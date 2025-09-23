English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Maoist Party: మావోయిస్టుల్లో విభేదాలు..మల్లోజుల వేణుగోపాల్‌ను ద్రోహిగా పేర్కొంటూ.. ఆయుధాలు అప్పగించాలని హెచ్చరిక..!!

Maoist Party:  వరుస ఎన్ కౌంటర్లతో కేంద్ర స్థాయి నాయకులను కోల్పోతున్న మావోయిస్టు పార్టీలో అంతర్గత విభేదాలు పొడచూపినట్లు స్పష్టం అవుతోంది. ఆయుధాలు వదిలేసి శాంతి చర్చలకు సిద్ధమంటూ కేంద్ర కమిటీ అధికార ప్రతినిధి హోదాలో మల్లోజుల వేణుగోపాల్ అలియాస్ భూపతి చేసిన ప్రకటన ఇప్పుడు ఆ పార్టీలో పెనుదుమారం రేపుతోంది. అది పార్టీ నిర్ణయం కాదంటూ తెలంగాణ అధికార ప్రతినిధి జగన్ పేరుతో మరో లేఖ విడుదల అయ్యింది. ఈ నేపథ్యంలో సీనియర్ మావోయిస్టు నేత మల్లోజుల వేణుగోపాల్ అలియాస్ భూపతిపై మావోయిస్టు కేంద్ర కమిటీ కీలక చర్యలు తీసుకుంటున్నట్లు సమాచారం. ద్రోహిగా పేర్కొంటూ ఆయన దగ్గర ఉన్న ఆయుధాలను వెంటనే పార్టీకి అప్పగించాలంటూ వార్నింగ్ ఇచ్చింది. 

Written by - Bhoomi | Last Updated : Sep 23, 2025, 01:01 PM IST

Trending Photos

Abhishek Sharma: అభిషేక్ శర్మ గర్ల్‌ఫ్రెండ్ ఎవరో తెలుసా..? కావ్య మారన్ కాదండోయ్..!
7
Abhishek Sharma
Abhishek Sharma: అభిషేక్ శర్మ గర్ల్‌ఫ్రెండ్ ఎవరో తెలుసా..? కావ్య మారన్ కాదండోయ్..!
Kattappa Daughter: కట్టప్ప కూతుర్ని ఎప్పుడైనా చూశారా? హీరోయిన్ లెవల్ హాట్ ఫోజులు..!
7
Kattappa
Kattappa Daughter: కట్టప్ప కూతుర్ని ఎప్పుడైనా చూశారా? హీరోయిన్ లెవల్ హాట్ ఫోజులు..!
RRB Exam Date: RRB అభ్యర్థులకు బిగ్ అలర్ట్.. ఎగ్జామ్ డేట్ ఫిక్స్.. పరీక్ష షెడ్యూల్ ఇలా డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి..!
5
Rrb Ntpc Exam Date
RRB Exam Date: RRB అభ్యర్థులకు బిగ్ అలర్ట్.. ఎగ్జామ్ డేట్ ఫిక్స్.. పరీక్ష షెడ్యూల్ ఇలా డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి..!
Post Office: కేవలం రూ. 565. పెట్టుబడితో రూ.10 లక్షలు లాభం! పేదోళ్లకు అదిరిపోయే స్కీమ్..
5
Post Office
Post Office: కేవలం రూ. 565. పెట్టుబడితో రూ.10 లక్షలు లాభం! పేదోళ్లకు అదిరిపోయే స్కీమ్..
Maoist Party: మావోయిస్టుల్లో విభేదాలు..మల్లోజుల వేణుగోపాల్‌ను ద్రోహిగా పేర్కొంటూ.. ఆయుధాలు అప్పగించాలని హెచ్చరిక..!!

Maoist Party:  తెలంగాణ మావోయిస్టు పార్టీ సీనియర్ నేత మల్లోజుల వేణుగోపాల్ అలియాస్ భూపతి ఇటీవల పార్టీ మార్గదర్శకతకు విరుద్ధంగా ప్రకటించిన ప్రకటన తర్వాత కేంద్ర కమిటీ చర్యలు తీసుకుంది. భూపతి తన లేఖలో మావోయిస్టు సాయుధ పోరాటాన్ని తాత్కాలికంగా విరమించేందుకు సిద్ధమని, ఆయుధాలను వదిలేస్తామని తెలిపినప్పటికి, కేంద్ర కమిటీ దీనిని పార్టీ నిర్ణయం కాదని, తప్పుడు ప్రచారం చేస్తున్నారని స్పష్టం చేసింది. భూపతి వద్ద ఉన్న ఆయుధాలను వెంటనే పార్టీకి అప్పగించాలని ఆదేశిస్తూ, లేనట్లయితే వాటిని పీపుల్స్ గొరిల్లా ఆర్మీ స్వాధీనం చేసుకుంటుందని హెచ్చరించింది. భూపతి తన ప్రకటనలో కాల్పుల విరమణ, శాంతి చర్చలకు మద్దతు చూపినట్లు చెప్పినప్పటికీ, కేంద్ర కమిటీ మాత్రం దీన్ని తప్పుగా ప్రచార పరుస్తున్నట్లు పేర్కొంది.

Add Zee News as a Preferred Source

భూపతి, మల్లోజుల కోటేశ్వరరావు ఎలియాస్ కిషన్‌జీకి తమ్ముడు కావడం, ఆయన వ్యక్తిగత అభిప్రాయాలను పెద్దపీటలో ఉంచడం, పార్టీ ఏకత్వానికి మినహాయింపు కలిగిస్తున్నట్లు పార్టీ అధికారులు అభిప్రాయపడ్డారు. వాస్తవానికి, గత కొన్ని సంవత్సరాలలో కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాల ప్రతినిధులతో సంప్రదింపులు కొనసాగిస్తున్నప్పటికీ, భూపతి ప్రకటన ద్వారా విషయాలను వక్రీకరించడం, పార్టీ లో అంతర్గత విభేదాలను మరింత బలపరిచిందని చెప్పవచ్చు. 

అలాగే, మావోయిస్టు కేంద్ర కమిటీ సభ్యుడు అభయ్ పేరుతో కొత్త లేఖ విడుదలై, పార్టీ మారిన వైఖరిని స్పష్టంగా ప్రకటించింది. లేఖ ప్రకారం, పార్టీ తన సాయుధ ఉద్యమాన్ని తాత్కాలికంగా విరమించి, భవిష్యత్తులో ప్రజా సమస్యలపై అన్ని రాజకీయ పార్టీలు, ఉద్యమ సంస్ధలతో కలిసి చర్చలకు సిద్ధంగా ఉందని పేర్కొన్నారు. పార్లమెంట్, కేంద్ర హోంశాఖ, రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రులు, ప్రభుత్వ ప్రతినిధులతో సమన్వయాన్ని కొనసాగిస్తామని తెలిపారు. లేఖలో, గతంలో భూపతి చేసిన ప్రకటనలను కేంద్ర కమిటీ తిరస్కరించిందని, ఆయుధాలను వదిలించే ప్రక్రియలో ప్రజల ప్రయోజనాన్ని ముందుగా ఉంచుతూ, పార్టీ విధానాన్ని అనుసరిస్తున్నట్టు వివరించారు.

Also Read: Police Recruitment 2025: నిరుద్యోగులకు గుడ్ న్యూస్.. 7,565 కానిస్టేబుల్ పోస్టులకు నోటిఫికేషన్ రిలీజ్.. చివరి తేదీ ఇదే..!!  

ఇంతకుముందు, ప్రధాన కార్యదర్శి బసవరాజు మృతి తర్వాత తిప్పిరి తిరుపతి నేతృత్వంలో కొత్త నేతృత్వం ఏర్పడి, భూపతి ప్రకటన విడుదల కావడం సంచలనంగా మారింది. అదనంగా, ఫొటోతో లేఖ సామాజిక మాధ్యమాల్లో వైరల్‌గా మారడంతో, మావోయిస్టు ప్రభావిత ప్రాంతాల్లో చర్చాస్పద అంశంగా మారింది. భవిష్యత్తులో శాంతి చర్చలను ముందుకు తీసుకువెళ్ళడానికి, కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలతో వీడియో కాన్ఫరెన్స్ ద్వారా సంప్రదింపులు జరుపుతున్నట్టు లేఖలో వివరించారు.

మావోయిస్టు పార్టీ, తన ప్రధాన కార్యదర్శి చొరవతో ప్రారంభమైన శాంతి చర్చలను కొనసాగించేందుకు, ఒక నెలకాల వ్యవధి కింద పార్టీ సహచరులను, జైల్లో ఉన్న సభ్యులను సంప్రదించాలని, దారితప్పకుండా ఉద్దేశించిన విధంగా ప్రకటనలో స్పష్టం చేసింది. ఈ పరిణామాలు పార్టీ అంతర్గత విధానాలకు, భవిష్యత్తు వ్యూహాలకు, ఆయుధాల నియంత్రణకు, శాంతి చర్చల ప్రణాళికలకు కీలక ప్రభావం చూపుతాయి.

Also Read: Free LPG Connection: మహిళలకు మోదీ ప్రభుత్వం దసరా కానుక.. ఉజ్వల పథకంలో మరో 25లక్షల గ్యాస్ కనెక్షన్లు..!!  

 

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి.

About the Author

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

...Read More

Maoist partyVenugopalBhoopathiceasefireMaoist Crisis

Trending News