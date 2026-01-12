English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Komati Reddy Venkat Reddy: తూచ్.. అలా అనలేదు... టికెట్ల రెట్లపై హరీష్ రావుకు కోమటిరెడ్డి వెంకట్ రెడ్డి కౌంటర్...

Komati Reddy Venkat Reddy: తూచ్.. అలా అనలేదు... టికెట్ల రెట్లపై హరీష్ రావుకు కోమటిరెడ్డి వెంకట్ రెడ్డి కౌంటర్...

Komati reddy venkat reddy reacts on harish rao comments: బీఆర్ఎస్ పార్టీని చూస్తే జాలేస్తుందని మంత్రి కోమటిరెడ్డి వెంకట్ రెడ్డి కౌంటర్ వేశారు. ఎంపీ ఎన్నికలు, సర్పంచ్ ఎన్నికల్లోచిత్తుగా ఓడిపోయిన కూడా ఇష్టమున్నట్లు మాట్లాడుతున్నారన్నారు. అదే విధంగా వారికి పనిపాటలేదని సెటైర్ లు వేశారు.

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Jan 12, 2026, 03:13 PM IST
Minister komatireddy Venkat reddy counter to harish rao: తెలంగాణలో ప్రస్తుతం టికెట్ల పెంపు అంశం హాట్ టాపిక్ గా మారిన విషయం తెలిసిందే. ఈ క్రమంలో ఇటీవల ప్రభాస్ మూవీ ది రాజా సాబ్, చిరంజీవి మూవీ మన శంకర వర ప్రసాద్ గారు లకు తెలంగాణ ప్రభుత్వం టికెట్ల ధరలుపెంపుకు జీవోలు జారీ చేయడం ఆ తర్వాత కోర్టులో పిటిషన్ లు దాఖలైన విషయం తెలిసిందే. దీనిపై కోర్టు కూడా తెలంగాణ ప్రభుత్వంకు మొట్టికాయలు వేసింది. ఈక్రమంలో మంత్రి కోమటిరెడ్డి ఇటీవల మాట్లాడుతూ అసలు తనకు ఇటీవల టికెట్ల పెంపు గురించి తనకు తెలిదన్నారు.

 

పుష్ప 2 తర్వాత సినిమారెట్లు పెంపు గురించి తన వద్దకు రావొద్దని చెప్పానని అన్నారు. దీంతో కోమటిరెడ్డి వెంకట్ రెడ్డి చేసిన వ్యాఖ్యలపై దుమారం చెలరేగింది. మరీ సినిమాటో గ్రఫి మంత్రికి తెలియకుండా జీవోలు ఎవరు జారీ చేస్తున్నారని బీఆర్ఎస్ మాజీ మంత్రి హరీష్ రావు కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వంపై సెటైర్ లు వేశారు. ఈ క్రమంలో దీనిపై తాజాగా.. మంత్రి కోమటి రెడ్డి రియాక్ట్ అయ్యారు. సీఎం రేవంత్ రెడ్డి, తాము కూర్చుని సినిమా కార్మికులకు 20 శాతం ఇచ్చే విధంగా జీవోలను జారీ చేశామన్నారు.

అదే విధంగా ఇటీవల రెండు, మూడు సినిమాల జీవోల సమయంలో తాను నల్గొండలో ఉన్నట్లు చెప్పారు. సీఎం రేవంత్ కూడా ఏ శాఖలో తలదూర్చరన్నారు. ఆయన దివంగత నేత వైఎస్ రాజశేఖర్ రెడ్డి గారిలా ..మంత్రులకు ఫ్రీ హ్యండ్ ఇస్తారని అన్నారు. అదే విధంగా బీఆర్ఎస్ పై, హరీష్ రావుపై సెటైర్ లు వేశారు.

Read more: Harish Rao: రేవంత్ నడ్పిస్తుంది సర్కారా..?.. సర్కస్సా..?.. సినిమా టికెట్ రెట్లపై రచ్చపై హరీష్ రావు సంచలన వ్యాఖ్యలు..

పదేండ్లు అధికారంలోఉండి 1 ఎంపీ సీటును గెల్చుకొలేకపోయారని, ఇటీవల సర్పంచ్ ఎన్నికల్లో కూడా బొక్కాబొర్లా పడ్డారని అన్నారు. ప్రతిదానికి కాంగ్రెస్ పై ఆరోపణలుచేయడం బీఆర్ఎస్ కు అలవాటే అన్నారు. వారికి ఏ పనిపాటలేదని, తమకు చాలా పని ఉందని తన వ్యాఖ్యలను వక్రీకరించారని మంత్రి కోమటిరెడ్డి వెంకట్ రెడ్డి తనదైన స్టైల్లో కౌంటర్ లు వేశారు.

 

