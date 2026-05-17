/Rain Alert: రుతుపవనాల ఎఫెక్ట్.. తెలంగాణలోని ఈ జిల్లాల్లో దంచికొట్టనున్న వర్షాలు

Rain Alert In Telangana: తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఎండల తీవ్రత గరిష్ఠ స్థాయికి చేరింది. పలు జిల్లాల్లో 41 నుంచి 44 డిగ్రీల అధిక ఉష్ణోగ్రతలు నమోదవుతున్నాయి. ఉదయం 9 గంటల నుంచే ఎండ తీవ్రత ఎక్కువగా ఉండటంతో ప్రజలు ఇళ్ల నుండి బయటకు వచ్చేందుకే భయపడిపోతున్నారు. అయితే ఎండల తీవ్రతకు ఇబ్బంది పడుతున్న ప్రజలకు వాతావరణ శాఖ చల్లటి కబురు చెప్పింది. నైరుతి రుతుపవనాలు వచ్చేస్తున్నాయని.. ఎండల తీవ్రత తగ్గి, రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని వాతావరణ శాఖ పేర్కొంది. అయితే, వచ్చే మూడు నాలుగు రోజులు మాత్రం ఎండల తీవ్రత ఎక్కుగానే ఉంటుందని పేర్కొంది.
అండమాన్ సముద్రంలోకి నైరుతి మేఘాలు ప్రవేశించడంతో.. ఇప్పటికే వర్షాలు ప్రారంభమయ్యాయి. మరో 24 గంటల్లో దక్షిణ అండమాన్ను రుతుపవనాలు తాకనున్నాయి. అయితే, ఈ రుతుపవనాలు మే 26న కేరళను తాకే అవకాశం ఉందని భారత వాతావరణ కేంద్రం తెలిపింది. జూన్ మొదటి వారంలో తెలుగు రాష్ట్రాల్లోకి రుతుపవనాలు ఎంట్రీ ఇచ్చే అవకాశం ఉందని వాతావరణ శాఖ అంచనా వేసింది. దీంతో తెలుగు రాష్ట్రాల్లో వర్షాలు ప్రారంభమయ్యాయి. పలు జిల్లాల్లో మోస్తరు నుంచి భారీ వర్షాలు పడుతాయని వాతావరణ శాఖ పేర్కొంది.
అల్పపీడనం పశ్చిమ మధ్య బంగాళాఖాతంలో కొనసాగుతోంది. ఉత్తర ఈశాన్య దిశగా కదులుతూ రుతుపవనాలకు సహకరిస్తుందని ఐఎండీ అంచనా వేస్తోంది. ఈ క్రమంలో తెలంగాణలోని పలు జిల్లాల్లో వర్షాలు కురుస్తాయని వాతావరణ శాఖ అంచనా వేసింది. ముఖ్యంగా భద్రాద్రి కొత్తగూడెం, ఖమ్మం, మహబూబాబాద్, నారాయణపేటతోపాటు పలు జిల్లాల్లో వర్షాలు కురుస్తాయని వాతావరణ శాఖ అంచనా వేసింది. వర్షం పడినప్పుడు ఉరుములు, మెరుపులు కూడా వస్తాయని, ఈదురు గాలులు వేగం గంటకు 30 నుంచి 40 కిలో మీటర్లుగా ఉంటుందని.. ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని వాతావరణ శాఖ అధికారులు హెచ్చరికలు జారీ చేశారు.
తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ప్రస్తుతం రికార్డు స్థాయిలో ఉష్ణోగ్రతలు నమోదవుతున్నాయి. పలు ప్రాంతాల్లో 41 నుంచి 44 డిగ్రీల వరకు ఉష్ణోగ్రతలు నమోదవుతున్నాయి. వచ్చే వారం రోజులు కూడా ఎండల తీవ్రత ఎక్కువగా ఉంటుందని.. జూన్ మొదటి వారంలో రుతుపవనాల ప్రవేశం తరువాత ఎండల తీవ్రత తగ్గే అవకాశం ఉందని వాతావరణ శాఖ అధికారులు పేర్కొన్నారు. ప్రస్తుతం ఎండల తీవ్రత ఎక్కువగా ఉన్న నేపథ్యంలో ప్రజలు వడదెబ్బ బారిన పడకుండా తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని వాతావరణ శాఖ, ఆరోగ్య నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా ఉదయం 11గంటల నుంచి సాయంత్రం 4 గంటల వరకు అత్యవసరం అయితేనే బయటకు వెళ్లాలని, వడదెబ్బ బారిన పడకుండా తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని సూచించారు.
