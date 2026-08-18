/TET అభ్యర్థులకు బిగ్ అలర్ట్..ఇకపై మీ సేవలోనే టెట్ మెమోలు..!!

Meeseva TET Certificates: తెలంగాణలో ఉపాధ్యాయ అర్హత పరీక్ష టెట్ మెమోల జారీ విధానంలో పాఠశాల విద్యాశాఖ కీలక మార్పులు చేసింది. ఇప్పటి వరకు అభ్యర్థులు అధికారిక వెబ్ సైట్ ద్వారా మాత్రమే తమ మోమోలను ఫ్రీగా డౌన్ లోడ్ చేసుకునే సౌకర్యం ఉండేది. కానీ ఇక నుంచి ఈ విధానానికి స్వస్తి పలికారు. కొత్త నిబంధనల ప్రకారం అభ్యర్థులు సమీపంలోని మీ సేవ కేంద్రాలకు వెళ్లి రూ. 60 చెల్లించి అధికారిక టెట్ మెమోలను పొందాల్సి ఉంటుంది. క్యాస్ట్ ఇన్ కమ్ సర్టిఫికేట్ల మాదిరిగానే ఇవి కూడా ప్రామాణికంగా ఉంటాయి. 2011 సంవత్సరం నుంచి ఇప్పటి వరకు టెట్ పరీక్షల్లో ఉత్తీర్ణులైన అభ్యర్థులందరికీ ఈ కొత్త విధానం ద్వారానే మెమోలను అందజేయనున్నారు.
ఈ కొత్త విధానం వెనకున్న ప్రధాన ఉద్దేశ్యం ఏంటంటే ఫేక్ సర్టిఫికేట్లకు అడ్డుకట్ట వేయడమేనని అధికారులు స్పష్టం చేశారు. సాధారణ డౌన్ లోడ్ల వల్ల చోటుచేసుకునే దిద్దుబాట్లు, అక్రమాలకు ఎలాంటి తావులేకుండా ఈ మెమోలపై ప్రత్యేకమైన బార్ కోడ్ ఆధారిత సెక్యూరిటీ ఫీచర్లను పొందుపరిచారు. ఈ బార్ కోడ్ ద్వారా సర్టిఫికేట్ ప్రామాణికతను సులభంగా చెక్ చేసుకునే అవకాశం ఉంటుంది. ఉపాధ్యాయ నియామక ప్రక్రియలు చేపట్టినప్పుడు అభ్యర్థుల పత్రాల పరిశీలన పారదర్శకంగా జరిగేందుకు, ఉద్యోగ అవకాశాల్లో ఎలాంటి దుర్వినియోగం జరగకుండా అడ్డుకట్ట వేసేందుకు ఈ భద్రతాత్మక మార్పు ఎంతగానో ఉపయోగపడుతుంది.
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