Komati reddy Venkat reddy Video: ఇంత విషమిచ్చి చంపండి.. భావోద్వేగానికి గురైన మంత్రి కోమటిరెడ్డి వెంకట్ రెడ్డి.. వీడియో..

Komati reddy Venkat reddy responds on female collector harassment rumors: తెలంగాణలో ఇటీవల లేడీ ఐఏఎస్ లను సైతం తెలంగాణ మంత్రులు కొంత మంది వేధిస్తున్నారని పలు మీడియాల్లో కథనాలు వచ్చాయి. ముఖ్యంగా నల్గొండకు కు చెందిన మంత్రి అక్కడి లేడీ ఐఏఎస్ ను ప్రేమపేరుతో వేధింపులకు పాల్పడతున్నాడని, అందుకే ఇటీవల ట్రాన్స్ ఫర్ లు చేశారని అనేక కథనాలు వెలుగులోకి వచ్చాయి. దీనిపై బీఆర్ఎస్ నేతలు సైతం కాంగ్రెస్ ను ఏకీపారేశారు.
మొత్తంగా ఈ వ్యవహరంలో నల్గొండ మంత్రి అంటూ ఇన్ డైరెక్ట్ గా కోమటిరెడ్డిపైన కొంత మంది వ్యాఖ్యలు చేయడం పెద్ద దుమారంగా మారింది. దీనిపై తాజాగా.. నల్గొండ మంత్రి కోమటిరెడ్డి వెంకట్ రెడ్డి రియాక్ట్ అయ్యారు. కొంత మంది తనపై లేనిపోనీ ఆరోపణలు చేస్తున్నారని మండిపడ్డారు. ఒక మహిళా ఐఏఎస్పై దుష్ప్రచారం చేయడం దురదృష్టకరమని అన్నారు. అదే విధంగా కుటుంబాలను ఇబ్బంది పెట్టేలా మీడియా కథనాలు రాయడం సరికాదని అన్నారు. అదే విధంగా..
నల్గొండ జిల్లాలోనే కాదని, చాలా జిల్లాల్లో కలెక్టర్ల బదిలీలు జరిగాయని ఆయన అన్నారు. కలెక్టర్ల బదిలో ప్రక్రియ కూడా మంత్రులు, ఎమ్మెల్యేలకు తెలిసే ఆస్కారం ఉండదన్నారు. ఇటీవల సీఎం రేవంత్ రెడ్డి సైతం ఎవరో మహిళతో వెళ్తున్నారని అనేక వీడియోలు, ఫెక్ ప్రచారం చేశారన్నారు. ఆయన 24 గంటలు పనిచేస్తారని, ఆయనను కూడా వదల్లేదని ఇలాంటి ఆరోపణలు చేయడం మానుకొవాలన్నారు. మొత్తంగా ఇంకా తన మీద కోపం ఉంటే ఇంత విషం ఇచ్చి చంపాలని కూడా భావోద్వేగంకు గురయ్యారు.
ఛానళ్ల మధ్య రేటింగ్ పోటీ కోసం అధికారులను, ముఖ్యంగా మహిళా అధికారులను ఇబ్బంది పెట్టడం సరికాదని అన్నారు.ఇప్పటికే తన కొడుకు చనిపోవడంతో సగం చచ్చి బతుకున్నానని, ఇంకా తనను ఇబ్బంది పెట్టేలా పనులు చేయకూడదని మంత్రి కోమటి రెడ్డి వెంకట్ రెడ్డి భావోద్వేగంకు గురయ్యారు.
