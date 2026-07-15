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ప్రాణాంతక విషంగా పాలు.. మెదక్‌లో గుట్టుచప్పుడు కాకుండా కల్తీ పాల దందా..

Medak Adulterated Milk: మెదక్ జిల్లాలో టాస్క్ ఫోర్స్ పోలీసుల మెరుపు దాడి నిర్వహించారు. ఇందులో భాగంగా రసాయనాలతో తయారు చేస్తున్న పాలను స్వాధీనం చేసుకున్నారు. అంతేకాకుండా నిందితుడిని అరెస్ట్ చేసిన్నట్లు కూడా తెలుస్తోంది. అయితే, దీనికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం..

Written ByDharmaraju Dhurishetty
Published: Jul 15, 2026, 04:26 PM IST|Updated: Jul 15, 2026, 04:26 PM IST
ప్రాణాంతక విషంగా పాలు.. మెదక్‌లో గుట్టుచప్పుడు కాకుండా కల్తీ పాల దందా..
Image Credit: Zee Telugu News

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

Dharmaraju Dhurishetty

దురిశెట్టి ధర్మరాజు జీ తెలుగు న్యూస్ (zee telugu news)లో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఆయనకు దాదాపు జర్నలిజంలో నాలుగు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ సోషల్, ఆస్ట్రాలజీ, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్స్‌, బిజినెస్, జాతీయం అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలతో పాటు విశ్లేషణ పూరితమైన కథనాలను అందిస్తారు. అలాగే ఆయనకు వెబ్‌సైట్‌కు సంబంధించిన వీడియో కంటెంట్‌పై కూడా అవగాహన ఉంది..

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ప్రాణాంతక విషంగా పాలు.. మెదక్‌లో గుట్టుచప్పుడు కాకుండా కల్తీ పాల దందా..
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