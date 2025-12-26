English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • తెలంగాణ
Minister Azharuddin: అజారుద్దీన్ మంత్రి పదవికి డెడ్ లైన్ దగ్గర పడుతోందా..! మరో నాలుగు నెలల్లో ఎమ్మెల్యే లేదా ఎమ్మెల్సీ కాకపోతే పదవి గండం తప్పదనే టాక్ నడుస్తోందా..! ఇప్పటికే కోదండరామ్, అజార్ ఎమ్మెల్సీ కేసు కోర్టులో పెండింగ్ లో ఉంది..! ఏప్రిల్‌లోపు సుప్రీం తీర్పు రాకపోతే.. ఆయనకు పదవి గండం తప్పదా..! అటు వచ్చే ఏడాది నవంబర్ వరకు ఎమ్మెల్సీ సీటు ఖాళీ అయ్యే ఛాన్స్ లేకపోవడం ఆయనకు ఇబ్బందిగా మారిందా..! ఇప్పుడు అజార్ మంత్రి పదవి సుప్రీంకోర్టు తీర్పుపైనా ఆధారపడి ఉందా.!

Written by - G Shekhar | Last Updated : Dec 26, 2025, 06:45 PM IST

Minister Azharuddin: మహమ్మద్ అజారుద్దీన్.. తెలంగాణలో కేబినెట్ లో మంత్రి ఆయన..! ఇటీవల జూబ్లీహిల్స్ ఉప ఎన్నికల సమయంలో మైనారిటీ కోటాలో ఆయనకు మంత్రి పదవి దక్కింది. ఉప ఎన్నికకు ముందు మంత్రి పదవి కోసం చాలా మంది నేతలు పోటీ పడ్డారు.. అయినప్పటికీ.. కాంగ్రెస్ హైకమాండ్ తో తనకు ఉన్న పరిచయాలతో మైనారిటీ కోటాలో అజారుద్దీన్ మంత్రి పదవి దక్కించుకున్నారు. అయితే ఎమ్మెల్యే, ఎమ్మెల్సీ కాకుండానే ఆయన మంత్రి అయ్యారు. కానీ ఇప్పుడాయన మంత్రి పదవి డైలామాలో పడిందనే చర్చ జరుగుతోంది. ఇప్పట్లో రాష్ట్రంలో ఎమ్మెల్సీ పదవుల భర్తీ చేసే పరిస్ధితి లేదు. దాంతో అజారుద్దీన్ ను చట్టసభలకు ఎలా పంపిస్తారు..ఈ విషయంలో రేవంత్ సర్కార్ ఏం చేస్తారనేది మాత్రం హాట్ టాపిక్ గా మారింది.

గత అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో కాంగ్రెస్ పార్టీ భారీ మెజారిటీతో విజయం సాధించింది. దాంతో కాంగ్రెస్ సర్కార్ గవర్నర్ కోటాలో ఇద్దరు నేతల పేర్లను నామినేట్ చేసింది. ఇందులో కోదండరామ్, అమీర్ అలీ ఖాన్‌కు చాన్స్ ఇచ్చారు.. అప్పటికే బీఆర్ఎస్ పార్టీ ఇద్దరు నేతలకు గవర్నర్ కోటాలో ఎమ్మెల్సీలు నామినేట్ చేసింది. కానీ అప్పటి గవర్నర్ తమిళిసై సౌందర రాజన్ ఈ ఇద్దరి పేర్లను తిరస్కరించింది. దాంతో దాసోజు శ్రావణ్, మాజీ ఎమ్మల్యే కుర్ర సత్య నారాయణ సుప్రీంకోర్టుకు వెళ్లారు. తమ పేర్లను తిరస్కరించి.. కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం మరో ఇద్దరు పేర్లను సిఫారసు చేయడాన్ని కోర్టులో వ్యతిరేకించారు. చివరకు ఇరు వర్గాల వాదనలు విన్న సుప్రీం.. కోదండరామ్, అమీర్ అలీఖాన్ పేర్లను రద్దు చేసింది. ఆ తర్వాత తిరిగి అమీర్ ఖాన్ స్థానంలో అజారుద్దీన్ పేరును చేర్చినా ప్రభుత్వం.. మరోసారి గవర్నర్ కోటాలో ఎమ్మెల్సీలుగా మరోసారి నామినేట్ చేశారు.. అయితే వీళ్ల నియమాలకు సంబంధించి సుప్రీం కోర్టు నుంచి ఇంకా గ్రీన్ సిగ్నల్ రాలేదు..

వాస్తవానికి ఎమ్మెల్యే కాకుండా ఎవరైనా మంత్రి పదవి స్వీకరిస్తే.. సుమారు ఆరు నెలలలోపు ఏదైనా చట్టసభలకు ఎన్నిక కావాలి.. ఇప్పుడు ఆజారుద్దీన్ మంత్రి పదవి స్వీకరించి. రెండు నెలలు అవుతోంది. ఆయనకు ఇంకా నాలుగు నెలల సమయం ఉంది. ఆలోపు ఆయన ఎమ్మెల్సీగా ఎన్నిక కావాల్సి ఉంటుంది. కానీ ఇప్పట్లో అజారుద్దీన్ కు ఎమ్మెల్సీ దక్కే పరిస్థితులు కనిపించడం లేదు. ప్రస్తుతం ఈ ఇద్దరు ఎమ్మెల్సీల కేసు సుప్రీంకోర్టులో పెండింగ్ లో ఉంది. దీనికి సంబంధించిన సుప్రీం కోర్టు ఇంకా గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇవ్వలేదు. మరోవైపు వచ్చే ఏడాది నవంబర్ వరకు ఒక్క ఎమ్మెల్సీ కూడా ఖాళీ అయ్యే అవకాశం లేకపోవడంతో అజారుద్దీన్ మంత్రి పదవి ఉంటుందా లేదా అనే అంశంపై సందిగ్ధత నెలకొంది.

మొత్తంమీద అజారుద్దీన్ కు మరో నాలుగు నెలల సమయం ఉంది. ఆలోపు సుప్రీంకోర్టు తీర్పు వీరికి అనుకూలంగా వస్తే.. అజారుద్దీన్ పదవి గండం నుంచి తప్పించుకుంటారు. అలా కాకుండా తీర్పులో ఏదైనా తేడా కొడితే మాత్రం.. ఆయన పదవి నుంచి తప్పుకోవాల్సిందే.. అలా జరగకుండా ఉండాలంటే మరో ఆప్షన్ ఉందని అంటున్నారు. ప్రస్తుతం ఎమ్మెల్సీ లేదా.. ఎమ్మెల్యేగా ఉన్న ఎవరైనా సభ్యుడు తన పదవికి రాజీనామా చేసి.. అజారుద్దీన్ ను చట్ట సభలకు పంపించాలి.. ఇది సాధ్యం కాకపోవచ్చు. ఎందుకంటే.. కాంగ్రెస్ పార్టీలో పదవి దక్కడం ఎంత కష్టమో.. తమ పదవులు వదులుకోవడం అసాధ్యం.. కానీ రేవంత్, అజారుద్దీన్ కోసం తన పదవిని త్యాగం చేసే నేత విషయంలోనే చర్చ జరుగుతోంది. ఇదే జరిగితే.. మరో ఎమ్మెల్సీ కోదండరామ్ పరిస్ధితి ఎంటన్న చర్చ సైతం లేకపోలేదు. ఆయన కూడా తనకు పదవి ఎప్పుడా అని ఎదురుచూస్తున్నారు..

అజారుద్దీన్ కు మంత్రి పదవిపై ఇప్పుడు రకరకాల చర్చ జరుగుతోంది. అయితే అజారుద్దీన్ విషయంలో సీఎం రేవంత్ రెడ్డి ఎలాంటి వ్యూహాంతో ముందుకు వెళ్తారో అనేది ఇప్పుడు ఆసక్తికరంగా మారింది. ఇక్కడే మరో చర్చ సైతం జరుగుతోంది. ఖైరతాబాద్‌లో ఎమ్మెల్యే దానం నాగేందర్ రాజీనామాకు రెడీ అయ్యారు. త్వరలోనే ఖైరతాబాద్‌లో బైపోల్‌ వస్తుందని అంటున్నారు. ఒకవేళ దానం నాగేందర్ తన పదవికి రాజీనామా చేసి.. ఆ స్థానంలో అజారుద్దీన్ పోటీ చేయిస్తారని టాక్ సైతం వినిపిస్తోంది. మొత్తంమీద సుప్రీంకోర్టులో అజార్‌కు ఎదురుదెబ్బ తిగిలితే మాత్రం.. అజారుద్దీన్ పోస్టు ఊస్ట్ అని అధికార పార్టీ నేతలే తెగ చర్చించుకుంటున్నారు..

