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Meenakshi Natarajan: మీరు గొప్ప బీసీ లీడర్‌.!. కడియం శ్రీహరి వివాదంపై కొండా సురేఖకు మీనాక్షి నటరాజన్‌ కీలక సూచనలు..

Konda surekha vs kadiyam srihari row: చిన్న చిన్న విషయాలు పంట్టించుకోవాల్సిన అవసరం లేదని తెలంగాణ కాంగ్రెస్ ఇన్ చార్జి మీనాక్షి నటరాజన్‌ మంత్రి కొండా సురేఖకు సూచించారు. అంతే కాకుండా పార్టీ బలోపేతం దిశగా ముందుకు వెళ్లాలన్నారు.

Written ByInamdar Paresh
Published: Jul 14, 2026, 07:36 PM IST|Updated: Jul 14, 2026, 07:42 PM IST
Meenakshi Natarajan: మీరు గొప్ప బీసీ లీడర్‌.!. కడియం శ్రీహరి వివాదంపై కొండా సురేఖకు మీనాక్షి నటరాజన్‌ కీలక సూచనలు..
Image Credit: kondasurekha(file)

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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