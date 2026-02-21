Maoist: లొంగుబాటులో దేవ్ జీ..? కర్రెగుట్టల్లో భారీ కూంబింగ్..

Operation Kagar: మావోయిస్టుల కేంద్ర స్థానమైన కర్రెగుట్టల్లో భద్రతా బలగాల మోహరింపుతో మావోయిస్టు పార్టీ సుప్రీం కమాండర్ దేవ్జీ లొంగుబాటుకు ప్రయత్నిస్తున్నట్లు ప్రచారం జరుగుతోంది. ఆయన టార్గెట్గా కేంద్ర బలగాలు కర్రెగుట్టల్లో భారీ కూంబింగ్ ఆపరేషన్ చేపట్టారు. అడవిని జల్లెడ పడుతూ ముందుకు సాగుతున్నాయి. దీంతో సురక్షిత లొంగుబాటు కోసం ఆయన తెలంగాణను ఎంచుకున్నట్లు తెలుస్తోంది. కేంద్ర కమిటీ సభ్యుడు మల్లా రాజిరెడ్డి కూడా దేవ్జీ బాటలోనే సరెండర్ కావాలని చూస్తున్నట్లు సమాచారం.
మరోవైపు కర్రెగుట్టలో ఆపరేషన్ కగార్ 2 కొనసాగుతోంది. అడవిని భద్రతా బలగాలు చుట్టుముట్టాయి. నిన్న 10 నుంచి 15 మంది మావోయిస్టులు పోలీసుల ముందు లొంగిపోయినట్లు తెలుస్తోంది. కూబింగ్ చేస్తుండగా IED పేలడంతో ఓ జవాన్కు గాయాలు అయినట్లు తెలుస్తోంది.
ఆపరేషన్ కగార్ను నిలిపివేయాలని ప్రజా సంఘాలు డిమాండ్ చేస్తున్నాయి. మార్చి 31లోపు మావోయిస్టు రహిత దేశంగా మారుస్తామని..అప్పటి లోపు మావోయిస్టులు లొంగిపోవాలని..ఆయుధాలు వీడి జనజీవన స్రవంతిలో కలిసి పోవాలన్నారు కేంద్ర హోంశాఖ మంత్రి అమిత్షా. డెడ్ లైన్ దగ్గర పడుతున్న కొద్ది మావోయిస్టుల ఏరివేతను బలగాలు ముమ్మరం చేశాయి.
