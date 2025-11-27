Vikarabad: ఓర్ని ఇదెక్కడి విడ్డూరం.. భార్య వంట సరిగ్గా చేయట్లేదని భర్త ఏంచేశాడో తెలుసా..?

Married woman commits suicide over family dispute in vikarabad: సమాజంలో కొంత మంది పవిత్రమైన భార్య భర్తల బంధాన్ని పూర్తిగా అభాసుపాలు చేస్తున్నారు. అంతే కాకుండా ప్రతిచిన్న విషయానికి గొడవలు పడి డైవర్స్ వరకు వెళ్లిపోతున్నారు. ఏదైన వివాదాలు ఉంటే మాట్లాడుకుని పరిష్కరించుకొకుండా ప్రతి దాన్ని పెద్దది చేసుకుంటున్నారు. అంతేకాకుండా కొంత మంది అయితే హత్యలు చేయడం లేదా సుపారీ గ్యాంగ్ తో మర్డర్ లు చేయించడం చేస్తున్నారు.
ఇలాంటి ఘటనలు మరీ ఎక్కువగా మారాయి. కొంత మంది మరీ సిల్లి రీజన్స్ కు కట్టుకున్న వారిపై పైశాచీకం చూపిస్తున్నారు. వంటరాదని, చికెన్ లో ఉప్పు ఎక్కువగా వేసిందని, చీర కట్టుకొవడం రాలేదని కూడా గొడవలు పడి డైవర్స్ వరకు వెళ్లిపోతున్నారు. అచ్చం ఈ కోవకు చెందిన ఘటన ప్రస్తుతం వార్తలలో నిలిచింది.
వికారాబాద్ జిల్లా పరిగి మండలం మల్లెమోనిగూడెం గ్రామానికి చెందిన శివలింగంకు, ధరూర్ మండలం గడ్డమీద గంగారం గ్రామానికి చెందిన శిరీష(21)కు ఇటీవల పెళ్లి జరిగింది. అయితే.. పెళ్లి జరిగినప్పటి నుంచి కూడా భార్యభర్తలు ఇద్దరు గొడవలు పడుతున్నారు. భర్త తరచుగా తన భార్య శిరీషను వంట రాదని , తనకంటే తక్కువగా చదువుకుందని వేదించడం మొదలెట్టాడు. అయితే.. కొన్నిరోజులు పాటు శిరీష ఓపిగ్గా అన్ని భరించింది.
కానీ ఆతర్వాత వేధింపులకు మరీ ఎక్కువగా కావడంతో విసిగిపోయి భర్తపై తిరగబడింది. దీంతో శివలింగం తన భార్యను తీసుకెళ్లి ఆమె పుట్టింట్లో వదిలేసి వచ్చాడు. ఆ తర్వాత రోజు ఫోన్ చేయగా, నువ్వు నాకు అక్కర్లేదు అక్కడే చావు అని నోటికొచ్చినట్లు తన భార్యను దూషించాడు. ఈ క్రమంలో భర్త వేధింపులు తాళలేక, తీవ్ర మనస్తాపానికి గురైన శిరీష ఉరివేసుకుని ఆత్మహత్య చేసుకుంది. ఇంట్లో కూతురు ఉరికి వేలాడం చూసి ఆ తల్లిదండ్రులు చుట్టుపక్కల వారికి సమాచారం ఇచ్చారు.
పోలీసులు ఘటన స్థలంకు చేరుకున్నారు. డెడ్ బాడీని పోస్ట్ మార్టంకు తరలించారు. తమ కూతురి చావుకు అల్లుడే కారణమని, కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలని శిరీష తల్లిదండ్రులు పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశారు. ఈ ఘటన స్థానికంగా సంచలనంగా మారింది.
