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  • /Jupally Krishna Rao: మాట తప్పడం మా ఇంట వంట లేదు.!. కేటీఆర్,హరీష్ రావులపై జూపల్లి కృష్ణారావు సంచలన వ్యాఖ్యలు..

Jupally Krishna Rao: మాట తప్పడం మా ఇంట వంట లేదు.!. కేటీఆర్,హరీష్ రావులపై జూపల్లి కృష్ణారావు సంచలన వ్యాఖ్యలు..

Jupally krishna rao fires on kcr: మీ పరిపాలన సక్కగా ఉంటే .. నేడు ఈ పరిస్థితి ఎందుకు వచ్చేదని మంత్రి   జూపల్లి కృష్ణారావు  కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. అంతే కాకుండా  తెలంగాణ ఉద్యమ పవిత్రతకు, అమర వీరుల ఆకాంక్షలకు అనుగుణంగా కేసీఆర్ పాలన సాగలేదని ఏకీపారేశారు.

Written ByInamdar Paresh
Published: Jul 03, 2026, 07:53 PM IST|Updated: Jul 03, 2026, 07:56 PM IST
Jupally Krishna Rao: మాట తప్పడం మా ఇంట వంట లేదు.!. కేటీఆర్,హరీష్ రావులపై జూపల్లి కృష్ణారావు సంచలన వ్యాఖ్యలు..
Image Credit: ktr(file)Source: Bureau

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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Jupally Krishna Rao: మాట తప్పడం మా ఇంట వంట లేదు.!. కేటీఆర్,హరీష్ రావులపై జూపల్లి కృష్ణారావు సంచలన వ్యాఖ్యలు..
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