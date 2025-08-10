Viral News: గొంతులో మిర్చి బజ్జీ ఇరుక్కొని వ్యక్తి మృతి.. విషాదంలో గ్రామం..

Mirchi Bajji Telugu Viral News: రోజువారీ భోజనం విషాదంగా మారింది. మిర్చి బజ్జీ తినడం ఒక కుటుంబానికి తీరని శోకాన్ని మిగిల్చింది. మహబూబ్నగర్ జిల్లా మిడ్జిల్ మండలం అయ్యవారిపల్లి గ్రామానికి చెందిన 55 ఏళ్ల బలరాం, శుక్రవారం రాత్రి భోజనం చేస్తున్నప్పుడు ఊహించని ప్రమాదం చోటు చేసుకుంది. అందరితో కలిసి నవ్వుతూ.. ఆప్యాయంగా గడిపిన బలరాం, ఒక్కసారిగా మిర్చి బజ్జీ గొంతులో ఇరుక్కోవడంతో ఊపిరి ఆడక విలవిలలాడిపోయాడు.
సాధారణంగా సాయంత్రం వేళల్లో బలరాం ఇంట్లో అందరితో కలిసి భోజనం చేసేవాడు. ఆ రోజు కూడా అలాగే జరిగింది.. ఎంతో ఇష్టంగా మిర్చి బజ్జీ తింటున్న సమయంలో అది గొంతులో ఇరుక్కోవడంతో ఒక్కసారిగా అస్వస్థతకు గురయ్యాడు. బలరాం పరిస్థితి చూసి కుటుంబ సభ్యులు షాక్ అయ్యారు. వెంటనే అతన్ని జడ్చర్ల ప్రభుత్వ ఆసుపత్రికి తరలించారు. కానీ, దురదృష్టవశాత్తు ఆసుపత్రికి చేరుకునేలోపే బలరాం ప్రాణాలు కోల్పోయినట్లు వైద్యులు తెలిపారు.
ఇంటికి పెద్ద దిక్కుగా, కుటుంబానికి అన్ని విధాలా అండగా ఉన్న బలరాం అకాల మరణం కుటుంబ సభ్యులను తీవ్రంగా కలచివేసింది. నిన్నటి వరకు ఆరోగ్యంగా, సంతోషంగా ఉన్న వ్యక్తి ఈరోజు లేకపోవడం వారిని దిగ్భ్రాంతికి గురిచేసింది. బలరాం మరణాన్ని జీర్ణించుకోలేక కన్నీటి పర్యంతమయ్యారు. "మా నాన్న మాకు తీరని లోటు. ఆయన మరణం మమ్మల్ని మానసికంగా దెబ్బతీసింది" అని కుటుంబ సభ్యులు ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
బజ్జీ గొంతులో ఇరుక్కొని వ్యక్తి ప్రాణాలు కోల్పోవడం గ్రామంలో చర్చనీయాంశంగా మారింది. "మిర్చి బజ్జీ ప్రాణాలు తీస్తుందని ఎప్పుడూ అనుకోలేదు" అని గ్రామస్తులు ఆశ్చర్యం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. బలరాం మరణ వార్త ఆలస్యంగా వెలుగులోకి రావడంతో ఈ విషయం మరింత చర్చకు దారితీసింది. కుటుంబ సభ్యులు, గ్రామస్తులు బలరాం మరణం పట్ల తీవ్ర విచారం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఈ విషాద ఘటన గ్రామంలో విషాద ఛాయలు నింపింది.
