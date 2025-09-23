Maoist Party: తెలంగాణ మావోయిస్టు పార్టీ సీనియర్ నేత మల్లోజుల వేణుగోపాల్ అలియాస్ భూపతి ఇటీవల పార్టీ మార్గదర్శకతకు విరుద్ధంగా ప్రకటించిన ప్రకటన తర్వాత కేంద్ర కమిటీ చర్యలు తీసుకుంది. భూపతి తన లేఖలో మావోయిస్టు సాయుధ పోరాటాన్ని తాత్కాలికంగా విరమించేందుకు సిద్ధమని, ఆయుధాలను వదిలేస్తామని తెలిపినప్పటికి, కేంద్ర కమిటీ దీనిని పార్టీ నిర్ణయం కాదని, తప్పుడు ప్రచారం చేస్తున్నారని స్పష్టం చేసింది. భూపతి వద్ద ఉన్న ఆయుధాలను వెంటనే పార్టీకి అప్పగించాలని ఆదేశిస్తూ, లేనట్లయితే వాటిని పీపుల్స్ గొరిల్లా ఆర్మీ స్వాధీనం చేసుకుంటుందని హెచ్చరించింది. భూపతి తన ప్రకటనలో కాల్పుల విరమణ, శాంతి చర్చలకు మద్దతు చూపినట్లు చెప్పినప్పటికీ, కేంద్ర కమిటీ మాత్రం దీన్ని తప్పుగా ప్రచార పరుస్తున్నట్లు పేర్కొంది.
భూపతి, మల్లోజుల కోటేశ్వరరావు ఎలియాస్ కిషన్జీకి తమ్ముడు కావడం, ఆయన వ్యక్తిగత అభిప్రాయాలను పెద్దపీటలో ఉంచడం, పార్టీ ఏకత్వానికి మినహాయింపు కలిగిస్తున్నట్లు పార్టీ అధికారులు అభిప్రాయపడ్డారు. వాస్తవానికి, గత కొన్ని సంవత్సరాలలో కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాల ప్రతినిధులతో సంప్రదింపులు కొనసాగిస్తున్నప్పటికీ, భూపతి ప్రకటన ద్వారా విషయాలను వక్రీకరించడం, పార్టీ లో అంతర్గత విభేదాలను మరింత బలపరిచిందని చెప్పవచ్చు.
అలాగే, మావోయిస్టు కేంద్ర కమిటీ సభ్యుడు అభయ్ పేరుతో కొత్త లేఖ విడుదలై, పార్టీ మారిన వైఖరిని స్పష్టంగా ప్రకటించింది. లేఖ ప్రకారం, పార్టీ తన సాయుధ ఉద్యమాన్ని తాత్కాలికంగా విరమించి, భవిష్యత్తులో ప్రజా సమస్యలపై అన్ని రాజకీయ పార్టీలు, ఉద్యమ సంస్ధలతో కలిసి చర్చలకు సిద్ధంగా ఉందని పేర్కొన్నారు. పార్లమెంట్, కేంద్ర హోంశాఖ, రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రులు, ప్రభుత్వ ప్రతినిధులతో సమన్వయాన్ని కొనసాగిస్తామని తెలిపారు. లేఖలో, గతంలో భూపతి చేసిన ప్రకటనలను కేంద్ర కమిటీ తిరస్కరించిందని, ఆయుధాలను వదిలించే ప్రక్రియలో ప్రజల ప్రయోజనాన్ని ముందుగా ఉంచుతూ, పార్టీ విధానాన్ని అనుసరిస్తున్నట్టు వివరించారు.
ఇంతకుముందు, ప్రధాన కార్యదర్శి బసవరాజు మృతి తర్వాత తిప్పిరి తిరుపతి నేతృత్వంలో కొత్త నేతృత్వం ఏర్పడి, భూపతి ప్రకటన విడుదల కావడం సంచలనంగా మారింది. అదనంగా, ఫొటోతో లేఖ సామాజిక మాధ్యమాల్లో వైరల్గా మారడంతో, మావోయిస్టు ప్రభావిత ప్రాంతాల్లో చర్చాస్పద అంశంగా మారింది. భవిష్యత్తులో శాంతి చర్చలను ముందుకు తీసుకువెళ్ళడానికి, కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలతో వీడియో కాన్ఫరెన్స్ ద్వారా సంప్రదింపులు జరుపుతున్నట్టు లేఖలో వివరించారు.
మావోయిస్టు పార్టీ, తన ప్రధాన కార్యదర్శి చొరవతో ప్రారంభమైన శాంతి చర్చలను కొనసాగించేందుకు, ఒక నెలకాల వ్యవధి కింద పార్టీ సహచరులను, జైల్లో ఉన్న సభ్యులను సంప్రదించాలని, దారితప్పకుండా ఉద్దేశించిన విధంగా ప్రకటనలో స్పష్టం చేసింది. ఈ పరిణామాలు పార్టీ అంతర్గత విధానాలకు, భవిష్యత్తు వ్యూహాలకు, ఆయుధాల నియంత్రణకు, శాంతి చర్చల ప్రణాళికలకు కీలక ప్రభావం చూపుతాయి.
