/Jupally Krishna Rao: మాట తప్పడం మా ఇంట వంట లేదు.!. కేటీఆర్,హరీష్ రావులపై జూపల్లి కృష్ణారావు సంచలన వ్యాఖ్యలు..

Jupally krishna rao fires on ktr and harish rao: తెలంగాణ రాజకీయాల్లో ప్రస్తుతం సవాళ్ల పర్వం కొనసాగుతుంది. మరోసారి జూపల్లి తాను చేసిన సవాల్ కు కట్టుబడి ఉన్నానని కేటీఆర్, హరీష్ రావుపై మండిపడ్డారు. నిజంగా దమ్ముంటే సోమాజిగూడ ప్రెస్ క్లబ్ కు రాాలని డిమాండ్ చేశారు.ఈ క్రమంలో గతంలో హరీష్ రావు, కేటీఆర్ అసెంబ్లీలో మాట్లాడిన మాటల వీడియోలను మీడియా సమావేశంలో బైటపెట్టారు. మీరు చేసిన అప్పుల లెక్కలు సంగతేంటని ఏకీపారేశారు. హరీష్ రావు వాట్సాప్ కు వివరాలు పంపినట్లు చెప్పారు. ఈ నేపథ్యంలో మేము అడిగినదానికి కేసీఆర్ ఎందుకు స్పందించడం లేదని జూపల్లి మండిపడ్డారు.
నేను చెప్పిన అప్పుల లెక్కలపై కేసీఆర్ సమాధానం చెప్పాలని డిమాండ్ చేశారు. సోమాజిగూడ ప్రెస్ క్లబ్ కు రమ్మని కేసీఆర్, కేటీఆర్, హరీష్ రావును ఆహ్వానించానని కానీ వారు స్పందిచలేదన్నారు. మీ పరిపాలన సక్కగా ఉంటే .. నేడు ఈ పరిస్థితి ఎందుకు వచ్చేదని మండిపడ్డారు.
తెలంగాణ ఉద్యమ పవిత్రతకు, అమర వీరుల ఆకాంక్షలకు అనుగుణంగా కేసీఆర్ పాలన సాగలేదని విమర్శలు చేశారు. మేము అడిగినదానికి కేసీఆర్ ఎందుకు స్పందించడం లేదని ఎద్దేవా చేశారు. అడిగిన దానికి సమాధానం చెప్పకుండా మాజీ మంత్రి, ఎమ్మెల్యే హరీష్ రావు దాటవేశారన్నారు.
మీ హయాంలో చేసిన అప్పులు ఎన్ని? వాటి లెక్కలు చెప్పాలని సవాల్ విసిరినట్లు చెప్పారు. హరీష్ రావు రాసిన లేఖలో బీఆర్ఎస్ హయాంలో చేసిన అప్పుల గురించి ప్రస్తావించలేదన్నారు. హరీష్ రావుది పలాయనం వాదమన్నారు. పాలమూరు పౌరుషం ఉంది కాబట్టే అనాడు మంత్రి పదవికి రాజీనామా చేశానని గుర్తు చేశారు.
ఉమ్మడి పాలమూరు జిల్లాలో ఆనాడు మెజారిటీ ఎమ్మెల్యేల స్థానాలు గెలుచుకున్నామన్నారు. అబద్ధాలు ప్రచారం చేస్తున్నారని, దమ్ము ధైర్యం అంటూ హరీష్ రావు చేతకాని మాటలు మాట్లాడుతున్నారని తీవ్రస్థాయిలో జూపల్లి మండిపడ్డారు. నేను చెప్పిన అప్పుల లెక్కలపై కేసీఆర్ సమాధానం చెప్పాలని డిమాండ్ చేశారు.
బీఆర్ఎస్ హయాంలో చేసిన అప్పుల లెక్కపై ఇప్పటికీ చర్చకు సిద్దమన్నారు. బీఆర్ఎస్ హయాంలో చేసిన అప్పులపై కేటీఆర్, హరీష్రావు చెప్పిన లెక్క తప్పన్నారు. మాట తప్పడం మా ఇంట వంట లేదు. హరీష్రావు రాసిన లేఖలో సొల్లు తప్ప ఇంకేమీ లేదని ఏకీపారేశారు. అడిగిన దానికి సమాధానం చెప్పకుండా దాటవేశారన్నారు. కాళేశ్వరం కార్పొరేషన్ పేరుతో అప్పు తెచ్చారా.? లేదా.? ఆ అప్పు ఎలా తీరుస్తావని అడిగితే.. సమాధానం లేదని జూపల్లి బీఆర్ఎస్ నేతల్ని ఏకీపారేశారు.
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