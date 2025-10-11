English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Chiranjeevi with CP Sajjanar: సీపీ సజ్జనార్ ను కలిసిన మెగాస్టార్ చిరంజీవి.. అసలు కారణం ఏంటో తెలుసా..?

Chiranjeevi meets with cp sajjanar: మెగాస్టార్ చిరంజీవి హైదరాబాద్ సీపీ సజ్జనార్ తో భేటీ అయ్యారు. దీంతో అభిమానులు అసలు సీపీని ఎందుకు కలిశారో అని ఆరాలు తీస్తున్నారు. ఇటీవల బాలయ్య, చిరుల మధ్య వివాదం పీక్స్ కు చేరిన విషయం తెలిసిందే.

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Oct 11, 2025, 11:01 PM IST
  • సీపీతో భేటిఅయిన చిరు..
  • పుష్పగుచ్చం ఇచ్చి విషేస్..

Chiranjeevi Meets with Hyderabad cp sajjanar: హైదరాబాద్ సీపీగా ఇటీవల సజ్జనార్ బాధ్యతలు స్వీకరించారు. కోత్వాల్ గా బాధ్యతలు తీసుకొగానే నగరం మీద తనదైనమార్కు చూపిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా సోషల్ మీడియా పోస్ట్ లు, అమ్మాయిలపై వేధింపులు, సైబర్ నేరాలమీద ప్రత్యేకంగా నజర్ పెట్టినట్లు చెప్పారు.

ఎవరిని గుడ్డిగా నమ్మోద్దని, ట్రాఫిక్ నిబంధనల్ని పాటించాలని, వాహనాలు నడిపిస్తు ఫోటోలు మాట్లాడవదన్నారు. నియయాలు ఉల్లంఘిస్తే.. ఎవరినైన వదలేదిలేదన్నారు. మొత్తంగా సీపీ సజ్జనార్ మరోసారి రౌడీషీటర్లు, అక్రమార్కుల పాలిట సింహాస్వప్నంలా మారారు.

ఈ క్రమంలో తాజాగా..  పోలీసు కమిషనర్  సజ్జనార్‌ను టాలీవుడ్ మెగాస్టార్ చిరంజీవి మర్యాదపూర్వకంగా కలిశారు. దాదాపు నాలుగేళ్ల పాటు టీజీఎస్ఆర్టీసీ ఎండీగా పనిచేసిన సజ్జనార్ ఇటీవల హైదరాబాద్ సీపీగా బాధ్యతలు స్వీకరించిన విషయం తెలిసిందే. ఈ క్రమంలో చిరంజీవి సజ్జనార్‌ను కలిసి పుష్పగుచ్ఛం అందజేసి ప్రత్యేకంగా విషేస్ తెలిపారు.

గతంలో సజ్జనార్ తో కలిసి  చిరంజీవి  పలు అంశాలపై ప్రజల్లో అవగాహన కల్పించారు. గతంలో సైబరాబాద్ సీపీగా సజ్జనార్ పనిచేసిన సమయంలో, కరోనా వ్యాప్తి అధికంగా ఉన్నప్పుడు ప్లాస్మా దానం యొక్క ప్రాముఖ్యతను ప్రజల్లోకి తీసుకుని వెళ్లారు. పలు విషయాలపై అవగాహన కల్పించారు.

ఈ నేపథ్యంలో సజ్జనార్ మళ్లీ పోలీస్ యూనిఫామ్ ధరించడంతో చిరంజీవి ఆయనను కలిసి అభినందించారు. మరోవైపు  ఇటీవల బాలయ్య, చిరు వివాదం పీక్స్ కు చేరిన విషయం తెలిసిందే. మరోవైపు చిరు అభిమానులు ఏపీ, తెలంగాణల్లో బాలయ్యపై పీఎస్ లలో ఫిర్యాదులకు కూడా రెడీ అయిపోయారు.

చివరి నిముషంలో చిరంజీవికి తెలియడంతో దీన్ని ఆయన ఖండించడంతో ఫ్యాన్స్ వెనక్కు తగ్గారు. ఈ క్రమంలో చిరు..సజ్జనార్ ను ఎందుకు కలిశారని బాలయ్య అభిమానులు ఒకింత టెన్షన్ పడ్డారని వార్తలు వస్తున్నాయి.

Read more: Ram charan and Upasana: ప్రధాని మోదీని కలిసిన రామ్ చరణ్, ఉపాసన దంపతులు...ఎందుకో తెలుసా..?

కానీ సీపీ సజ్జనార్ ను మర్యాద పూర్వకంగా కలిశారని తెలిసి అందరు ఊపిరిపీల్చుకున్నారంట.  ఇక సినిమాల విషయాని వస్తే.. చిరు.. అనిల్ రావిపూడి దర్శకత్వంలో మన శంకర్ వరప్రసాద్ మూవీలో నటిస్తున్నారు.  దీనిలో నయతతార హీరోయిన్గా నటిస్తున్నారు. దీనితో పాటు వశిష్ట దర్శకత్వంలో విశ్వంభరలో నటిస్తున్నారు. ఈ మూవీలు రెండు వచ్చే ఏడాది విడుదలకు రెడీ అవుతున్నాయి.

 

About the Author

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

CP SajjanarMegastar ChiranjeeviHyderabadChiranjeevi meets with cp sajjanarTollywood

