10th Results: ఫెయిలవుతానన్న భయంతో విద్యార్థిని ఆత్మహత్య.. రిజల్ట్స్ చూస్తే ఫస్ట్ క్లాస్!

10th Results Tragedy Telugu News: పరీక్ష ఫలితాలు ఒక జీవితాన్ని నిర్ణయించేవి కాదని పెద్దలు చెబుతూ ఉంటారు.. కానీ చాలామంది ఫలితాలను సీరియస్గా తీసుకొని క్షణికావేశంలో చేయకూడని పనులు చేసి జీవితాలనే నాశనం చేసుకుంటారు. మరికొంతమంది ముందుగానే ఫలితాలు తమకు అనుకూలంగా రావని కానరాని లోకాలకు వెళ్ళిపోతూ ఉంటారు. ఆ క్షణికావేశం ఒక నిండు ప్రాణాన్ని బలి తీసుకుంది. పరీక్షల్లో ఫెయిల్ అవుతానని అనవసర భయం ఒక విద్యార్థిని కానరాని లోకాలకు పంపించేసింది. తీరా ఫలితాలు వచ్చాక ఆమె ఫస్ట్ క్లాస్ లో ఉత్తీర్ణత సాధించిందని తెలియడంతో ఆ తల్లిదండ్రులు రోదిస్తున్నారు..
మెదక్ జిల్లా పాపన్నపేట మండలం పొడ్చన్పల్లి తండాకు చెందిన సాయి ప్రియ పదో తరగతి పరీక్షలు రాసింది. పరీక్ష రాసినప్పటి నుంచి సాయి ప్రియ ఏదో తెలియని ఆందోళనలో ఉండేదట.. తాను సరిగ్గా రాయలేదని.. ఫలితాల్లో ఫెయిల్ అవుతాను అనే భయం ఆమెను నీడలా వెంటాడింది.. కూతురు పరిస్థితిని గమనించిన తల్లిదండ్రులు ఆమెను ఓదార్చే ప్రయత్నం కూడా చేశారు.. పరీక్షలు పోతే పోయాయి.. ఫెయిల్ అయిన పర్వాలేదు. మళ్లీ రాసుకోవచ్చు అని ధైర్యం కూడా చెప్పారు..
తల్లిదండ్రులు ఎంత ధైర్యం ఇచ్చిన సాయి ప్రియ మనసులోని భయం పోలేకపోయింది. తోటి స్నేహితుల ముందు.. ముఖ్యంగా సమాజం ముందు తలవంచుకోవాల్సి వస్తుందేమోనన్న ఆందోళనతో ఆమె ఈ నెల 24న ఇంట్లో ఎవరూ లేని సమయంలో ఉరివేసుకొని ఆత్మహత్య చేసుకుంది.. చేతికి వచ్చిన కూతురు విగత జీవిగా పడి ఉండడం చూసి తల్లిదండ్రులు గుండెలవిసేలా విలపిస్తున్నారు..
Also Read: AP 10th Results 2026 Live Updates: ఏపీ టెన్త్ 2026 ఫలితాలు.. ఒక్క క్లిక్తో క్షణాల్లో ఇలా తెలుసుకోండి..!
నిన్న పదవ తరగతి ఫలితాలు విడుదలయ్యాయి.. సాయి ప్రియ హాల్ టికెట్ నెంబర్ ద్వారా ఫలితాలను చూడగా.. అందరూ షాక్కు గురయ్యారు.. సాయి ప్రియ ఫీల్ అవ్వడం పక్కన పెడితే.. ఏకంగా 480 మార్కులు సాధించి ఫస్ట్ క్లాస్ లో పాస్ అయ్యింది.. ఒకవేళ ఆమె మరో నాలుగు రోజులు ఓపిక పట్టి ఉంటే.. ఆరోజు ఆ ఇంట్లో సంబరాలు జరిగేవి.. కానీ అనవసర భయం ఆమెను కానరాని లోకాలకు పంపించేసింది.. పాసైన మార్కుల షీటును చూస్తూ బిడ్డ నువ్వు పాసయ్యావు చూడు.. తిరిగి రామ అంటూ తల్లిదండ్రులు ఏడుస్తున్న తీరు తండావాసులను కన్నీరు పెట్టించింది..
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook