  • Telugu News
  • తెలంగాణ
  • Adluri Laxman Video: పార్టీ లైన్‌దాటను.!. వివేక్ వెంకటస్వామి వ్యాఖ్యలకు కౌంటర్ ఇచ్చిన మంత్రి అడ్లూరీ.. వీడియో..

Adluri Laxman Video: పార్టీ లైన్‌దాటను.!. వివేక్ వెంకటస్వామి వ్యాఖ్యలకు కౌంటర్ ఇచ్చిన మంత్రి అడ్లూరీ.. వీడియో..

Minister adluri vs laxman controversy: వివేక్ వెంకట స్వామి చేసిన వ్యాఖ్యలు చాలా బాధకరమని మంత్రి అడ్లూరి లక్ష్మణ్ అన్నారు. ఒకే జెండాను నమ్ముకున్న వాళ్లమని, ఇలాంటి వ్యాఖ్యలు చేయడం పట్ల తీవ్రంగా రియాక్ట్ అయ్యారు.

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Oct 12, 2025, 09:19 PM IST
  • వివేక్ వెంకట స్వామి వ్యాఖ్యలపై రియాక్ట్ అయిన అడ్లూరీ..
  • కాంగ్రెస్ లో మరో రచ్చ..

Adluri Laxman Video: పార్టీ లైన్‌దాటను.!. వివేక్ వెంకటస్వామి వ్యాఖ్యలకు కౌంటర్ ఇచ్చిన మంత్రి అడ్లూరీ.. వీడియో..

Minister Adluri Laxman responds over minister Vivek Venkat swamy: మాలల ఐక్యతా సదస్సులో మంత్రి వివేక్ వెంకటస్వామి తాజాగా.. తనపై కుట్రలు చేస్తున్నారని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. ముఖ్యంగా మంత్రి అడ్లూరీ తన ఎదుగు దలను చూపి ఓర్వలేకపోతున్నారని మండిపడ్డారు. అందుకు తనను కావాలని బద్నాం చేస్తున్నారని మండిపడ్డారు.

కుట్రపూరీతంగా తాను మాల సామాజికవర్గంకు చెందిన వాడినని, తనపై ఆరోపణలు చేస్తున్నారని ఘాటు వ్యాఖ్యలు చేశారు. జూబ్లీహిల్స్ ఉపఎన్నికల నేపథ్యంలో తనకు వస్తున్న మంచి పేరును చూసి ఓర్వలేకపోతున్నాడని ఎద్దేవా చేశారు.

దీనిపై మరోసారి మంత్రి అడ్లూరీ కౌంటర్ ఇచ్చారు. వివేక్ వెంకట స్వామి చేసిన వ్యాఖ్యలు బాధకరమన్నారు. మంత్రి వివేక్  నా పేరు తీసి మాట్లాడడం అత్యంత శోచనీయమన్నారు. తాను మొదటి నుంచి ఒకటే పార్టీకి, ఒకటే జెండాకు కట్టుబడి ఉన్నట్లు చెప్పారు. అదే విధంగా..  పార్టీ లైన్ దాటి ప్రవర్తించనని తెల్చి చెప్పారు.

మా మధ్యలో ఏదైనా ఉంటే ఇంటర్నల్‌గా కూర్చొని మాట్లాడుకుంటే బాగుండేదని అన్నారు.కానీ ఈ విధంగా ఒక సభలో మాట్లాడటం వల్ల పార్టీకి చెడ్డపేరు వస్తుందన్నారు. మరోవైపు వివేక్ మాట్లాడిన మాటలు ఆయన విజ్ఞతకు, మర్యాదకు, గౌరవానికి వదిలేస్తున్నట్లు మంత్రి అడ్లూరి లక్ష్మణ్ స్పష్టంచేశారు.

Read more: Konda Surekha: హైకమాండ్ క్లాస్ పీకిందని పుకార్లు.. తీవ్రంగా స్పందించిన మంత్రి కొండా సురేఖ.. ఏమన్నారంటే..?

ఈ క్రమంలో కాంగ్రెస్ పార్టీ మధ్య మంత్రుల మధ్య  పంచాయతీలు మాత్రం ఆగడంలేదు. మొత్తంగా ఇప్పటికే మంత్రి కొండా సురేఖ, సీతక్క సైతం.. పొంగులేటిశ్రీనివాస్ రెడ్డిపై పీసీసీతో పాటు, కాంగ్రెస్ హైకమాండ్ కు సైతం ఫిర్యాదు చేశారు.ఈ క్రమంలో కాంగ్రెస్ లొ సొంత పార్టీ మంత్రుల మధ్య రచ్చ కాస్త తెలంగాణ రాజకీయాల్లో హాట్ టాపిక్ గా మారింది.

 

About the Author

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

minister adluri laxmanMinister Vivek VenkatswamyTelangana PoliticsJubilee Hills ElectionsVivek venkatswamy vs adluri laxman

