, ఆర్థిక అవసరాలు, ఇన్సురెన్స్ డబ్బుల కోసం దారుణాలకు పాల్పడుతున్నారు. మొత్తంగా కొంత మంది పనిగట్టుకుని ఏదైన గొడవలు జరిగితే సర్దుకొని పోవాల్సింది పోయి సుపారీలు ఇచ్చి మరీ కట్టుకున్న వారిపై దారుణాలకు పాల్పడుతున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో ఖమ్మం జిల్లాలోని రఘునాథపాలెం మండలంలో దారుణం చోటు చేసుకుంది. భార్య వేధింపులు తాళలేక మరో భర్త ఆత్మహత్యకు పాల్పడి విగత జీవిలా మారిపోయాడు.
ఖమ్మం జిల్లా రఘునాథపాలెం మండలంలో దారుణం చోటుచేసుకుంది. రాంక్యాతండాలో తండ్రితో కలిసి మేకల వ్యాపారం చేస్తూ, ఈ ఏడాది మే నెలలో హర్యాతండాకు చెందిన యువతిని పెళ్లి చేసుకున్న సదర్ లాల్ (27) అనే యువకుడు పెళ్లి చేసుకున్నాడు. పెళ్లి తర్వాత మూడో రోజు నుంచి యువతి.. నీకు మగతనం లేదని భర్తను వేధింపులకు గురిచేసింది.
ప్రతిరోజు నీచంగాచూస్తు అందరి ముందు మగతనంలేదని భర్త పరువు తీసేది. దీంతో భార్య టార్చర్ భరించలేక సదర్ లాల్ తరచుగా తీవ్ర మనోవేదనకు గురయ్యేవాడు. ఇటీవల సీత్లా పండుగ సందర్భంగా అత్తగారింటికి వెళ్లగా, కుటుంబ సభ్యులతో కలిసి సదర్ లాల్ను మగతనం లేదని పలుమార్లు అందరి ముందు అవమానించింది.
ఇక తన భార్య మారదని, తీవ్ర మనస్తాపంతో అక్క దగ్గరికి వెళ్తున్నానని చెప్పి అక్కడ నుంచి బైటకు వచ్చాడు. ఆతర్వాత తన బావకు ఫోన్ చేసి చనిపోతున్నానని చెప్పి, లొకేషన్ పంపాడు. ఈ క్రమంలో కుటుంబ సభ్యులు.. వి. వెంకటాయపాలెం కాలువ దగ్గరికి వెళ్లి చూడగా, అక్కడ సదర్ లాల్ బైక్, ఫోన్, కలుపు మందు డబ్బాను గుర్తించారు. కాలువలో వెతకగా సదర్ లాల్ డెడ్ బాడీ కన్పించింది. వెంటనే పోలీసులు అక్కడకు చేరుకున్నారు.
యువతికి పెళ్లికి ముందే యువకుడితో ఎఫైర్ ఉందని, పెళ్లయ్యాక కూడా సంబంధం కొనసాగించేందుకే సదర్ లాల్కు మగతనం లేదని వేధింపులకు గురిచేసిందని చెప్పారు. దీనిపైన ఇప్పటికే పంచాయతీ పెడితే, మెడికల్ టెస్టులు చేయించామని తెలిపిన సదర్ లాల్ కుటుంబ సభ్యులు తెలిపారు. దీనిపై కేసు నమోదు చేసుకున్న పోలీసులు విచారణ చేపట్టారు. ఈ ఘటన స్థానికంగా తీవ్ర దుమారంగా మారింది.
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