Maternal Uncle: బాలికపై అఘాయిత్యం.. కంటికి రెప్పలా కాపాడాల్సిన మేనమామ కాటేశాడు

POCSO Case: శారీరక వాంఛ తీర్చుకునేందుకు కొందరు కామాంధులు రెచ్చిపోతున్నారు. వావివరసలు చూడడం లేదు.. తమ కోరికలు తీర్చుకోవడానికి ఎవరినైనా కాటేయడానికైనా సిద్ధమవుతున్నారు. అలా మేనమామ అని ప్రేమగా ఉండే మేన కోడలిపై ఓ దుర్మార్గుడు అఘాయిత్యానికి పాల్పడ్డాడు. ఒక్కసారి కాదు రెండు సార్లు కాదు పలుమార్లు బాలికపై దాడి చేసి తన కోరికలు తీర్చుకున్నాడు. ఆలస్యంగా తెలుసుకున్న కుటుంబసభ్యులు తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. వెంటనే అతడిని పోలీసులకు అప్పగించారు. ఈ సంఘటన వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.
నల్గొండ జిల్లా వేములపల్లి మండలం శెట్టిపాలెంలో కోడిరెక్క నాగేంద్రకు మేన కోడలు ఉంది. బాలిక (మైనర్) అయిన మేన కోడలితో నాగేంద్ర అసభ్యంగా ప్రవర్తిస్తూ వేధిస్తున్నాడు. కొద్దిరోజులకు బాలికపై అఘాయిత్యం చేయడం ప్రారంభించాడు. మైనర్గా ఉన్నప్పటి నుంచే ఆమెపై వరుసగా అఘాయిత్యాలకు పాల్పడుతుండడంతో మేన కోడలు ఎవరికీ చెప్పుకోలేకపోయింది. మేనమామ కావడంతో అతడికి భయపడా కుటుంబసభ్యుల ముందు నోరు విప్పలేదు. అయితే తాజాగా ఎలాగోలా కుటుంబసభ్యులు అతడి అఘాయిత్యం తెలియడంతో దిగ్భ్రాంతికి లోనయ్యారు.
ఇక మేనమామ వేధింపులు తాళలేక ఆ మేన కోడలు ఎల్బీనగర్ పోలీసులను ఆశ్రయించింది. ఘటన వేములపల్లి పరిధి కావడంతో ఎల్బీనగర్ నుంచి కేసు అక్కడికి బదిలీ చేశారు. నిందితుడు కోడిరెక్క నాగేంద్రపై పోక్సో చట్టం కింద కఠిన సెక్షన్లతో కేసు నమోదు చేశారు. నిందితుడు నాగేంద్రను అరెస్ట్ చేసి వేములపల్లి పోలీసులు రిమాండ్కు తరలించారు. ఈ విషయం తెలుసుకున్న మహిళా సంఘాలు నిందితుడిని కఠినంగా శిక్షించాలని డిమాండ్ చేశాయి.
