  Adluri Lakshman vs Harish rao: పైకి నవ్వుతూ.. లోపల రాజకీయాలా..?.. హరీష్ రావుపై కాంగ్రెస్ మంత్రి అడ్లూరి లక్ష్మణ్ సంచలన వ్యాఖ్యలు..

Adluri Lakshman vs Harish rao: పైకి నవ్వుతూ.. లోపల రాజకీయాలా..?.. హరీష్ రావుపై కాంగ్రెస్ మంత్రి అడ్లూరి లక్ష్మణ్ సంచలన వ్యాఖ్యలు..

Adluri fires on brs Harish rao: మాజీ మంత్రి హరీష్ రావు చేసిన వ్యాఖ్యల్ని మంత్రి అడ్లూరి లక్ష్మణ్ కుమార్ ఖండించారు. తెలంగాణలో కాంగ్రెస్ పాలన చూసి ఓర్వలేకపోతున్నారని ఎద్దేవ చేశారు.ఈ నేపథ్యంలో  హరీష్ రావులా పైకి నవ్వుతూ లోపల కార్పోరేట్ లాగా రాజకీయాలు తెలీవని ఎద్దేవా చేశారు.  

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Oct 21, 2025, 07:07 PM IST
  • హరీష్ రావుపై ఫైర్ అయిన అడ్లూరీ..
  • కేబినెట్ మకిలి కడిగేస్తామంటూ వ్యాఖ్యలు..

Adluri Lakshman vs Harish rao: పైకి నవ్వుతూ.. లోపల రాజకీయాలా..?.. హరీష్ రావుపై కాంగ్రెస్ మంత్రి అడ్లూరి లక్ష్మణ్ సంచలన వ్యాఖ్యలు..

Minister Adluri Lakshman condemns ex minister harish rao comments: తెలంగాణలో ప్రస్తుతం రాజకీయాలు రసవత్తరంగా మారాయి. జూబ్లీహిల్స్ ఉప ఎన్నికల నేపథ్యంలో నేతలు ఒకరిపై మరోకరు ఆరోపణలు గుప్పించుకుంటున్నారు.  ఇటీవల కాంగ్రెస్ పార్టీలో కొంత మంది మంత్రుల వివాదం పీక్స్ కు చేరిన విషయం తెలిసిందే.  ఈ నేపథ్యంలో బీఆర్ఎస్ నేతలు..  కాంగ్రెస్  పై సెటైర్ వేశారు.

అయితే.. ఇటీవల మాజీ  మంత్రి హరీష్ రావు కాంగ్రెస్ పార్టీపై కాంట్రవర్సీ వ్యాఖ్యలు చేశారు. కాంగ్రెస్ పార్టీ కేబినెట్ మీటింగ్ లో.. పంచాయతీలు, పంపకాలు వంటి అంశాలపై చర్చలు ఉంటాయని ఎద్దేవా చేశారు. మరోవైపు పంపకాల్లో తేడాల వల్ల కాంగ్రెస్ మంత్రులు రోడ్డున పడ్డారని కేటీఆర్ సైతం ఎద్దేవా చేశారు. 

తాజాగా.. హరీష్ రావు చేసిన వ్యాఖ్యల్ని మంత్రి అడ్లూరి లక్ష్మణ్ ఖండించారు. మంత్రి అడ్లూరి లక్ష్మణ్ కుమార్ సచివాలయంలో చిట్ చాట్ లో మాట్లాడుతూ... బీఆర్ఎస్ పై, మాజీ మంత్రి హరీష్ రావుపై సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు.

సీనియర్ మంత్రిగా అనుభవం ఉన్న హరీష్ రావు.. కేబినెట్ ను అవమానించడాన్ని తీవ్రంగా ఖండించారు. హరీష్ రావు లెక్క పైకి నవ్వి...లోపల రాజకీయాలు చేయడం తమకు తెలీదన్నారు. బీఆర్ఎస్  పార్టీ లో చీలిక రావడంకు, కవితతో వివాదంకు హరీష్ రావు కారణం కాదా?.. అంటూ ఎద్దేవా చేశారు.

హరీష్ రావు BRS పార్టీలో అంతర్గత రాజకీయాలు చేయడం మాకు తెలీదా?.. అంటూ ఫైర్ అయ్యారు. బీఆర్ఎస్ హరీష్ రావు లెక్క యాస - భాష మాకు తెలీదని కేవలం ప్రజలకు సేవ చేయడం మాత్రమే తమకు తెలుసన్నారు.

ఐదేళ్లు తమకు తెలంగాణ ప్రజలు అవకాశం ఇచ్చారని... 22 నెలలకే ఎందుకు అంత ఆక్రోశమంటూ బీఆర్ఎస్ పై మండిపడ్డారు. హరీష్ రావు, ఆర్ ఎస్ ప్రవీణ్ కుమార్ లెక్కలు అన్ని తమ దగ్గర కుప్పలు కుప్పలు ఉన్నాయన్నారు.

అదే విధంగా తమపై ఆరోపణలు చేయడం కాదని.. ధైర్యముంటే నిరూపించాలని అడ్లూరి లక్ష్మణ్ కుమార్  సవాల్ విసిరారు. అదే విధంగా తాను సిద్దిపేటలోని వెంకటేశ్వర స్వామి దేవాలయంలో నిండు స్నానం చేస్తానని..  హరీష్ రావు తన సవాల్ కు సిద్దమేనా అంటూ ఫైర్ అయ్యారు.

కాంగ్రెస్ పార్టీ కేబినెట్ ను అవమానించడంతో కేబినెట్ కు పట్టిన మకిలిని కడిగేస్తామంటూ అడ్లూరి లక్ష్మణ్ కుమార్ .. హరీష్ రావుపై తీవ్రంగా ధ్వజమెత్తారు.

 

