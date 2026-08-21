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Konda Surekha: సీఎం రేవంత్ వచ్చాక అన్ని విషయాలు చెప్తా.!. సుష్మిత వివాదంపై కొండా సురేఖ సంచలన వ్యాఖ్యలు..

Konda Surekha on sushmita row: మంత్రి కొండా సురేఖ సీఎం రేవంత్ రెడ్డిపై తన కూతురు చేసిన వ్యాఖ్యల వివాదంపై రియాక్ట్ అయ్యారు. అంతే కాకుండా సీఎం రేవంత్ రెడ్డి విదేశీ పర్యటన ముగించుకుని వచ్చాక అన్ని విషయాలు మాట్లాడతానని స్పష్టం చేశారు.

Written ByInamdar Paresh
Published: Aug 21, 2026, 06:14 PM IST|Updated: Aug 21, 2026, 06:17 PM IST
Konda Surekha: సీఎం రేవంత్ వచ్చాక అన్ని విషయాలు చెప్తా.!. సుష్మిత వివాదంపై కొండా సురేఖ సంచలన వ్యాఖ్యలు..
Image Credit: kondasurekha(file)

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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Konda Surekha: సీఎం రేవంత్ వచ్చాక అన్ని విషయాలు చెప్తా.!. సుష్మిత వివాదంపై కొండా సురేఖ సంచలన వ్యాఖ్యలు..
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