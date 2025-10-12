Konda Surekha: హైకమాండ్ క్లాస్ పీకిందని పుకార్లు.. తీవ్రంగా స్పందించిన మంత్రి కొండా సురేఖ.. ఏమన్నారంటే..?

Minister Konda Surekha reacts on fake allegations: తెలంగాణ రాజకీయాల్లో ప్రస్తుతం అపోసిషన్ పార్టీల నేతల మధ్య గొడవల కంటే.. సొంత పార్టీల నేతల మధ్య పంచాయతీలే కాంగ్రెస్ కు తలనొప్పిగా మారాయి.ఈ క్రమంలో ఇప్పటికే మంత్రి పొన్నంప్రభాకర్, అడ్లూరీల మధ్య గొడవలతో కాంగ్రెస్ లో టీకప్పులో సునామీ వచ్చినంత పనైంది. చివరకు మంత్రి పొన్నం ప్రభాకర్ సారీ చెప్పడంతో వివాదంకు బ్రేక్ పడింది.
ఇది చాలదన్నట్లు.. ఇక మంత్రి కొండా సురేఖకు, మరోక మంత్రి పొంగులేటికి మధ్య రచ్చ మొదలైంది. ఏకంగా మంత్రి సీతక్క, మంత్రి కొండా సురేఖ.. పొంగులేటీపై పీసీసీకి ఫిర్యాదు చేశారు. ఈ క్రమంలో తన శాఖకు చెందిన మేడారం జాతరకు సంబంధించిన అంశంలో మంత్రుల మధ్య వివాదం తలెత్తింది. మేడారం జాతర పూర్తిగా సీతక్క నియోజకవర్గం పరిధిలోకి వస్తుంది.
ఉమ్మడి వరంగల్ జిల్లాకు సంబంధించి ఇంఛార్జ్ మంత్రి హోదాలో పొంగులేటి శ్రీనివాస్ రెడ్డి అక్కడ దాదాపు 71 కోట్ల రూపాయల అభివృద్ధి కార్యక్రమాల పనులను తన అనుచరులకు కట్టబెట్టాలని ప్లాన్ చేశారని మహిళా మంత్రులు కంప్లైంట్ చేశారు. దేవాదాయ శాఖ పరిధిలోకి వచ్చే పనులకు .. మంత్రి పొంగులేటి జోక్యం చేసుకొవడంపై మహిళ మంత్రులు సీరియస్ అయ్యారు.
మరోవైపు గత రెండు రోజులుగా తనపై కొన్ని ఛానెళ్లలో వస్తున్న ప్రచారంపై మంత్రి కొండా సురేఖ రియాక్ట్ అయ్యారు. కొన్ని మీడియా ఛానెళ్లలో తనపై తప్పుడు వార్తలు రాస్తున్నట్లు తెలిపిన సురేఖ.. తనని ఎవరు ఏమి అనలేదని తెల్చి చెప్పారు.
అధిస్థానం క్లాస్ పీకిందని కొందరు ప్రచారం చేస్తున్నట్లు తెలిపిన సురేఖ.. జరగని విషయాలను జరిగినట్లు కొందరు కావాలని ప్రచారం చేస్తున్నారని మండిపడ్డారు.
Read more: Vivek Venkat swamy Video: మంత్రి అడ్లూరీకి నా మీద అసూయ.!. వివేక్ వెంకటస్వామి సంచలన వ్యాఖ్యలు.. వీడియో..
తాను పార్టీ లైన్ దాటనని తెలిపిన సురేఖ, కొన్ని మీడియా ఛానెళ్లలో,సోషల్ మీడియాలో తనపై వస్తున్న వార్తలు పూర్తిగా అవాస్తవమని వెల్లడించారు. రెండు రోజుల నుంచి తాను తన ఇంట్లోనే ఉన్నానని ఎక్కడికి వెళ్లలేదని మంత్రి కొండా సురేఖ తెల్చి చెప్పారు.
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook