/Meenakshi Natarajan: మీరు గొప్ప బీసీ లీడర్‌.!. కడియం శ్రీహరి వివాదంపై కొండా సురేఖకు మీనాక్షి నటరాజన్‌ కీలక సూచనలు..

Meenakshi Natarajan key suggestions to minister Konda Surekha: తెలంగాణ రాజకీయాల్లో ప్రస్తుతం మంత్రి కొండా సురేఖ వర్సెస్ స్టేషన్ ఘన్ పూర్ ఎమ్మెల్యే కడియం శ్రీహరిల మధ్య వివాదం పీక్స్ కు చేరింది. ఇద్దరు నేతల మధ్య మాటల తూటాలు పేలుతున్నాయి. గత కొంత కాలంగా కడియం శ్రీహరి తనను టార్గెట్ చేస్తున్నాడని మంత్రి కొండా సురేఖ తీవ్ర అసహనం వ్యక్తం చేశారు. చాతనైతే కాంగ్రెస్ అధిష్టానం దగ్గరకు వెళ్లి మంత్రి పదవి తెచ్చుకొవాలని చురకలు పెట్టారు. ఇటీవల కడియం శ్రీహరి దేవదాయ శాఖకు చెందిన అధికారులతో సమీక్షను నిర్వహించడం వివాదంకు కేంద్రబిందువుగా మారింది.
మరోవైపు దీనిపై కడియం శ్రీహరి తన నియోజక వర్గంలోని దేవాలయాల డెవలప్ మెంట్ పనుల కోసం అధికారుల్ని కలవడానికి వెళ్లానని అన్నారు. మంత్రులు మాత్రమే అధికారుల్ని కలవాలని చెప్పడం ఎక్కడ చూడలేదన్నారు. దీనిపై ఇద్దరి మధ్య మాటల్ కౌంటర్ లు ఎన్ కౌంటర్ లు కొనసాగాయి. మంత్రి కొండా సురేఖ కాంగ్రెస్ హైకమాండ్ కు, సీఎం రేవంత్ కు, పీసీసీ చీఫ్ మహేష్ కుమార్ గౌడ్ కు దీనిపై లిఖితపూర్వకంగా ఫిర్యాదు చేశారు.
కడియం శ్రీహరి మాత్రం తనకు బిజినెస్ రూల్స్ తెలుసని గతంలో చాలా ఏళ్లు మంత్రిగా పనిచేశానని అన్నారు. ఇది మంత్రి కొండా సురేఖ అవగాహన రాహిత్యమన్నారు. దీనిపై తెలంగాణ కాంగ్రెస్ హైకమాండ్ ఇటీవల AICC కార్యదర్శి సచిన్ సావంత్ ను రంగంలోకి దింపింది. దీనిపై సచిన్ సావంత్ ఇద్దరితో మాట్లాడి కాంగ్రెస్ ఇన్ చార్జ్ మీనాక్షి నటరాజన్ కు నివేదిక ఇచ్చారు .
దీనిపై మీనాక్షి నటరాజన్ మంత్రి కొండా సురేఖతో జరిగిన భేటీలో మాట్లాడారు. బీసీ లీడర్ గా పార్టీ లో పెద్ద భాధ్యత ఉందని , ఆ దిశగా పనిచేయాలని కొండా సురేఖ కు చెప్పిన ఇంఛార్జి సూచించారు. కడియం వివాదంపై సంయమనం పాటించాలని సూచించారు. దీనికి కౌంటర్ గా మంత్రి కొండా సురేఖ.. తన పని తాను చేసుకుంటుంటే అనవసరంగా తనని బయటకు రప్పిస్తున్నారని అసహానం వ్యక్తం చేశారు. చిన్న చిన్న విషయాలు పట్టించుకోవాల్సిన అవసరం లేదని మీనాక్షి నటరాజన్ సూచించారు.
బీసీ లీడర్ గా పార్టీ లొ పెద్ద బాధ్యత ఉందని , ఆ దిశగా పనిచేయాలని కొండా సురేఖ కు మీనాక్షి నటరాజన్ సూచించారు. మరీ ఈ సూచనలతో అయిన నేతలిద్దరు కలిసి పనిచేస్తారో లేదా మరల కయ్యానికి సయ్.. అంటారో అన్నది ప్రస్తుతం ఆసక్తి కరంగా మారింది.
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