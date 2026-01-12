Komati Reddy Venkat Reddy: తూచ్.. అలా అనలేదు... టికెట్ల రెట్లపై హరీష్ రావుకు కోమటిరెడ్డి వెంకట్ రెడ్డి కౌంటర్...

Minister komatireddy Venkat reddy counter to harish rao: తెలంగాణలో ప్రస్తుతం టికెట్ల పెంపు అంశం హాట్ టాపిక్ గా మారిన విషయం తెలిసిందే. ఈ క్రమంలో ఇటీవల ప్రభాస్ మూవీ ది రాజా సాబ్, చిరంజీవి మూవీ మన శంకర వర ప్రసాద్ గారు లకు తెలంగాణ ప్రభుత్వం టికెట్ల ధరలుపెంపుకు జీవోలు జారీ చేయడం ఆ తర్వాత కోర్టులో పిటిషన్ లు దాఖలైన విషయం తెలిసిందే. దీనిపై కోర్టు కూడా తెలంగాణ ప్రభుత్వంకు మొట్టికాయలు వేసింది. ఈక్రమంలో మంత్రి కోమటిరెడ్డి ఇటీవల మాట్లాడుతూ అసలు తనకు ఇటీవల టికెట్ల పెంపు గురించి తనకు తెలిదన్నారు.
సినిమా టికెట్ రేట్ల పెంపు నాకు తెలిసే జరుగుతుంది
ఒక్క రోజులోనే మాట మార్చేసిన కోమటిరెడ్డి వెంకట్ రెడ్డి
నిన్న సినిమా టికెట్ ధరల పెంపుకు తనకు సంబంధం లేదని చెప్పి, ఈరోజు రేవంత్ రెడ్డి ఆధ్వర్యంలో చర్చించిన తరువాతే టికెట్ ధరలు పెంచామని తెలిపిన మంత్రి
పుష్ప 2 తర్వాత సినిమారెట్లు పెంపు గురించి తన వద్దకు రావొద్దని చెప్పానని అన్నారు. దీంతో కోమటిరెడ్డి వెంకట్ రెడ్డి చేసిన వ్యాఖ్యలపై దుమారం చెలరేగింది. మరీ సినిమాటో గ్రఫి మంత్రికి తెలియకుండా జీవోలు ఎవరు జారీ చేస్తున్నారని బీఆర్ఎస్ మాజీ మంత్రి హరీష్ రావు కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వంపై సెటైర్ లు వేశారు. ఈ క్రమంలో దీనిపై తాజాగా.. మంత్రి కోమటి రెడ్డి రియాక్ట్ అయ్యారు. సీఎం రేవంత్ రెడ్డి, తాము కూర్చుని సినిమా కార్మికులకు 20 శాతం ఇచ్చే విధంగా జీవోలను జారీ చేశామన్నారు.
అదే విధంగా ఇటీవల రెండు, మూడు సినిమాల జీవోల సమయంలో తాను నల్గొండలో ఉన్నట్లు చెప్పారు. సీఎం రేవంత్ కూడా ఏ శాఖలో తలదూర్చరన్నారు. ఆయన దివంగత నేత వైఎస్ రాజశేఖర్ రెడ్డి గారిలా ..మంత్రులకు ఫ్రీ హ్యండ్ ఇస్తారని అన్నారు. అదే విధంగా బీఆర్ఎస్ పై, హరీష్ రావుపై సెటైర్ లు వేశారు.
పదేండ్లు అధికారంలోఉండి 1 ఎంపీ సీటును గెల్చుకొలేకపోయారని, ఇటీవల సర్పంచ్ ఎన్నికల్లో కూడా బొక్కాబొర్లా పడ్డారని అన్నారు. ప్రతిదానికి కాంగ్రెస్ పై ఆరోపణలుచేయడం బీఆర్ఎస్ కు అలవాటే అన్నారు. వారికి ఏ పనిపాటలేదని, తమకు చాలా పని ఉందని తన వ్యాఖ్యలను వక్రీకరించారని మంత్రి కోమటిరెడ్డి వెంకట్ రెడ్డి తనదైన స్టైల్లో కౌంటర్ లు వేశారు.
