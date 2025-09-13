English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Medak: ఎంత ఘోరం.. ప్రియుడి మోజులో పడి రెండేళ్ల కన్నకూతురినే చంపేసిన కసాయి తల్లి..!

Woman Killed 2 years Daughter: ప్రియుడు కోసం కన్న కూతురినే గొంతు నులిమి చంపేసింది ఓ కసాయి తల్లి. ఈ దారుణ ఘటన మెదక్ జిల్లాలోని శభాష్ పల్లిలో జరిగింది. మమత అనే 23 ఏళ్ల మహిళకు భాస్కర్ తో వివాహం జరిగింది. వీరికి చరణ్‌ (4) తనుశ్రీ (2) ఇద్దరు సంతానం ఉన్నారు. అయితే భాస్కర్ తో ఉండలేను అంటూ ఇంట్లోంచి పుట్టింటికి వెళ్ళిపోయిన మమత వివాహేతర సంబంధం పెట్టుకొని తన కూతురునే గొంతు నిలిపి చంపేసింది. ఆ పూర్తి సమాచారం తెలుసుకుందాం.

Written by - Renuka Godugu | Last Updated : Sep 13, 2025, 10:11 AM IST

Trending Photos

Employees Holiday: ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు సడన్‌ హలీడే.. మొత్తం 3 రోజులు సెలవు
5
govt employees
Employees Holiday: ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు సడన్‌ హలీడే.. మొత్తం 3 రోజులు సెలవు
Sunrisers New Captain: సన్‌రైజర్స్ టీమ్‌కు కొత్త కెప్టెన్.. కావ్య మారన్ షాకింగ్ నిర్ణయం..!
5
Kavya Maran
Sunrisers New Captain: సన్‌రైజర్స్ టీమ్‌కు కొత్త కెప్టెన్.. కావ్య మారన్ షాకింగ్ నిర్ణయం..!
BSNL: దేశంలోనే అత్యంత చౌకైన రీఛార్జి ప్లాన్.. దీని వ్యాలిడిటీ మాత్రం 72 రోజులు, ధర కూడా చీప్‌..
5
BSNL 485 plan
BSNL: దేశంలోనే అత్యంత చౌకైన రీఛార్జి ప్లాన్.. దీని వ్యాలిడిటీ మాత్రం 72 రోజులు, ధర కూడా చీప్‌..
Star Hero: బలవంతపు పెళ్లి.. స్టార్ హీరో పై మొదటి భార్య ఊహించని కామెంట్స్!
5
Mithun Chakraborty Wife
Star Hero: బలవంతపు పెళ్లి.. స్టార్ హీరో పై మొదటి భార్య ఊహించని కామెంట్స్!
Medak: ఎంత ఘోరం.. ప్రియుడి మోజులో పడి రెండేళ్ల కన్నకూతురినే చంపేసిన కసాయి తల్లి..!

 Woman Killed 2 years Daughter:  వివాహేతర సంబంధాల వల్ల కన్న పిల్లలను కూడా పొట్టన పెట్టుకుంటున్నారు కసాయి తల్లిదండ్రులు. ఇలాంటి ఘటనలు వెలుగులోకి వస్తూనే ఉన్నాయి. అయితే, తాజాగా మెదక్ జిల్లాలోని శభాష్ పల్లికి చెందిన మమతా అనే మహిళ తన రెండేళ్ల కూతుర్నే గొంతు నులిమి చంపేసింది. ప్రియుడు కోసం కన్న కూతురునే గొంతుని చంపేసింది. ఈ కర్కశ తల్లి మమతకు భాస్కర్ తో వివాహం కాగా పిల్లలు చరణ్ , తనుశ్రీ  (2) అనే ఇద్దరు సంతానం ఉన్నారు. అయితే ఇటీవల భాస్కర్ తో నేను కలిసి ఉండలేను అంటూ పుట్టింటికి వెళ్ళిపోయింది. మమతకు అక్కడ ఫయాజ్ అనే వ్యక్తితో వివాహేతర సంబంధం ఏర్పడింది. ఈ నేపథ్యంలో కొడుకును తన తల్లి వద్దే వదిలేసి పాపను తీసుకుని ప్రియుడుతో ఎక్కడికో వెళ్లిపోయింది. అదే రోజు తనుశ్రీని గొంతు నులిమి చంపి గ్రామ శివారులోనే పాతిపెట్టింది.

Add Zee News as a Preferred Source

 ఇలా వివాహేతర సంబంధానికి అభం శుభం తెలియని ఓ చిన్నారి ప్రాణాలు కోల్పోవాల్సి వచ్చింది. శుక్రవారం వెలుగులోకి వచ్చింది. అయితే పోలీసుల ప్రకారం మార్చిలోనే మమతను ప్రియుడుతో కలిసి ఇంటిని వదిలేసి వెళ్లిపోయింది. అయితే ఆ తర్వాత ఆమె తిరిగి వచ్చింది. ఇక భర్త భాస్కర్‌ ఆమెతో విసిగిపోయి వదిలేశాడు. దీంతో ఆమె అప్పటినుంచి పుట్టింట్లోనే ఉంటుంది. అలా మార్చి నెలలో తన ప్రియుడితో కలిసి వెళ్లి కొన్నాళ్లు గడిచిన తర్వాత తిరిగి వచ్చింది. అయితే మే నెలలో మరోసారి ఆమె ప్రియుడితో వెళ్లిపోయింది. అప్పుడు తన కొడుకును తల్లిదండ్రుల వద్ద వదిలేసింది. తనుశ్రీని తనతోపాటు తీసుకుని వెళ్లింది. అయితే, మమత తండ్రి ఆమెపై పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశాడు. కేసు నమోదు చేసుకున్న పోలీసులు దర్యాప్తు చేయగా ఆమె ఆంధ్రప్రదేశ్‌లోని నరసరావుపేటలో ఆచూకీ లభించింది. అయితే ఆమెను మళ్లి మెదక్ కి తీసుకువచ్చారు. అయితే పోలీసులు మమతని ఎంక్వయిరీ చేసే సమయంలో తన రెండేళ్ల కూతురు గురించి ఆరా తీయగా కాస్త అనుమానాస్పదంగా మాట్లాడింది. దీంతో ఆమెని కాస్త గట్టిగా ప్రశ్నించగా తన కూతురుని గొంతు నులిమి చంపేసి గ్రామ శివారులో పాతిపెట్టినట్లు ఒప్పుకుంది. విషయం తెలిసి గ్రామమంతా ఒక్కసారిగా ఉలిక్కిపడింది. ఇక కేసు నమోదు చేసుకున్న పోలీసులు దర్యాప్తు చేపట్టారు. అయితే మమత ప్రియుడు పై కూడా గతంలో కేసులు ఉన్నట్లు సమాచారం. ఇంకా ఈరోజు శనివారం వారిని కోర్టు ముందు ప్రవేశపెట్టనున్నారు.

Read more: విడాకుల దిశగా టాలీవుడ్ స్టార్ హీరోయిన్.. షాక్ కు గురి చేస్తోన్న న్యూస్..

Read more: ఒకే టైటిల్ ఎన్టీఆర్ ఏఎన్ఆర్ హిట్స్ అందుకుంటే.. చిరు డిజాస్టర్ అందుకున్నాడు..

 

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి.

About the Author

Renuka Godugu

రేణుక గొడుగు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి హెల్త్‌, లైఫ్‌స్టైల్‌, ఆస్ట్రోలజీ, వైరల్‌ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

Medak crime newswoman kills daughtermother murders childTelangana murder caseshocking crime India

Trending News