  • Karimnagar: అయ్యో.. ఇదేంటీ గోవిందా.!. తిరుమల దర్శనం టికెట్ రిటైర్డ్ ఉద్యోగికి భారీ టోకరా.. ఏంచేశాడంటే..?

Man cheated retired in employee in karimnagar: తిరుమల శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి దర్శనాలకు టికెట్ బుక్ చేస్తానని రోజు ఫోన్ తీసుకునే వాడు. ఆ తర్వాత ఫోన్ కు మెస్సెజ్ లు రాకుండా సెట్టింగ్ చేశాడు. కరీంనగర్ లో వెలుగులోకి వచ్చిన ఘటనపై పోలీసులు విచారణ చేపట్టారు. ఇతరులకు తమఫోన్ లను పొరపాటున కూడా ఇవ్వకూడదని పోలీసులు హెచ్చరిస్తున్నారు.  

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Mar 12, 2026, 08:51 PM IST
  • తిరుమల దర్శనం టికెట్ పేరిట మోసం..
  • విచారణ చేపట్టిన పోలీసులు..

Man fraud retired employee devotee on the name of Tirumala darshan in karimnagar: తిరుమలకు  వెళ్లాలని చాలా మంది భావిస్తారు. శ్రీవారిని కంటి నిండా చూసుకుని మొక్కులు తీర్చుకొవాలని చాలా దూరం నుంచి దర్శనాలకు వస్తారు. కొంత మందికి మాత్రం టీటీడీ ఆన్ లైన్ లో టికెట్లు ఎప్పుడు రిలీజ్ చేస్తుందొ తెలీదు. దీంతో వారు దళారుల్ని ఆశ్రయిస్తారు.  ఇదే అదనుగా భావించిన కేటుగాళ్లు అవతలి వారి అమాయకత్వాన్ని క్యాష్ చేసుకుని మోసం చేస్తారు.  ఈ క్రమంలో కరీంనగర్ లోని గంగాధర మండలం ఓద్వారం గ్రామంలోని వెంకటేశ్వర స్వామి ఆలయానికి ప్రతి రోజు ఒక విశ్రాంత ఉద్యోగి వెళ్లేవాడు. అక్కడ సాయి తరుణ్ అనే వ్యక్తితో పరిచయం ఏర్పడింది. అతను అక్కడ పూజారీగా చేసేవాడు.

అయితే.. రిటైర్డ్ ఉద్యోగి ఫోన్ తీసుకుని టీటీడీ టికేట్ బుక్ చేస్తానంటూ డైలీ అతడ్నిమోసంకు పాల్పడేవాడు. అతని ఫోన్ తీసుకుని ప్రతిరోజు కూడా వేలాది రూపాయల్ని తనకు తెలిసిన నెంబర్ కు ట్రాన్స్ ఫర్ చేసేవాడు. ఈ విధంగా అతని నుంచి రెండు నెలల్లో దాదాపు.. రూ.18.46 లక్షలు బదిలీ చేసుకున్నాడు.  ఇటీవల డబ్బులు అవసరమయ్యి బ్యాంకుకు వెళ్లగా, అకౌంట్లో డబ్బులు లేవని అధికారులు చెప్పడంతో స్టేట్మెంట్ తీసి చూడగా, రోజు ఉదయం 9 గంటల లోపు రూ.99,999 బదిలీ అయినట్లు గుర్తించి పోలీసులను ఆశ్రయించాడు.

Read more: Ghmc on Property Tax: హైదరాబాద్ వాసులకు అదిరిపోయే న్యూస్.. పెండింగ్ ఆస్తిపన్నులపై జీహెచ్ఎంసీ కీలక నిర్ణయం..

ఈ క్రమంలో పోలీసులు హరీష్ అనే వ్యక్తిని అదుపులోకి తీసుకుని విచారణ చేపట్టారు. మరోవైపు ఆలయంలోని పూజారీ పరారైనట్లు గుర్తించారు. దీంతో పోలీసులు అతని ఫోన్ సిగ్నల్ ఆధారంగా ట్రెస్ చేసే పనిలో పడ్డారు. దీనిపై పోలీసులు అపరిచితులకు తమ ఫోన్ లను పొరపాటున కూడా ఇవ్వకూడదని, ఓటీపీ పాస్ వర్డ్ లను చెప్పకూడదని చెప్తున్నారు. 

 

KarimnagartirumalaPriest cheats retired employeeTirumala DarshanTTD News

