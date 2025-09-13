Medak: ఎంత ఘోరం.. ప్రియుడి మోజులో పడి రెండేళ్ల కన్నకూతురినే చంపేసిన కసాయి తల్లి..!

Woman Killed 2 years Daughter: వివాహేతర సంబంధాల వల్ల కన్న పిల్లలను కూడా పొట్టన పెట్టుకుంటున్నారు కసాయి తల్లిదండ్రులు. ఇలాంటి ఘటనలు వెలుగులోకి వస్తూనే ఉన్నాయి. అయితే, తాజాగా మెదక్ జిల్లాలోని శభాష్ పల్లికి చెందిన మమతా అనే మహిళ తన రెండేళ్ల కూతుర్నే గొంతు నులిమి చంపేసింది. ప్రియుడు కోసం కన్న కూతురునే గొంతుని చంపేసింది. ఈ కర్కశ తల్లి మమతకు భాస్కర్ తో వివాహం కాగా పిల్లలు చరణ్ , తనుశ్రీ (2) అనే ఇద్దరు సంతానం ఉన్నారు. అయితే ఇటీవల భాస్కర్ తో నేను కలిసి ఉండలేను అంటూ పుట్టింటికి వెళ్ళిపోయింది. మమతకు అక్కడ ఫయాజ్ అనే వ్యక్తితో వివాహేతర సంబంధం ఏర్పడింది. ఈ నేపథ్యంలో కొడుకును తన తల్లి వద్దే వదిలేసి పాపను తీసుకుని ప్రియుడుతో ఎక్కడికో వెళ్లిపోయింది. అదే రోజు తనుశ్రీని గొంతు నులిమి చంపి గ్రామ శివారులోనే పాతిపెట్టింది.
ఇలా వివాహేతర సంబంధానికి అభం శుభం తెలియని ఓ చిన్నారి ప్రాణాలు కోల్పోవాల్సి వచ్చింది. శుక్రవారం వెలుగులోకి వచ్చింది. అయితే పోలీసుల ప్రకారం మార్చిలోనే మమతను ప్రియుడుతో కలిసి ఇంటిని వదిలేసి వెళ్లిపోయింది. అయితే ఆ తర్వాత ఆమె తిరిగి వచ్చింది. ఇక భర్త భాస్కర్ ఆమెతో విసిగిపోయి వదిలేశాడు. దీంతో ఆమె అప్పటినుంచి పుట్టింట్లోనే ఉంటుంది. అలా మార్చి నెలలో తన ప్రియుడితో కలిసి వెళ్లి కొన్నాళ్లు గడిచిన తర్వాత తిరిగి వచ్చింది. అయితే మే నెలలో మరోసారి ఆమె ప్రియుడితో వెళ్లిపోయింది. అప్పుడు తన కొడుకును తల్లిదండ్రుల వద్ద వదిలేసింది. తనుశ్రీని తనతోపాటు తీసుకుని వెళ్లింది. అయితే, మమత తండ్రి ఆమెపై పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశాడు. కేసు నమోదు చేసుకున్న పోలీసులు దర్యాప్తు చేయగా ఆమె ఆంధ్రప్రదేశ్లోని నరసరావుపేటలో ఆచూకీ లభించింది. అయితే ఆమెను మళ్లి మెదక్ కి తీసుకువచ్చారు. అయితే పోలీసులు మమతని ఎంక్వయిరీ చేసే సమయంలో తన రెండేళ్ల కూతురు గురించి ఆరా తీయగా కాస్త అనుమానాస్పదంగా మాట్లాడింది. దీంతో ఆమెని కాస్త గట్టిగా ప్రశ్నించగా తన కూతురుని గొంతు నులిమి చంపేసి గ్రామ శివారులో పాతిపెట్టినట్లు ఒప్పుకుంది. విషయం తెలిసి గ్రామమంతా ఒక్కసారిగా ఉలిక్కిపడింది. ఇక కేసు నమోదు చేసుకున్న పోలీసులు దర్యాప్తు చేపట్టారు. అయితే మమత ప్రియుడు పై కూడా గతంలో కేసులు ఉన్నట్లు సమాచారం. ఇంకా ఈరోజు శనివారం వారిని కోర్టు ముందు ప్రవేశపెట్టనున్నారు.
