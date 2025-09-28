Video: భారీ వరద.. మూసీలో బుసలు కొడుతూ బయటకు వచ్చిన కొండచిలువ, స్థానికుల బెంబేలు వీడియో వైరల్

Musi River Python Video Viral: సాధారణంగా వర్షాలు, వరదలు వచ్చినప్పుడు కచ్చితంగా విష సర్పాలు కూడా బయటకి వస్తాయి. అడవుల్లో, కొండలు, గుహల్లో ఉన్నవి కాస్త కూడా వరదలు సమయంలో కూడా అవి బయటకు వచ్చి ఇళ్లలోకి చేరుతాయి. తాజాగా ఓ కొండచిలువ బుసలు కొడుతూ బయటికి రావడంతో స్థానికంగా ఉన్న ప్రజలంతా బెంబేలెత్తిపోయారు. దీనికి సంబంధించిన వీడియోస్ సోషల్ మీడియాలో వైరల్. అవుతుంది ఈ భారీ కొండచిలువ మూసి పరివాహక ప్రాంతంలో శనివారం అర్ధరాత్రి కనిపించింది. అంబర్ పేట్ అలీ కేఫ్ జంక్షన్ వద్ద ఉన్న స్థానికులు దీని గుర్తించారు. వెంటనే స్థానికులు అధికారులకు సమాచారం అందించారు. అయితే ఇలాంటి సమయంలో వెంటనే స్పందించాలని కూడా వారు కోరుతున్నారు. స్థానికంగా ఉన్న ప్రజలు తీవ్రభయాందోళనకు గురవుతున్నారు.
చాలా ఏళ్ల తర్వాత మూసీ నది ఒప్పొంగింది. ఈ నేపథ్యంలో ఎంజీబీఎస్ పరిసర ప్రాంతాలు కూడా వరదనీరు వచ్చి చేరడంతో ప్రయాణికులకు తీవ్ర ఇబ్బందులు గురయ్యారు. వెంటనే అధికారులు కూడా స్పందించి ప్రత్యామ్నాయ మార్గాలు కూడా ఏర్పాటు చేశారు. అయితే, మూసీ నది దశాబ్దాలుగా ఇందులో ఉన్న మురికి పోలేదు. హైదరాబాద్లో విశ్వనగరం అంటారు అంటే కనీసం ఈ నీరు కాలకృత్యాన్ని శుద్ధి చేయడానికి కూడా పనికి రాకుండా పోతుంది. వికారాబాద్ అడవుల్లో పుట్టి ఊపిరి పీల్చుకున్న నది హైదరాబాదులో అతలాకుతలం అవుతోంది. నదిలోకి కెమికల్, డ్రైనేజీ వ్యర్ధాలు మోస్తూ నల్లగా మారిపోయింది. ఒకప్పుడు ఇవే నీళ్లు తాగే హైదరాబాద్ ప్రజలు తాజాగా ఒక జీవనదినే కోల్పోయారు. జీవం కోల్పోయిన మూసి నది పరివాహక ప్రాంతం అపరిశుభ్రంగా మారిపోయింది.
ఇలా భారీ వర్షాలు వరదలు వచ్చినప్పుడు అది ఉప్పొంగి పొర్లుతోంది. ఇది స్థానికంగా ఉన్న ఎంతో మంది ప్రజలను ఇబ్బంది పడేలా చేస్తోంది. ఆ నీరు లోతట్టు ప్రాంతాల్లోకి వచ్చి చేరడంతో వారు ఇళ్లలో ఉండలేని పరిస్థితి ఏర్పడింది. అపరిశుభ్రమైన నీరు వచ్చి చేరడంతో కూడా తీవ్ర ఇబ్బందులకు గురవుతున్నారు. ఇక మూసి వరదల కారణంగా అక్కడ సురక్షిత ప్రాంతాలకు 1000 మందికి పైగా తరలించారు. వారికి తగిన సదుపాయాలు కూడా కల్పించారు జిహెచ్ఎంసి, హైడ్రా, ఎన్డీఆర్ఎఫ్ సిబ్బంది ఎప్పటికప్పుడు అలర్ట్ గా ఉన్నారు. సీఎం రేవంత్ రెడ్డి కూడా లోతట్టు ప్రాంతాలపై నిఘా వేసి ఉంచాలని వారిని సురక్షిత ప్రాంతాలకు తరలించి తగిన చర్యలు తీసుకోవాలని ఆదేశించారు. ప్రజలకు అందుబాటులో ఉండాలని కూడా సూచించారు. సీఎంఓ ఆఫీస్ అధికారులు కూడా ఎప్పటికప్పుడు అలర్ట్ గా ఉండాలి అధికారులకు సూచించాలని కూడా చెప్పారు. ఇక భారీ వర్షాల కారణంగా ఒకవైపు ట్రాఫిక్ స్తంభించకపోవడంతో పాటు మరోవైపు రోడ్లన్నీ చెరువులను తలపిస్తున్నాయి.
Also Read: బతుకమ్మ ఆడిన ఉపాసన.. ఢిల్లీ సీఎం రేఖా గుప్తాతో ఆడిపాడిన ఫోటోస్ వైరల్..
Also Read: అయ్య బాబోయ్ బీఎస్ఎన్ఎల్ సరికొత్త ప్లాన్ ఇంత తక్కువ?..2 GB డేటా, అపరిమిత కాలింగ్, ఓటీటీ..
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి