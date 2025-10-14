Konda Surekha: నాగార్జునతో వివాదం.. మరోసారి మంత్రి కొండా సురేఖ సంచలన వ్యాఖ్యలు.. ఏమన్నారంటే..?

Konda Surekha sensational comments on medaram tender issue: మంత్రి కొండా సురేఖ ఇటీవల ఎక్కువగా వార్తలలో ఉంటున్నారు. అయితే.. కొండా సురేఖ ఎక్కువగా కాంట్రవర్సీ అంశాలతో రచ్చచేస్తున్నారు. గతంలో ఫోన్ ట్యాపింగ్ కాంట్రవర్సీ నడుస్తున్న సమయంలో.. నాగార్జున కుటుంబం గురించి మాట్లాడారు. చైతు, సమంతకు డైవర్స్ అయిన విషయంపై కూడా మాట్లాడారు. ఆ తర్వాత ఈ గొడవ కాస్త హైకోర్టు వరకు వెళ్లింది.
దీనిపై మంత్రి కొండాసురేఖ క్లారిటీ ఇచ్చుకొవాల్సిన సిట్యువేషన్ ఏర్పడింది. ఈ క్రమంలో మరోసారి కొండా సురేఖ సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు. తనను కొంత మంది రెడ్లు టార్గెట్ చేశారన్నారు. ఏది మాట్లాడిన వివాదాస్పదం చేస్తున్నారన్నారు. గతంలో నాగార్జున విషయంలో తాను మాట్లాడిన మాటల్ని కూడా పూర్తిగా కాంట్రవర్సీగా వక్రీకరించారన్నారు. అందుకే అంత పెద్ద వివాదంగా మారిందన్నారు.
మేడారం టెండర్ల విషయంలో తనకు ఎవరితో బేధాభిప్రాయాలు లేవని తెలంగాణ మంత్రి కొండా సురేఖ అన్నారు. హనుమకొండ జిల్లాలో మీడియాతో చిట్చాట్లో పాల్గొన్న ఆమె ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు చేశారు. మంత్రిగా నాకు, నా శాఖ కార్యదర్శికి ప్రతి విషయం మా నోటీసులో ఉండాలనేదే నా ఉద్దేశమన్నారు.
ఈ క్రమంలో మంత్రి పొంగులేటి శ్రీనివాస్ విషయంలో నేను మాట్లాడింది ఒకటి.. కొంత మంది ప్రచారం చేసింది మరోకటన్నారు. ప్రతిదాన్ని కాంట్రవర్సీ అయ్యేలా చేస్తున్నారన్నారు. అందుకే నా శాఖ బాధ్యతలు తనకు తెలుసని సైలెంట్ గా పనులు చేసుకుంటూ వెళ్తున్నానని చెప్పుకొవచ్చు.
Read more: Haryana Police Suicide: ఉలిక్కిపడ్డ పోలీసు డిపార్ట్ మెంట్.. హర్యానాలో మరో సీనియర్ పోలీసు ఆత్మహత్య.. ఏంజరిగిందంటే..?
మరోవైపు తనపై కాంగ్రెస్ హైకమాండ్ పై ఫిర్యాదు అంశంపై మంత్రి పొంగులేటీ రియాక్ట్ అయిన విషయం తెలిసిందే. 70 కోట్ల కాంట్రాక్టు కోసం ఆరాటపడే వ్యక్తిని కాదని స్పష్టం చేశారు. మంత్రులు సీతక్క, కొండా సురేఖలు ఇద్దరూ సమ్మక్క, సారక్కల్లా పనిచేస్తున్నారని ప్రశంసించారు.
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook