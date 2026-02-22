Siddipet News: సిద్దిపేటలో విషాదం.. హాస్టల్ గదిలో మెడికో ఆత్మహత్య.. అసలు కారణమేంటి?

Siddipet Latest Telugu News: సిద్ధిపేట జిల్లాలోని మిట్టపలి పరిధిలో ఉన్న ఓ మెడికల్ కళాశాలలో తీవ్ర విషాదం చోటుచేసుకుంది. ఫ్యూచర్లో మంచి వైద్యురాలిగా మారి సమాజానికి సేవ చేయాల్సిన కలలుగన్న ఓ మెడికల్ విద్యార్థి అర్థాంతరంగా తనువు చాలించడం కుటుంబంలో తీవ్ర విషాదాన్ని నింపింది. తోటి విద్యార్థులతో పాటు కళాశాల యాజమాన్యం దిబ్రాంతికి గురయ్యేలా కళాశాల హాస్టల్ గదిలోనే ఉరివేసుకొని ఆత్మహత్యకు పాల్పడింది. ఈ సమాచారం తెలుసుకున్న కుటుంబ సభ్యులు కన్నీరు మున్నీరవుతున్నారు..
ఈ ఘటనకు సంబంధించిన పూర్తి వివరాల్లోకి వెళ్తే.. పెద్దపెల్లి జిల్లాకు చెందిన శ్రీజ సిద్దిపేట జిల్లాలోని మిట్టపల్లి శివారులో ఉన్న ఒక ప్రైవేటు మెడికల్ కళాశాలలో ఫిజియోథెరపీ మొదటి సంవత్సరం చదువుకుంటుంది. సండే కావడంతో విద్యార్థులంతా సెలవుల మూడ్ లో ఉండి ఇంటికి వెళ్ళిపోయారు.. శ్రీజ మాత్రం తను హాస్టల్ గదిలో ఒంటరిగా ఉంది.. మధ్యాహ్నం సమయంలో గదిలో ఎవరూ లేని విషయాన్ని గమనించిన ఆమె.. ఫ్యాన్ కు ఉరి వేసుకొని ఆత్మహత్య చేసుకుంది..
ఎంతో సేపయినప్పటికీ శ్రీజ బయటికి రాకపోవడంతో అనుమానం వచ్చిన తోటి విద్యార్థులు గది వద్దకు వెళ్లి చూడగా ఆమె ఉరి వేసుకొని వేలాడుతూ కనిపించింది.. దీంతో భయాందోళనకు గురైన విద్యార్థులు వెంటనే కళాశాల సిబ్బందికి సమాచారం అందించారు.. అయితే, వారు పోలీసులకు ఫోన్ చేయడంతో విషయం వెలుగులోకి వచ్చింది.. ఘటనా స్థలానికి చేరుకున్న ఏరియా పోలీసులు మృతదేహాన్ని కిందికి దించి.. పోస్టుమార్టం నిమిత్తం ఆస్పత్రికి తరలించారు..
శ్రీజ మరణ వార్త తెలిసిన వెంటనే పెద్దపల్లిలో ఉన్న ఆమె కుటుంబ సభ్యులు కన్నీరు మున్నీరయ్యారు.. అల్లారు ముద్దుగా పెంచుకున్న బిడ్డ.. ఉన్నత చదువుల కోసం సిటీకి పంపిస్తే ఇలా శివమై తిరిగి వస్తుందని ఊహించలేదని వారు శోకసముద్రంలో మునిగారు.. శ్రీజ ఆత్మహత్యకు గల కారణాలు ఇంకా తెలియలేదు.. చదువులో ఒత్తిడి కారణమా లేక ఏవైనా వ్యక్తిగత సమస్యలు ఉన్నాయా అనే కోణంలో పోలీసులు ప్రత్యేకమైన దర్యాప్తును ప్రారంభించినట్లు తెలుస్తోంది.. అంతేకాకుండా ఘటనా స్థలాన్ని పరిశీలించిన పోలీసు అధికారులు శ్రీజ ఉంటున్న గదిలో ఏవైనా సూసైడ్ నోట్లు ఉన్నాయా అని తనిఖీలు చేశారు..
