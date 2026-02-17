English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Mahabubabad: మహబూబాబాద్‌లో అమానుషం.. మహిళ ఇంటికి వెళ్లి పెట్రోల్ పోసి నిప్పుపెట్టిన ప్రేమోన్మాది.. ఎందుకో తెలుసా..?

Mahabubabad: మహబూబాబాద్‌లో అమానుషం.. మహిళ ఇంటికి వెళ్లి పెట్రోల్ పోసి నిప్పుపెట్టిన ప్రేమోన్మాది.. ఎందుకో తెలుసా..?

Man petrol attack on woman in mahabubabad:మహిళ ఇంటికి వెళ్లి ఆమెతో గొడవలు పడ్డాడు. అంతే కాకుండా అప్పటికే ఒక బాటిల్ లో పెట్రోల్ తెచ్చుకుని ఆమెపై పోసి నిప్పుపెట్టాడు. తనకు తాను కూడా కాల్చుకున్నాడు. ఈ ఘటన పెనువిషాదంగా మారింది.  

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Feb 17, 2026, 07:08 PM IST
  • మహబూబాబాద్ లో దారుణం..
  • వివాహితపై పెట్రో దాడి..

Mahabubabad: మహబూబాబాద్‌లో అమానుషం.. మహిళ ఇంటికి వెళ్లి పెట్రోల్ పోసి నిప్పుపెట్టిన ప్రేమోన్మాది.. ఎందుకో తెలుసా..?

Man pours petrol on married woman and sets fire in mahabubabad: ఇటీవల సమాజంలో మరీ దారుణాలు చోటు చేసు కుంటున్నాయి. చక్కగా పెళ్లి చేసుకుని అన్యోన్యంగా ఉండాల్సింది పోయి దారుణాలకు పాల్పడుతున్నారు. ఒకర్ని మరోకరు చంపుకుంటున్నారు. వివాహేతర సంబంధాలు పెట్టుకుని ఇతరుల చేతుల్లో హత్యలకు గురౌతున్నారు. ఇలాంటి ఘటనలు ఇటీవల మరీ ఎక్కువగా వార్తలలో ఉంటున్నాయి. తాజాగా.. తెలంగాణలోని మహబూబాబాద్ లో జరిగిన దారుణం  ఒక్కసారిగా అందర్ని విస్మయంకు గురిచేసింది. మహాబూబాబాద్ లోని ప్రగతి నగర్ లో దారుణం చోటు చేసుకుంది.

అంజయ్య అనే వ్యక్తి మరో వివాహితతో వివాహేతర సంబంధం పెట్టుకున్నాడు. అంజయ్య భార్య ఇప్పటికే మరణించగా అతనికి ఒక కూతురు, ఇద్దరు కుమారులు ఉన్నారు.ఈ క్రమంలో అతనికి పద్మ అనే మహిళతో పరిచయం ఏర్పడింది. అది కాస్త వివాహేతర సంబంధంగా మారి సహాజీవనం సాగిస్తున్నారు. ఆమెకు తన భర్తతో గొడవలు కావడం వల్ల సపరేట్ గా ఉంటుంది. ఆమెకు ఇద్దరు పిల్లలు ఉన్నారు. అయితే.. ఇటీవల పద్మ మరో వ్యక్తితో సన్నిహితంగా ఉంటుందని,తనను దూరం పెడుతుందని అంజయ్య కోపం పెంచుకున్నాడు. ఈరోజు ఆమెఇంట్లోకి వెళ్లి గొడవకు దిగారు.

అది కాస్త పెద్దదిగా మారింది అప్పటికే తనతో పెట్రోల్ ను తెచ్చుకున్న అంజయ్య ఆమెపై పోసి నిప్పులు పెట్టాడు. ఆతర్వాత తన మీద కూడా పెట్రోల్ పోసుకుని ఆమెను హత్తుకున్నాడు. ఇద్దరికి కూడా మంటలు అంటుకున్నాయి. గట్టిగా కేకలు వేయడంతో చుట్టుపక్కల వారు అలర్ట్ అయ్యారు. వెంటనే పోలీసులకు, అంబులెన్స్ వారికి సమాచారం ఇచ్చారు.

Read more: Kcr Followers: నాన్న అనికూడా పిల్వచాత కాలేదా..?.. ఫోటో కూడా లేకుండా కవిత ట్విట్‌పై నెట్టింట దుమారం..

స్థానికులు మంటలను ఆర్పే ప్రయత్నం చేశారు. తనకు దక్కనిది ఎవరికి దక్కకూడదని అంజయ్య ఈ విధంగా పెట్రోల్ తో దాడి చేసి హత్యకు ప్రయత్నించినట్లు స్థానికులు చెబుతున్నారు.ఈ ఘటనతో ఇద్దరు తీవ్రంగా గాయపడ్డారు. వీరికి వైద్యులు చికిత్స అందిస్తున్నారు. ఇద్దరు కూడా తీవ్రంగా గాయపడ్డారు. పోలీసులు కేసు నమోదు చేసుకుని విచారణ చేపట్టారు. ఈ దారుణంతో ఇరు కుటుంబాల్లో తీవ్ర విషాదం నెలకొంది. 
 

