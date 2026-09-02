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  • /Konda Surekha: నన్ను టార్గెట్ చేసిన వారికి షోకాజ్ నోటీసులు ఇవ్వాలి... ఢిల్లీలో మంత్రి కొండా సురేఖ సంచలన వ్యాఖ్యలు..

Konda Surekha: నన్ను టార్గెట్ చేసిన వారికి షోకాజ్ నోటీసులు ఇవ్వాలి... ఢిల్లీలో మంత్రి కొండా సురేఖ సంచలన వ్యాఖ్యలు..

Konda surekha fires on cm revanth reddy: నా కూతురికి పెళ్లైంది.. తనకు తాను స్వతంత్రంగా మాట్లాడిందని తన కూతురు వ్యాఖ్యలపై మంత్రి కొండా సురేఖ క్లారిటీ ఇచ్చారు. అంతే కాకుండా.. తనను వద్దు అని చెప్పే అధికారం నాకు లేదన్నారు. మరోవైపు నేను బీసీ మహిళా మంత్రిని.. నా భర్త మున్నూరు కాపు అని.. మా కులం ఓట్లు 16 శాతం ఉన్నాయని మంత్రి కొండా సురేఖ కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు.

Written ByInamdar Paresh
Published: Sep 02, 2026, 06:26 PM IST|Updated: Sep 02, 2026, 06:27 PM IST
Konda Surekha: నన్ను టార్గెట్ చేసిన వారికి షోకాజ్ నోటీసులు ఇవ్వాలి... ఢిల్లీలో మంత్రి కొండా సురేఖ సంచలన వ్యాఖ్యలు..
Image Credit: kondasurekha(file)

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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