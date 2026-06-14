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Telangana Rains: తెలంగాణకు నేడు, రేపు భారీ వర్ష సూచన.. పలు జిల్లాలకు ఎల్లో అలర్ట్ జారీ

Telangana Rains: తెలంగాణలో నైరుతి రుతుపవనాల రాకతో వాతావరణం ఒక్కసారిగా మారిపోయింది. ఈ నేపథ్యంలో నేడు, రేపు గంటకు 40 నుంచి 50 కిలోమీటర్ల వేగంతో కూడిన ఈదురు గాలులు, ఉరుములు, మెరుపులతో కూడిన భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని.. ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని వాతావరణ శాఖ హెచ్చరించింది.

Written ByAruna Maharaju
Published: Jun 14, 2026, 07:19 AM IST|Updated: Jun 14, 2026, 07:19 AM IST
Telangana Rains: తెలంగాణకు నేడు, రేపు భారీ వర్ష సూచన.. పలు జిల్లాలకు ఎల్లో అలర్ట్ జారీ
Image Credit: Meteorological Department Has Prediction Heavy Rains In Several Districts Of Telangana Today And Tomorrow (source-file)

About the Author

Aruna Maharaju

Aruna Maharaju

అరుణ మహరాజు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. స్పోర్ట్స్, లైఫ్‌స్టైల్‌, హెల్త్‌, వినోదం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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Telangana Rains:తెలంగాణకు నేడు,రేపు భారీ వర్ష సూచన..పలు జిల్లాలకు ఎల్లో అలర్ట్ జారీ
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