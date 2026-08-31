/సర్కారీ బడుల పిల్లలకు పౌష్టికాహారం.. నేడు మంచిర్యాలలో అధునాతన సెంట్రలైజ్డ్ కిచెన్ షురూ..!!

Mancherial School Breakfast Scheme: తెలంగాణ ప్రభుత్వం ఎంతో ప్రతిష్టాత్మకంగా అమలు చేస్తున్న పాఠశాల అల్పాహారం కార్యక్రమంలో భాగంగా నేడు మంచిర్యాల అగ్రికల్చర్ మార్కెట్ యార్డులోని మెడికల్ గోడౌన్ లో నిర్మించిన అధునాతన సెంట్రలైజ్డ్ కమ్యూనిటీ కిచెన్ ను నేడు ప్రారంభించనున్నారు. ఈ కార్యక్రమానికి మంచిర్యాల ఎమ్మెల్యే కొక్కిరాల ప్రేమ్ సాగర్ రావు ముఖ్య అతిథిగా హాజరవుతారు. రాష్ట్రంలోని ప్రభుత్వ స్కూళ్లు, జూనియర్ కాలేజీల్లో చదివే విద్యార్థులకు ఉదయాన్నే పౌష్టికా హారాన్ని అందించే లక్ష్యంతో చేపట్టిన బ్రేక్ ఫాస్ట్ పథకం ఇకపై అన్ని ప్రభుత్వ పాఠశాలలు, కాలేజీ లకు విస్తరించేందుకు ప్రభుత్వం వేగంగా సన్నాహాలు చేస్తోంది. అందుకు అవసరమైన సెంట్రలైజ్డ్ కమ్యూనిటీ కిచెన్ల పనులను అధికార యంత్రాంగం వేగవంతం చేసింది. మొదటి విడతగా 8 జిల్లాల్లో 7 సెంట్రలైజ్డ్ కిచెన్ల ద్వారా 1,269 స్కూళ్లు, 33 కాలేజీల్లో విద్యార్థులకు బ్రేక్ఫాస్ట్ అందిస్తున్నారు. మధిర, మంథనిలోనూ కిచెన్లు ప్రారంభించారు.
ఈ క్రమంలోనే మంచిర్యాల అగ్రికల్చర్ మార్కెట్ యార్డ్లోని మెడికల్ గోడౌన్లో నిర్మించిన అధునాతన సెంట్రలైజ్డ్ కమ్యూనిటీ కిచెన్న నేడు ప్రారంభించనున్నారు. దీనికి హరే కృష్ణ మూవ్మెంట్ చారిటబుల్ ఫౌండేషన్ భాగస్వామిగా వ్యవహరిస్తోంది. సింగరేణి కాలరీస్ కంపెనీ లిమిటెడ్ (ఎస్సీసీఎల్) తన సీఎస్ఆర్ నిధుల ద్వారా నిర్మాణానికి ఆర్థిక సహకారం అందించింది. ఈ సెంట్రలైజ్డ్ కిచెన్ ద్వారా జగిత్యాల, మంచిర్యాల, పెద్దపల్లి జిల్లాల్లోని 17 మండలాల పరిధిలో 691 ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో చదువుతున్న 42,450 మంది విద్యార్థులకు, అలాగే 13 జూనియర్ కాలేజీల్లో చదువుతున్న 6,654 మంది విద్యార్థులకు ప్రతిరోజూ పోషక విలువలతో కూడిన అల్పాహారం అందించనున్నారు.
అన్ని జిల్లాల్లో సెంట్రలైజ్డ్ కిచెన్లు..:
రాష్ట్రంలోని మొత్తం 33 జిల్లాలు ఉండగా 39 సెంట్రలైజ్డ్ కిచెన్లు అవస రమని అధికారులు అంచనా వేశారు. ఒక్కో కిచెన్ నిర్మాణానికి అయ్యే ఖర్చులో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం 70 శాతం, స్వచ్చంద సంస్థలైన హరేకృష్ణ మూవ్ మెంట్ ఛారిటబుల్ ట్రస్ట్, మన్నా ట్రస్ట్లు కలిసి 30 శాతం భరిస్తాయి. కిచెన్లలో అధునాతన ఆటోమేటెడ్ యంత్రాలను ఏర్పాటు చేస్తున్నారు. అలాగే ఆటోమేటిక్ వెజిటబుల్ వాషింగ్ అండ్ కటింగ్ యూనిట్, ఆర్వో వాటర్ ప్లాంట్. బాయిలర్ ప్లాంట్, సెంట్రల్ గ్యాస్ బ్యాంక్ ఏర్పాటు చేస్తున్నారు. నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ న్యూట్రిషన్ సూచనల మేరకు మెనూను రూపొందించారు. సోమవారం ఇడ్లీ సాంబార్, మంగళవారం పూరీ ఆలూ కుర్మా, బుధవారం దోశ చట్నీ, గురువారం ఉప్మా చట్నీ. శుక్రవారం మిల్లెట్ ఇడ్లీ సాంబార్, శనివారం బోండా చట్నీతో బ్రేక్ ఫాస్ట్ అందించనున్నారు.
అల్పాహార మెను ఇలా ఉంటుంది:
సోమవారం: ఇడ్లీ – సాంబార్
మంగళవారం: పూరీ – ఆలూ కుర్మా
బుధవారం: దోశ – చట్నీ
గురువారం: ఉప్మా – చట్నీ
శుక్రవారం: మిల్లెట్ ఇడ్లీ – సాంబార్
శనివారం: బోండా – చట్నీ
విద్యార్థులకు మంచి ఆరోగ్యంతోపాటు పోషకాహారం, విద్యాభ్యాసాన్ని మెరుగుపర్చాలన్న లక్ష్యంతో ఏర్పాటు చేసిన ఈ సెంట్రలైజ్డ్ కిచెన్ 3 జిల్లాల వేలాది మంది విద్యార్థులకు ప్రతిరోజూ నాణ్యమైన బ్రేక్ ఫాస్ట్ అందించనుంది.
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