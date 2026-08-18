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TET అభ్యర్థులకు బిగ్ అలర్ట్..ఇకపై మీ సేవలోనే టెట్ మెమోలు..!!

Meeseva TET Certificates: అభ్యర్థులు సమీపంలోని మీ సేవ కేంద్రాలకు వెళ్లి రూ. 60 చెల్లించి అధికారిక టెట్ మెమోలను పొందాల్సి ఉంటుంది. క్యాస్ట్ ఇన్ కమ్ సర్టిఫికేట్ల మాదిరిగానే ఇవి కూడా ప్రామాణికంగా ఉంటాయి.

Written ByBhoomi
Published: Aug 18, 2026, 09:49 AM IST|Updated: Aug 18, 2026, 09:49 AM IST
TET అభ్యర్థులకు బిగ్ అలర్ట్..ఇకపై మీ సేవలోనే టెట్ మెమోలు..!!
Image Credit: zee news

About the Author

Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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TET అభ్యర్థులకు బిగ్ అలర్ట్..ఇకపై మీ సేవలోనే టెట్ మెమోలు..!!
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