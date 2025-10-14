English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Konda Surekha: నాగార్జునతో వివాదం.. మరోసారి మంత్రి కొండా సురేఖ సంచలన వ్యాఖ్యలు.. ఏమన్నారంటే..?

Konda Surekha on Nagarjuna issue: కొంత మంది నేను చేసిన ప్రతి వ్యాఖ్యల్ని కూడా కాంట్రవర్సీగా చేస్తున్నారని మంత్రి కొండా సురేఖ తీవ్రస్థాయిలో ధ్వజమెత్తారు. అంతే కాకుండా.. గతంలో టాలీవుడ్ హీరో నాగార్జునతో జరిగిన అంశంపై కూడా మాట్లాడారు.  

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Oct 14, 2025, 06:48 PM IST
  • మేడారం టెండర్ పై కొండా సురేఖ క్లారిటీ..
  • రెడ్లు టార్గెట్ చేశారని కామెంట్లు..

Konda Surekha sensational comments on medaram tender issue: మంత్రి కొండా సురేఖ ఇటీవల ఎక్కువగా వార్తలలో ఉంటున్నారు. అయితే.. కొండా సురేఖ ఎక్కువగా కాంట్రవర్సీ అంశాలతో రచ్చచేస్తున్నారు. గతంలో ఫోన్ ట్యాపింగ్ కాంట్రవర్సీ నడుస్తున్న సమయంలో.. నాగార్జున కుటుంబం గురించి మాట్లాడారు. చైతు, సమంతకు డైవర్స్ అయిన విషయంపై కూడా మాట్లాడారు. ఆ తర్వాత ఈ గొడవ కాస్త హైకోర్టు వరకు వెళ్లింది.

దీనిపై మంత్రి కొండాసురేఖ క్లారిటీ ఇచ్చుకొవాల్సిన సిట్యువేషన్ ఏర్పడింది. ఈ క్రమంలో మరోసారి కొండా సురేఖ సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు. తనను కొంత మంది రెడ్లు టార్గెట్ చేశారన్నారు. ఏది మాట్లాడిన వివాదాస్పదం చేస్తున్నారన్నారు. గతంలో నాగార్జున విషయంలో తాను మాట్లాడిన మాటల్ని కూడా పూర్తిగా కాంట్రవర్సీగా వక్రీకరించారన్నారు. అందుకే అంత పెద్ద వివాదంగా మారిందన్నారు.

మేడారం టెండర్ల విషయంలో తనకు ఎవరితో బేధాభిప్రాయాలు లేవని తెలంగాణ మంత్రి కొండా సురేఖ అన్నారు. హనుమకొండ జిల్లాలో మీడియాతో చిట్‌చాట్‌లో పాల్గొన్న ఆమె ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు చేశారు. మంత్రిగా నాకు, నా శాఖ కార్యదర్శికి ప్రతి విషయం మా నోటీసులో ఉండాలనేదే నా ఉద్దేశమన్నారు.

ఈ క్రమంలో మంత్రి పొంగులేటి శ్రీనివాస్ విషయంలో నేను మాట్లాడింది ఒకటి.. కొంత మంది ప్రచారం చేసింది మరోకటన్నారు. ప్రతిదాన్ని కాంట్రవర్సీ అయ్యేలా చేస్తున్నారన్నారు.  అందుకే నా శాఖ బాధ్యతలు తనకు తెలుసని సైలెంట్ గా పనులు చేసుకుంటూ వెళ్తున్నానని చెప్పుకొవచ్చు.

మరోవైపు తనపై కాంగ్రెస్ హైకమాండ్ పై ఫిర్యాదు అంశంపై మంత్రి పొంగులేటీ రియాక్ట్ అయిన విషయం తెలిసిందే.  70 కోట్ల కాంట్రాక్టు కోసం ఆరాటపడే వ్యక్తిని కాదని స్పష్టం చేశారు. మంత్రులు సీతక్క, కొండా సురేఖలు ఇద్దరూ సమ్మక్క, సారక్కల్లా పనిచేస్తున్నారని ప్రశంసించారు.

