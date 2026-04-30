  • 10th Results: ఫెయిలవుతానన్న భయంతో విద్యార్థిని ఆత్మహత్య.. రిజల్ట్స్ చూస్తే ఫస్ట్ క్లాస్!

10th Results: ఫెయిలవుతానన్న భయంతో విద్యార్థిని ఆత్మహత్య.. రిజల్ట్స్ చూస్తే ఫస్ట్ క్లాస్!

10th Results Tragedy: ఓ విద్యార్థిని ఫెయిల్ అవుతానని ఆందోళనతో సూసైడ్ చేసుకున్న ఘటన మెదక్ జిల్లాలో చోటుచేసుకుంది. తీరా ఫలితాలు చూస్తే ఆ విద్యార్థిని ఫస్ట్ క్లాస్‌లో పాస్ అయింది. ఆ విద్యార్థినికి ఏకంగా 480కి పైగా మార్కులు వచ్చాయి..

Written by - Dharmaraju Dhurishetty | Last Updated : Apr 30, 2026, 10:57 AM IST

Budhaditya Rajayoga: మే నెలలో ఈ రాశుల వారికి కాసుల వర్షం.. బుధాదిత్య రాజయోగంతో తిరుగులేని అదృష్టం!
5
Budhaditya Rajayoga
Budhaditya Rajayoga: మే నెలలో ఈ రాశుల వారికి కాసుల వర్షం.. బుధాదిత్య రాజయోగంతో తిరుగులేని అదృష్టం!
No Water Supply: హైదరాబాద్ వాసులకు అలర్ట్.. 24 గంటల పాటు నీటి సరఫరా బంద్!
5
hyderabad water supply news
No Water Supply: హైదరాబాద్ వాసులకు అలర్ట్.. 24 గంటల పాటు నీటి సరఫరా బంద్!
Spray Fan Offer: అమెజాన్ బంపర్ ఆఫర్.. రూ.1,099కే AC లాంటి గాలినిచ్చే డబుల్ ఎండెడ్ స్ప్రే ఫ్యాన్!
5
Spray Fan
Spray Fan Offer: అమెజాన్ బంపర్ ఆఫర్.. రూ.1,099కే AC లాంటి గాలినిచ్చే డబుల్ ఎండెడ్ స్ప్రే ఫ్యాన్!
Most Followed Indian Heroes on Instagram: ఇన్‌స్టాగ్రామ్‌లో ఎక్కువ ఫాలోవర్స్ ఉన్న హీరోలు.. ఫస్ట్ ప్లేస్ లో ఉన్న హీరో ఎవరంటే..!!
10
Indian Heroes Instagram Followers
Most Followed Indian Heroes on Instagram: ఇన్‌స్టాగ్రామ్‌లో ఎక్కువ ఫాలోవర్స్ ఉన్న హీరోలు.. ఫస్ట్ ప్లేస్ లో ఉన్న హీరో ఎవరంటే..!!
10th Results: ఫెయిలవుతానన్న భయంతో విద్యార్థిని ఆత్మహత్య.. రిజల్ట్స్ చూస్తే ఫస్ట్ క్లాస్!

10th Results Tragedy Telugu News: పరీక్ష ఫలితాలు ఒక జీవితాన్ని నిర్ణయించేవి కాదని పెద్దలు చెబుతూ ఉంటారు.. కానీ చాలామంది ఫలితాలను సీరియస్‌గా తీసుకొని క్షణికావేశంలో చేయకూడని పనులు చేసి జీవితాలనే నాశనం చేసుకుంటారు. మరికొంతమంది ముందుగానే ఫలితాలు తమకు అనుకూలంగా రావని కానరాని లోకాలకు వెళ్ళిపోతూ ఉంటారు. ఆ క్షణికావేశం ఒక నిండు ప్రాణాన్ని బలి తీసుకుంది. పరీక్షల్లో ఫెయిల్ అవుతానని అనవసర భయం ఒక విద్యార్థిని కానరాని లోకాలకు పంపించేసింది. తీరా ఫలితాలు వచ్చాక ఆమె ఫస్ట్ క్లాస్ లో ఉత్తీర్ణత సాధించిందని తెలియడంతో ఆ తల్లిదండ్రులు రోదిస్తున్నారు..

మెదక్ జిల్లా పాపన్నపేట మండలం పొడ్చన్‌పల్లి తండాకు చెందిన సాయి ప్రియ పదో తరగతి పరీక్షలు రాసింది. పరీక్ష రాసినప్పటి నుంచి సాయి ప్రియ ఏదో తెలియని ఆందోళనలో ఉండేదట.. తాను సరిగ్గా రాయలేదని.. ఫలితాల్లో ఫెయిల్ అవుతాను అనే భయం ఆమెను నీడలా వెంటాడింది.. కూతురు పరిస్థితిని గమనించిన తల్లిదండ్రులు ఆమెను ఓదార్చే ప్రయత్నం కూడా చేశారు.. పరీక్షలు పోతే పోయాయి.. ఫెయిల్ అయిన పర్వాలేదు. మళ్లీ రాసుకోవచ్చు అని ధైర్యం కూడా చెప్పారు..

తల్లిదండ్రులు ఎంత ధైర్యం ఇచ్చిన సాయి ప్రియ మనసులోని భయం పోలేకపోయింది.  తోటి స్నేహితుల ముందు.. ముఖ్యంగా సమాజం ముందు తలవంచుకోవాల్సి వస్తుందేమోనన్న ఆందోళనతో ఆమె ఈ నెల 24న ఇంట్లో ఎవరూ లేని సమయంలో ఉరివేసుకొని ఆత్మహత్య చేసుకుంది.. చేతికి వచ్చిన కూతురు విగత జీవిగా పడి ఉండడం చూసి తల్లిదండ్రులు గుండెలవిసేలా విలపిస్తున్నారు..

Also Read: AP 10th Results 2026 Live Updates: ఏపీ టెన్త్ 2026 ఫలితాలు.. ఒక్క క్లిక్‌తో క్షణాల్లో ఇలా తెలుసుకోండి..!

నిన్న పదవ తరగతి ఫలితాలు విడుదలయ్యాయి.. సాయి ప్రియ హాల్ టికెట్ నెంబర్ ద్వారా ఫలితాలను చూడగా.. అందరూ షాక్కు గురయ్యారు.. సాయి ప్రియ ఫీల్ అవ్వడం పక్కన పెడితే.. ఏకంగా 480 మార్కులు సాధించి ఫస్ట్ క్లాస్ లో పాస్ అయ్యింది.. ఒకవేళ ఆమె మరో నాలుగు రోజులు ఓపిక పట్టి ఉంటే.. ఆరోజు ఆ ఇంట్లో సంబరాలు జరిగేవి.. కానీ అనవసర భయం ఆమెను కానరాని లోకాలకు పంపించేసింది.. పాసైన మార్కుల షీటును చూస్తూ బిడ్డ నువ్వు పాసయ్యావు చూడు.. తిరిగి రామ అంటూ తల్లిదండ్రులు ఏడుస్తున్న తీరు తండావాసులను కన్నీరు పెట్టించింది..

Also Read: AP 10th Results 2026 Live Updates: ఏపీ టెన్త్ 2026 ఫలితాలు.. ఒక్క క్లిక్‌తో క్షణాల్లో ఇలా తెలుసుకోండి..!

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

జీ తెలుగు న్యూస్‌లో దురిశెట్టి ధర్మరాజు సబ్ ఎడిటర్‌గా విధులు నిర్వర్తిస్తున్నారు. ఆయనకి తెలుగు మీడియా రంగంలో దాదాపు నాలుగు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ వివిధ అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలను రాస్తారు. 

