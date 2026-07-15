Medak Adulterated Milk: ఆరోగ్యానికి అమృతం లాంటి పాలను ప్రాణాంతక విషంగా మారుస్తున్న ఒక భారీ కల్తీ ముఠాను మెదక్ జిల్లా టాస్క్ ఫోర్స్ పోలీసులు పట్టుకున్నారు. నర్సాపూర్ మండలం రెడ్డిపల్లి గ్రామంలో గుట్టుచప్పుడు కాకుండా సాగుతున్న కల్తీ పాల తయారీ కేంద్రంపై పోలీసులు దాడి నిర్వహించారు.. విశ్వసనీయ సమాచారం మేరకు రంగంలోకి దిగిన టాస్క్ ఫోర్స్ పోలీసులు.. బుధవారం తెల్లవారుజామున ఒక్కసారిగా ఈ తయారీ కేంద్రంపై మెరుపు దాడి నిర్వహించారు.
రెడ్డిపల్లి గ్రామానికి చెందిన శివన్నగారి సుధాకర్ అనే వ్యక్తి గత కొంతకాలంగా స్వంత లాభం కోసం కృత్రిమ పాలను తయారు చేస్తున్నట్లు పోలీసుల దర్యాప్తులో ఇటీవలే తేలింది. రసాయనాలతో పాలు తయారు చేస్తుండగా.. పోలీసులు అతడిని రెడ్హ్యాండెడ్గా పట్టుకున్నారు. నిందితుడి నుంచి సుమారు 150 లీటర్ల కల్తీ పాలతో పాటు పెద్ద మొత్తంలో మిల్క్ పౌడర్, పాలు చిక్కగా కనిపించేందుకు ఉపయోగిస్తున్న హానికరమైన రసాయనాలు, మిక్సింగ్ సామగ్రి, ఇతర తయారీ పరికరాలను పోలీసులు స్వాధీనం చేసుకున్నారు. అనంతరం నిందితుడిని అదుపులోకి తీసుకుని పోలీస్ స్టేషన్కు తరలించారు.
మూలాల అన్వేషణలో పోలీసులు..
నిందితుడు తయారు చేసిన ఈ ప్రాణాంతక కల్తీ పాలను ఎక్కడెక్కడికి సరఫరా చేస్తున్నాడు? ఈ ముఠా వెనుక ఇంకా ఎవరైనా పెద్ద తలకాయలు ఉన్నాయా? అసలు ఈ అక్రమ దందా ఎంతకాలంగా సాగుతోంది? అనే కోణంలో టాస్క్ ఫోర్స్తో పాటు స్థానిక పోలీసులు లోతుగా దర్యాప్తును మొదలు పెట్టారు.. కల్తీ పాలు ప్రజల ఆరోగ్యానికి తీవ్రమైన ముప్పును తెచ్చిపెడతాయని.. అందుకే ఈ కేసును అత్యంత ప్రతిష్టాత్మకంగా తీసుకుని దర్యాప్తు చేస్తున్నమని.. త్వరలోనే ఈ కల్తీ నెట్వర్క్కు సంబంధించిన పూర్తి వివరాలను, నిందితుల పాత్రను బహిర్గతం చేస్తామని టాస్క్ ఫోర్స్ పోలీస్ అధికారులు తెలిపారు.
కఠిన చర్యలకు డిమాండ్..
ఈ కల్తీ పాల ఉదంతం రెడ్డిపల్లి గ్రామంతో పాటు చుట్టుపక్కల ప్రాంతాల్లో తీవ్ర కలకలం రేపిన్నట్లు తెలుస్తోంది.. చిన్నారులతో పాటు వృద్ధులు రోజూ తాగే పాలలో ఇలాంటి ప్రాణాంతక రసాయనాలు కలుపుతున్నారని తెలిసి స్థానికులు తీవ్ర భయాందోళనలకు గురవుతున్నారు. కేవలం లాభాల కోసమే ప్రజల ప్రాణాలతో చెలగాటమాడుతున్న ఇలాంటి కేటుగాళ్లపై కఠినమైన P.D యాక్ట్ నమోదు చేయాలని డిమాండ్ చేస్తున్నారు. అలాగే ఆహార భద్రతా అధికారులు నిరంతరం తనిఖీలు చేపట్టి.. కల్తీ రాయుళ్లపై ఉక్కుపాదం మోపాలని స్థానిక ప్రజలు సైతం కోరుతున్నారు.
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