Medaram Traffic Jam: మేడారంలో ట్రాఫిక్ జాం.. ప్రయాణికులకు ప్రత్యక్ష నరకం..

Medaram Jatara Traffic Jam: ఈ ఆదివారం మాఘ పౌర్ణమి కావడంతో సమ్మక్క సారమ్మలమ్మను దర్శించుకోవడానికి భక్తులు పోటెత్తారు. శుక్రవారం ఒక్క రోజే సుమారు 50 లక్షల మంది వన దేవతలను దర్శించుకున్నారు. ఇద్దరు తల్లులతో పాటు పగిడిద్దరాజు, గోవింద రాజు గద్దెపైకి చేరడంతో భక్తులు ఒక్కసారిగా రావడంతో అక్కడ జన సంద్రమైంది. వనమంతా ఇసుక వేసినా రాలనంత రద్దీగా మారింది. దీంతో తాడ్వాయి–మేడారం రహదారిపై భారీగా ట్రాఫిక్ జామ్ ఏర్పడింది. తాడ్వాయి నుంచి మేడారం వెళ్లే మార్గంలో దాదాపు 8 కిలో మీటర్ల మేర వాహనాలు నిలిచిపోయాయి.
3 రోజులుగా జాతరలో పాల్గొన్న జనం.. మొక్కులు చెల్లించుకుని శుక్రవారం నుంచి తిరుగు ప్రయాణం ప్రారంభించారు. వనం వీడి జనాల మధ్యకొచ్చిన సమ్మక్క, సారలమ్మ, పగిడిద్దరాజు, గోవిందరాజులు శనివారం తిరిగి వనప్రవేశం చేయడంతో మేడారం మహాజాతర ముగియనుంది. మేడారం జాతర నుంచి భక్తులు తిరుగుప్రయాణమయ్యారు. అయితే వారికి తిరుగు ప్రయాణంలో నరకం కనిపించింది.
భక్తులకు సరిపడేటట్లు బస్సులు అందుబాటులో లేవు. బస్టాండులోనే భక్తులు గంటల కొద్దీ వేచి వుండాల్సి వచ్చింది. బస్సులు తగిన విధంగా వేయని అధికారులపై భక్తులు ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. దీనిపై పూర్తి సమాచారం మా వరంగల్ ప్రతినిధి శ్రీకాంత్ అందిస్తారు.
తగిన బస్సులు లేక ప్రయాణీకులు ఇబ్బందులు అలా వుంటే ఎలాగో అలా ప్రైవేటు వాహనాల్లో తిరుగు ప్రయాణమైన వారి బాధలు మరోలా వున్నాయి. వారు భారీ ట్రాఫిక్ జాంలో ఇరుక్కుపోయారు. మేడారం నుండి తాడ్వాయి వరకు 14 కిలోమీటర్లు మేర ట్రాఫిక్ జామ్ ఏర్పడింది.
