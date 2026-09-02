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Konda Surekha: నాపై కాదు.. ముందు సీఎం రేవంత్‌పై చర్యలు తీసుకొండి.!. ఢిల్లీలో బాంబు పేల్చిన కొండా సురేఖ..!

Konda surekha fires on cm revanth reddy: నన్ను రాజీనామా చేయమని ఇప్పటి వరకు చెప్పలేదని మంత్రి కొండా సురేఖ చెప్పుకొచ్చారు. అంతే కాకుండా.. బీసీ బిడ్డకు ఒక న్యాయం, ఇతర సామాజికవర్గాలకు మరో న్యాయమా?.. అంటూ సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు.

Written ByInamdar Paresh
Published: Sep 02, 2026, 03:52 PM IST|Updated: Sep 02, 2026, 04:00 PM IST
Konda Surekha: నాపై కాదు.. ముందు సీఎం రేవంత్‌పై చర్యలు తీసుకొండి.!. ఢిల్లీలో బాంబు పేల్చిన కొండా సురేఖ..!
Image Credit: kondasurekha(file)

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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