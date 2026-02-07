TG WhatsApp Mee Seva Services: తెలంగాణ ప్రభుత్వం ప్రజలకు సులభమైన సేవలు అందించే ప్రయత్నం చేస్తూనే ఉంది. ఇప్పటివరకు 581 సేవలను వాట్సాప్ ద్వారా అందిస్తోంది. ఇక మీసేవ సెంటర్లో చుట్టూ ప్రజలు తిరగకుండా వారికి ఈ సులభమైన వేగమైన సేవలను అందిస్తుంది. కేవలం మొబైల్ ఫోన్ ద్వారానే ఈ మీ సేవ ప్రభుత్వ సేవలను సులభంగా పొందవచ్చు.
8096958096 అనే వాట్సాప్ నంబర్ కు 'హాయ్' అని మెసేజ్ చేస్తే తెలంగాణలో 581 రకాల సేవలు ప్రజలు పొందుతున్నారు. ఇందులో బర్త్, డెత్, ఆదాయం, కుల సర్టిఫికెట్లు, లైసెన్సులు, కరెంట్ బిల్లులు తదితరలను కూడా పొందవచ్చు. ఇప్పటివరకు ఈ వాట్సాప్ మెసేజ్ ద్వారా 4.5 లక్షల మంది వివరాలు నమోదు చేసుకున్నారని ప్రభుత్వం ప్రకటించింది. ఇందులో 3.25 లక్షల మంది డిజిటల్ సేవలు అందుకున్నారని చెప్పింది.
ఈ వాట్సాప్ సేవలు ఎలా పొందాలంటే..?
తెలంగాణ ప్రభుత్వం ప్రారంభించిన మీ సేవ వాట్సాప్ సేవలు పొందాలంటే ముందుగా ఈ వాట్సాప్ ఫోన్ నెంబర్ 8096958096 మీ మొబైల్ ఫోన్లో సేవ్ చేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత 'హాయ్' అని మెసేజ్ పంపించాలి. ఓటిపి వస్తుంది దాని నమోదు చేస్తే దరఖాస్తు ఫారం ఇంటర్ ఫెస్ ద్వారా మీకు అవసరమైన సేవను పొందవచ్చు. కావాల్సిన డాక్యుమెంట్స్ స్కాన్ చేసి వాట్సాప్ లో అప్లోడ్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఆన్లైన్ లో ఉండే పేమెంట్ గేట్వే ద్వారా చెల్లింపులు చేయాలి. ఆ తర్వాత మీకు అప్లికేషన్స్ స్టేటస్ అప్డేట్స్ అన్ని ఎప్పటికప్పుడు వాట్సాప్ లోనే వస్తాయి. సర్టిఫికెట్ లేదా డాక్యుమెంట్ డౌన్లోడ్ లింక్ కూడా నేరుగా వాట్సాప్ లోనే వస్తుంది.
ప్రధానంగా ఇవి గ్రామీణ ప్రాంతాల వారికి ఎంతగానో ఉపయోగకరంగా ఉంటాయి. వృద్ధులు, మహిళలు, దివ్యాంగులు మీసేవ సెంటర్ల చుట్టూ తిరగాల్సిన పనిలేదు. కేవలం మొబైల్లోని 581 సేవలు రెవెన్యూ సంక్షేమ శాఖ, రవాణా, పోలీస్, ఎలక్ట్రిసిటీ, విద్య, వ్యవసాయం సంబంధించిన అన్ని వివరాలు సేవలు పొందవచ్చు. తెలంగాణ ప్రభుత్వం అన్ని రకాల ఈ ప్రభుత్వ ద్వారా ప్రజలకు అందిస్తూ విప్లవత్మక అడుగు వేసింది. ఈ సేవలను సీఎం రేవంత్ రెడ్డి ఆధ్వర్యంలో ఐటి శాఖ మంత్రి దుద్దిల్ల శ్రీధర్ బాబు ప్రారంభించిన సంగతి తెలిసిందే.
