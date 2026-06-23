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Rain Alert: తెలంగాణకు వాతావరణ శాఖ బిగ్ అలర్ట్.. మూడ్రోజులు వానలేవానలు.. పలు జిల్లాలకు ఎల్లో అలెర్ట్ జారీ

Rain Alert: తెలంగాణ రాష్ట్రానికి వాతావరణ శాఖ కీలక హెచ్చరిక జారీ చేసింది. రాష్ట్రంలోని పలు జిల్లాల్లో మూడు రోజులపాటు భారీ నుంచి అతిభారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని తెలిపింది. ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని వాతావరణ శాఖ అధికారులు హెచ్చరించారు. పూర్తి వివరాల్లోకి వెళ్తే..

Written ByAruna Maharaju
Published: Jun 23, 2026, 08:37 AM IST|Updated: Jun 23, 2026, 08:37 AM IST
Rain Alert: తెలంగాణకు వాతావరణ శాఖ బిగ్ అలర్ట్.. మూడ్రోజులు వానలేవానలు.. పలు జిల్లాలకు ఎల్లో అలెర్ట్ జారీ
Image Credit: Meteorological Department Has Forecast Rains In Several Districts Of Telangana From Three Days (source-file)

About the Author

Aruna Maharaju

Aruna Maharaju

అరుణ మహరాజు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. స్పోర్ట్స్, లైఫ్‌స్టైల్‌, హెల్త్‌, వినోదం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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