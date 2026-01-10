Meerpet Woman Commits Suicide: కాస్త ఒత్తిడి ఎక్కువయితే యువత నుంచి సున్నతిమైన గృహిణీలు కూడా ఆత్మహత్యలకు పాల్పడుతున్నారు. దీంతో కుటుంబాల్లో సైతం తీవ్ర విషాదాన్ని నింపుతోంది. మీర్పేట పరిధిలో కూడా ఇలాంటి హృదయ విదారక ఘటన శుక్రవారం చోటుచేసుకుంది. మానసికంగా ఒత్తిడికి గురైన ఓ గృహిణి తన పది నెలల కుమారుడికి కూడా విషమిచ్చి తాను కూడా ఉరేసుకొని ఆత్మహత్య చేసుకుంది. ఈ ఘటన ఆ కుటుంబంలో తీవ్ర విషాదాన్ని నింపింది. అయితే వారి ఆత్మహత్యను చూసిన సుస్మిత తల్లి కూడా తీవ్ర మనోవేదనకు గురై ఆత్మహత్యాయత్నానికి పాల్పడింది.
పోలీసుల వివరాల ప్రకారం మీర్ పేటకు చెందిన సుస్మిత (27) నాలుగేళ్ల క్రితం యశ్వంత్ రెడ్డితో వివాహం జరిగింది. అయితే వీరికి అశ్వంత్ నందన్ రెడ్డి అనే 10 నెలల బాబు కూడా ఉన్నాడు. అయితే కొన్ని రోజులగా దంపతుల మధ్య తరచూ గొడవలు జరుగుతున్నాయి. ఇదే సమయంలో ఇటీవలె సుస్మిత తల్లి లలిత (44) కూడా ఒక ఫంక్షన్ కోసం షాపింగ్ నిమిత్తం కూతురు వద్దకు వచ్చింది. నిన్న తీవ్ర ఒత్తిడిలో ఉన్న సుస్మిత మరో గదిలో తన కుమారుడికి విషమిచ్చి చంపి తాను కూడా ఉరివేసుకుని ఆత్మహత్యకు చేసుకుంది.
ఎంతసేపటికీ గదిలో నుంచి కూతురు బయటికి రాకపోవడంతో తల్లి లలిత వెళ్లి చూడగా.. అక్కడ కూతురు, మనవడు చనిపోయి ఉన్నారు. ఈ ఘోర విషాదాన్ని కల్లారా చూసింది లలిత. తట్టుకోలేక గుర్తుతెలియని విషాన్ని తీసుకొని ఆత్మహత్యాయత్నానికి ఆమె కూడా పాల్పడింది. అయితే రాత్రి 9:30 గంటల సమయంలో ఇంటికి వచ్చిన యశ్వంత్ రెడ్డి తలుపులు లోపల నుంచి గడియ పెట్టి ఉండటంతో ఎంత తలుపు కొట్టినా వాళ్లు తెరవడం లేదు. దీంతో అనుమానం వచ్చి డోర్లు పగుల కొట్టి లోపటికి వెళ్లి చూడగా అక్కడ దృశ్యాన్ని చూసి వెంటనే పోలీసులకు సమాచారం అందించాడు.
వెంటనే పోలీసులు అక్కడికి చేరుకొని దగ్గర్లో ఉన్న ఆసుపత్రికి ముగ్గురినీ తరలించారు. అయితే, సుస్మిత కుమారుడు చనిపోయాడు. లలిత ఆసుపత్రిలో చికిత్స పొందుతోంది. సుస్మిత కుటుంబ సభ్యులు మాత్రం కొన్ని రోజులుగా సుస్మితను భర్త వేధిస్తున్నాడని.. ఆమెను బయటకు వెళ్లనివ్వకుండా చేస్తున్నాడని ఆరోపించారు. అతడే ఏదైనా చేసి ఉంటాడని వాళ్ళు అనుమానం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. అయితే లలిత చికిత్స పొంది అపస్మారక స్థితి నుంచి బయటకు వచ్చాకే అసలు విషయం వెలుగులోకి వస్తుంది. ఇక సుస్మిత కుటుంబ సభ్యులు ఇచ్చిన ఫిర్యాదు మేరకు కేసు నమోదు చేసుకున్న పోలీసులు దర్యాప్తు చేస్తున్నారు.
