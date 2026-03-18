Telangana Assembly Video: అసెంబ్లీ గేట్ వద్ద హైటెన్షన్.. బీఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్యేలను అడ్డుకున్న మార్షల్స్.. వీడియో ..

Marshals stops brs mlas infront of assembly entrance: తెలంగాణలో అసెంబ్లీ సమావేశాలు నడుస్తున్నాయి. ఈ క్రమంలో బీఆర్ఎస్ వర్సెస్ కాంగ్రెస్ ల మధ్య మాటల తూటాలు పేలాయి. సభతొ పాటు, సభ తర్వాత బైట కూడా మీడియా సమావేశల్లో నేతలు ఆరోపణలు, ప్రత్యారోపణలు చేసుకున్నారు. ఇక తాజాగా.. మరోసారి బీఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్యేలు మొక్కజొన్న కంకుల్ని పట్టుకుని మరీ అసెంబ్లీలోకి వెళ్లేందుకు ప్రయత్నించారు. దీంతో అక్కడున్న మార్షల్స్ వీరిని అడ్డుకున్నారు. తోపులాట జరిగింది. రైతుల గురించి మాట్లాడకూడదా..?. అంటూ నేతలు మండిపడ్డారు. మొక్కజొన్న కంకుల్ని అసెంబ్లీలోకి తీసుకెళ్తే తప్పేంటని అన్నారు.
రౌడీలలాగా ఎమ్మెల్యేల చేతిలో నుండి మొక్కజొన్న కంకులు లాక్కున్న అసెంబ్లీ మార్షల్స్ https://t.co/Pm3PnNb8Gm pic.twitter.com/GEkkAcnXSy
— Telugu Scribe (@TeluguScribe) March 18, 2026
మొక్కజొన్న కొనుగోలు కేంద్రాలు వెంటనే ఏర్పాటు చేయాలని, మద్దతు ధర చెల్లించాలని బీఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్యేలు, ఎమ్మెల్సీలు నినాదాలు చేశారు. కొనుగోలు కేంద్రాలు ప్రారంభించకపోవడం వల్ల రూ.1600,1700 మొక్క జొన్న అమ్ముకుని రైతులు నష్టపోతున్నారన్నారు.
మరో వైపు హరీష్ రావు మాట్లాడుతూ.. అకాల వర్షాల వల్ల పంట నష్టపోయి తీవ్ర ఇబ్బందులు పడుతున్నారని, ప్రభుత్వం ఎందుకు కొనుగోలు కేంద్రాలు ప్రారంభించడం లేదని ఏకీపారేశాశారు. రెండు రోజులుగా పడుతున్న వడగళ్ల వర్షం వల్ల నష్టపోయిన రైతులకు ఇన్పుట్ సబ్సిడీ ఇచ్చి వెంటనే ఆదుకోవాలని హరీష్ రావు డిమాండ్ చేశారు.
Read more: Jeevan Reddy: నాకు ఆఫర్ ఇవ్వడానికి నువ్వెవరు.!. ఎమ్మెల్యే సంజయ్ పై జీవన్ రెడ్డి సంచలన వ్యాఖ్యలు..
అంతకు ముందు బీఆర్ఎస్ పార్టీకి చెందిన నేతలు గన్ పార్క్ వద్దకు వెళ్లి కాంగ్రెస్ కు వ్యతిరేకంగా రైతులకు ఇచ్చిన హమీలను నెరవేర్చాలని డిమాండ్ చేశారు. అసెంబ్లీ గేట్ వద్ద మార్షల్స్ జరిపిన తోపులాటలో మాజీ మంత్రి హరీష్ రావు చేతికి గాయమైంది. సీఎం రేవంత్ రెడ్డి ప్రభుత్వంకు వ్యతిరేకంగా బీఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్యేలు, ఎమ్మెల్సీలు నిరసనలకు దిగారు.
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి Twitter, Facebook.