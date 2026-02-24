Maoist Ganapathi: మావోయిస్టు పార్టీ అగ్రనేత గణపతి ఆచూకీ లభ్యం.. ఇప్పుడు ఎక్కడున్నాడు.. ఏం చేస్తున్నాడో తెలుసా?

Maoist Ganapathi Telugu Latest News: భారత మావోయిస్టు ఉద్యమ చరిత్రలోనే ఒక అత్యంత కీలక అధ్యయనం ముగింపు దశకు చేరుకుందని మనం భావించవచ్చు.. దశాబ్దాల పాటు నిషేధిత మావోయిస్టు పార్టీని నడిపించిన మాజీ ప్రధాన కార్యదర్శి ముప్పాళ్ల లక్ష్మణరావు అలియాస్ గణపతి అచూకీని పోలీసులు గుర్తించారు.. గత కొంతకాలంగా ఆయన ఎక్కడ ఉంటున్నారనే దానిపై ఉన్న ఉత్కంఠకు తెరదించుతూ.. ప్రస్తుతం ఆయన నేపాల్ లో ఉంటున్నట్లు పోలీసులకు విశ్వనీయ సమాచారం అందింది. అయితే, గణపతి అక్కడ ఉండడానికి గల కారణాలేంటి? భారతదేశాన్ని వదిలి నేపాల్ వెళ్లిపోవడం వెనక ఉన్న అసలైన రీజన్ ఏంటో? మనం ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం..
గణపతి గత కొన్ని ఏళ్ల నుంచి అండర్ గ్రౌండ్ లో పనిచేస్తూ ఉన్నారు. అయితే వయస్సు పెరగడంతో వృద్ధాప్య సమస్యలను ఎదుర్కొంటున్నారు.. గత కొద్ది రోజుల నుంచి తీవ్ర అనారోగ్యం కారణంగా గణపతి 2018 లో పార్టీ ప్రధాన కార్యదర్శి బాధ్యతల నుంచి తప్పుకున్న సంగతి మనందరికీ తెలిసిందే.. ప్రస్తుతం ఆయన నడవలేని స్థితిలో ఉన్నారని, వైద్య సహాయం కోసం నేపాల్ ను ఆశ్రయించారని తెలుస్తోంది. మానవీయ కోణంలో ఆయనను భారత్కు రప్పించి.. తెలంగాణ పోలీసుల ఎదుట నింగి పోయేలా చేసేందుకు ఉన్నత అధికారులు ముమ్మర ప్రయత్నాలు చేస్తున్నట్లు సమాచారం.. ఈ దిశగా ఆయన కుటుంబ సభ్యులతో పాటు మధ్యవర్తులతో చర్చలు జరుగుతున్నట్లు తెలుస్తోంది..
మరోవైపు బాబు ఈస్ట్ పార్టీకి చెందిన అగ్ర నాయకులు ఒక్కొక్కరిగా జనజీవన స్రవంతిలో కలిసిపోతున్నారు.. తాజాగా అందిన సమాచారం ప్రకారం తెలంగాణ పోలీస్ ఎదుట నలుగురు అత్యంత కీలకమైన రావోయిస్టు నేతలు లొంగిపోవడానికి సిద్ధమయ్యారట.. అందులో తిప్పరి తిరుపతి అలియాస్ దేవ్ జి పార్టీ సెంట్రల్ సెక్రటరీగా పనిచేస్తున్నారు.. ఈయనపై కోటి రివార్డు కూడా ఉంది. అలాగే దామోదర్ అలియాస్ బడే చొక్కా రావు తెలంగాణ స్టేట్ కమిటీ సెక్రటరీ.. అంతేకాకుండా సంగ్రామ్ ఆలియాస్ మల్లా రాజిరెడ్డి కేంద్ర కమిటీ సభ్యుడు, నరసింహారెడ్డి కేంద్ర కమిటీ సభ్యుడు వీరంతా అతి త్వరలోనే పోలీసుల ముందు లొంగిపోబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది.
నక్సిలిజాన్ని తొలగించే దిశగా కేంద్రం చేపడుతున్న ప్రత్యేకమైన ఆపరేషన్లలో భాగంగా వీరంతా లొంగిపోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. అలాగే 2026 సంవత్సరం మార్చి గడువు సమీపిస్తున్న తరుణంలో ఈ స్థాయి నేతలు లొంగిపోవడం పార్టీకి కోలుకో లేని దెబ్బగా మారింది.. గత కొద్ది రోజుల నుంచి జరుగుతున్న వరుస ఎన్కౌంటర్లతో పాటు అగ్ర నేతల మరణాలు, అంతర్గత విభేదాల వల్ల పార్టీ కేడర్ పూర్తిగా దెబ్బ తింటూ వస్తోందని విశ్లేషకులు భావిస్తున్నారు. ఏది ఏమైనా వీరి లొంగుబాటుతో పార్టీ బలహీనంగా మారే అవకాశాలు ఉన్నాయని వారంటున్నారు..
