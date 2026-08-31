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సర్కారీ బడుల పిల్లలకు పౌష్టికాహారం.. నేడు మంచిర్యాలలో అధునాతన సెంట్రలైజ్డ్ కిచెన్ షురూ..!!

School Breakfast Scheme: సర్కారు బడుల్లో చదువుకునే విద్యార్థులకు గుడ్ న్యూస్. నేడు ఆగస్టు 31వ తేదీ మంచిర్యాలలో సెంట్రలైజ్డ్ కమ్యూనిటీ కిచెన్ ప్రారంభం కానుంది. 3  జిల్లాల్లో 49, 104 మంది విద్యార్థులకు ప్రతిరోజూ పోషకాహార బ్రేక్ ఫాస్ట్ లభించనుంది.

Written ByBhoomi
Published: Aug 31, 2026, 07:56 AM IST|Updated: Aug 31, 2026, 07:56 AM IST
సర్కారీ బడుల పిల్లలకు పౌష్టికాహారం.. నేడు మంచిర్యాలలో అధునాతన సెంట్రలైజ్డ్ కిచెన్ షురూ..!!
Image Credit: zee news

About the Author

Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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సర్కారీ బడుల పిల్లలకు పౌష్టికాహారం.. నేడు మంచిర్యాలలో అధునాతన సెంట్రలైజ్డ్ కిచెన్ షురూ..!!
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