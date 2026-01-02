English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Nalgonda Politics: నల్గొండ జిల్లా కాంగ్రెస్‌లో ఆధిపత్య పోరు కంటిన్యూ అవుతోంది..! డీసీసీ అధ్యక్షుడు వర్సెస్ మంత్రి వెంకట్ రెడ్డి మధ్య ప్రత్యక్ష యుద్దం నడుస్తోంది. వారం రోజుల వ్యవధిలో మంత్రి అనుచరులు డీసీసీని రెండు సార్లు ఘోరంగా అవమానించారు. ఇప్పుడు మంత్రి అనుచరులు, పోలీసుల వ్యవహారంపై జిల్లా కాంగ్రెస్‌లో హాట్ హాట్ చర్చ జరుగుతోందా..! డీసీసీ పదవిలో పున్నా కైలాష్ ఉండటం ఇష్టంలేకపోతే నేరుగా పదవిలో నుంచి తప్పించాలి.. కానీ ఇలా అవమానించడం ఏంటని జిల్లా నేతలు గట్టిగా చర్చించుకుంటున్నారా..!   

Written by - G Shekhar | Last Updated : Jan 2, 2026, 06:01 PM IST

Nalgonda News: నల్గొండ కాంగ్రెస్‌లో ఆధిపత్య పోరు.. డీసీసీని రెండు సార్లు ఘోరంగా అవమానం..!

Nalgonda Politics: నల్గొండ జిల్లా కాంగ్రెస్ లో అంతర్గత కుమ్ములాటలు చల్లారడం లేదు. జిల్లా డీసీసీ అధ్యక్షుడు పున్నా కైలాష్ నేతకు అడుగడుగునా అవమానాలే ఎదురవుతున్నాయి. డీసీసీ అధ్యక్షుడు పున్నా కైలాష్ నేతకు మంత్రి కోమటిరెడ్డి వెంకట్ రెడ్డి వర్గం మరోసారి షాక్ ఇచ్చింది. నల్గొండ జిల్లా చండూర్ మండలం అంగడి పేటలోని BRC గార్డెన్ లో ఓ కార్యక్రమంలో పాల్గొనేందుకు వచ్చిన డీసీసీ జిల్లా అధ్యక్షుడు పున్న కైలాష్ నేతకు మంత్రి అనుచరులు ఘోరంగా అవమానించారు. మంత్రి కోమటిరెడ్డి వెంకట్ రెడ్ది స్టేజి పైకి వస్తున్నారు. నువ్వు తర్వాత రా అంటూ స్టేజి పైకి రానివ్వకుండా పున్నా కైలాష్ నేతను పోలీసులు బయటకు పంపించారు. జిల్లా అధ్యక్షుడికే ఈ తరహాలో అవమానం జరగడం ఇప్పుడు కాంగ్రెస్ వర్గాల్లో చర్చనీయాంశంగా మారింది. 
 
ఇటీవల కాంగ్రెస్ పార్టీ ఆవిర్భావ దినోత్సవం సందర్భంగా నల్గొండలో కాంగ్రెస్ నేతలు రెండు వర్గాలుగా విడిపోయి కార్యక్రమాలు నిర్వహించడం చర్చనీయాంశంగా మారింది. మొదట నల్గొండ జిల్లా డీసీసీ అధ్యక్షుడు పున్న కైలాస్ నేత ఆధ్వర్యంలో కాంగ్రెస్ పార్టీ జెండా ఆవిష్కరణ కార్యక్రమం నిర్వహించారు. ఆ తర్వాత కాంగ్రెస్ పార్టీ నల్గొండ పట్టణ అధ్యక్షుడు గుమ్మల మోహన్ రెడ్డి ఆధ్వర్యంలో భారీ ర్యాలీ చేపట్టారు. అయితే గుమ్మల ఆధ్వర్యంలో నిర్వహించిన ర్యాలీకి మంత్రి కోమటిరెడ్డి వెంకటరెడ్డి హాజరయ్యారు. కానీ ఇదే కార్యక్రమంలో ఉన్న డీసీసీ అధ్యక్షుడిని మంత్రి అస్సలు పట్టించుకోలేదు. అంతేకాదు.. ఈ కార్యక్రమం కోసం ఏర్పాట్లు చేసిన ఫ్లెక్సీలలో కూడా కైలాష్ నేత ఫోటో వేయకపోవడం జిల్లాలో హాట్ టాపిక్ గా మారింది. అయితే డీసీసీ అధ్యక్షుడిగా కైలాష్ నేత నియమాకాన్ని మంత్రి వెంకట్ రెడ్డి తీవ్రంగా వ్యతిరేకిస్తున్నారు.. 

ఇక రాష్ట్రంలో కాంగ్రెస్ పార్టీ అధికారంలోకి రాకముందు పున్న కైలాష్ వ్యవహారమే ఇందుకు కారణంగా తెలుస్తోంది. గతంలో పున్నా కైలాష్ కోమటిరెడ్డి వెంకట్ రెడ్డిని ఉద్దేశించి పరుష పదజాలంలో తీవ్రంగా దూషించారు. అయితే తనను పచ్చి బూతులు తిట్టిన కైలాష్ కు డీసీసీ అధ్యక్ష పదవి ఎలా ఇస్తారని మంత్రి ప్రశ్నించారు. అంతేకాదు కైలాష్ నేతను డీసీసీ పదవి నుంచి తప్పించాలని సీఎం రేవంత్ రెడ్డి, నల్గొండ ఎస్పీకి కోమటిరెడ్డి వెంకటరెడ్డి సంచలన లేఖ సైతం రాశారు. అప్పటినుంచి మంత్రి వెంకట్ రెడ్డి పున్నా కైలాష్‌ను పూర్తిగా పక్కన పెట్టేశారు. అంతేకాకుండా తాను వచ్చే కార్యక్రమాలకు పున్నా కైలాష్ రాకుండా చూసుకుంటున్నారు. అయితే డీసీసీ అధ్యక్షుడికే ఇలాంటి అవమానం జరిగితే.. తమ పరిస్తితి ఏంటని కాంగ్రెస్ వర్గాల్లో తీవ్ర చర్చ జరుగుతున్నట్టు తెలుస్తోంది. 
 
మరోవైపు పున్నా కైలాష్ నేతకు డీసీసీ పదవి ఇవ్వడాన్ని జిల్లా కాంగ్రెస్ నేతల్లో కొందరు తీవ్రంగా వ్యతిరేకిస్తున్నారు. నల్గొండలో రేవంత్ రెడ్డి మనుషులకే పదవులు వస్తున్నాయని కొందరు నేతలు ఆరోపిస్తున్నారు. తాను కోమటిరెడ్డి అనుచరుడు కావడంతోనే నల్గొండ డీసీసీ అధ్యక్ష పదవి రాకుండా చేశారంటూ గుమ్ముల మోహన్ రెడ్డి ఆరోపించడం సంచలనం రేపింది. అందుకే గుమ్ముల మోహన్ రెడ్డి సైతం డీసీసీ ప్రెసిడెంట్ నాయకత్వాన్ని తీవ్రంగా వ్యతిరేకిస్తున్నారు. మరోవైపు గుమ్ముల మోహన్ రెడ్డికి డీసీసీ అధ్యక్ష పదవి రాకుండా మంత్రి వెంకట్ రెడ్డినే అడ్డుకున్నారంటూ జిల్లాలో కొందరు నేతలు చెవులు కొరుక్కుంటున్నారు..
 
మొత్తంమీద నల్గొండ కాంగ్రెస్ లో వర్గపోరు తారాస్థాయికి చేరుకుంది. డీసీసీ ప్రెసిడెంట్ వర్సెస్ మంత్రి వెంకట్ రెడ్డి అన్నట్టుగా సీన్ మారింది. ప్రస్తుతం ఈ వివాదాన్ని సద్దుమణించకపోతే మాత్రం.. ఈ లొల్లి మరింత తీవ్రమయ్యే పరిస్థితి ఉందనే టాక్ వినిపిస్తోంది. అయితే మంత్రి వెంకట్ రెడ్డిని పిలిచి వివాదాన్ని ఎవరు కూల్ చేస్తారనేది సస్పెన్స్‌గా మారింది. అయితే మంత్రి ఈ స్థాయిలో డీసీసీని వ్యతిరేకిస్తున్నప్పుడు ఆయన్ను తప్పించినా గొడవ సద్దుమణుగుతుంది. కానీ పున్నా కైలాష్ నేత సీఎం రేవంత్ రెడ్డి అనుచరుడు కావడంతో.. ఈ వివాదం ఎంతదూరం వెళ్తుందో అన్న చర్చ అయితే జిల్లా కాంగ్రెస్ వర్గాలకు అంతుచిక్కడం లేదు.. 

