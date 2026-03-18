Indiramma Illu: తెలంగాణ సర్కార్ శుభవార్త.. రెండో దశ ఇందిరమ్మ ఇళ్ల పంపిణీపై మంత్రి పొంగులేటి కీలక ప్రకటన

Good News For Those Who Couldn't Come To Indiramma House: తెలంగాణ సర్కార్ రాష్ట్ర ప్రజలకు అదిరిపోయే శుభవార్త చెప్పింది. ఎన్నికల్లో హామీ ఇచ్చిన ఆరు గ్యారెంటీల్లో ప్రధానమైన ఇందిరమ్మ ఇళ్ల పంపిణీపై కీలక ప్రకటన చేసింది. రెండో విడత ఇందిరమ్మ ఇళ్ల మంజూరుపై స్పష్టత ఇచ్చింది. ఏప్రిల్, మే నెలల్లో రెండో విడత ఇందిరమ్మ ఇళ్ల మంజూరు కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభిస్తామని రాష్ట్ర రెవిన్యూ, హౌసింగ్, సమాచార పౌర సంబధాల శాఖ మంత్రి పొంగులేటి శ్రీనివాస్ రెడ్డి తెలిపారు.
పేదవాడి ఆత్మ గౌరవానికి చిహ్నంగా నిలిచే ఇందిరమ్మ ఇళ్ల నిర్మాణం ఒకసారి చేసే కార్యక్రమం కాదని.. ప్రతి సంవత్సరం కొనసాగించే శాశ్వత ప్రక్రియగా ప్రభుత్వం అమలు చేస్తోందని పొంగులేటి శ్రీనివాస్ రెడ్డి తెలిపారు. రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి నాయకత్వంలోని ప్రజా ప్రభుత్వం మాయ మాటలు చెప్పదని, ఎన్నికల్లో ఇచ్చిన ప్రతీ హామీని ఆచరణలో చేసి చూపిస్తుందన్నారు. రాబోయే మూడు సంవత్సరాలలో పట్టణ ప్రాంతాల్లోని ప్రతీ వార్డులో ఇందిరమ్మ ఇళ్లను నిర్మిస్తామని ప్రకటించారు.
లబ్ధిదారుల ఎంపికలో ఎటువంటి వివక్ష ఉండదన్న మంత్రి పొంగులేటి.. కులం, మతం, పార్టీతో సంబంధం లేకుండా అత్యంత పేదలకే ప్రాధాన్యం ఇస్తున్నామని స్పష్టం చేశారు. ఎక్కడైనా లోపాలు ఉన్నట్లు సమాచారం అందితే కఠిన చర్యలు తీసుకుంటామని హెచ్చరించారు. ఇప్పటికే తొలి విడత ఇందిరమ్మ ఇళ్లను మంజూరు చేశామని.. మిగతా మూడు విడతల ఇళ్ల మంజూరు కార్యక్రమాన్ని దశల వారీగా పూర్తి చేస్తామని మంత్రి తెలిపారు. అలానే రాష్ట్రంలో గూడాలు, మారుమూల గిరిజన తండాల్లో ఇప్పటికే ప్రారంభించి.. వివిధ దశల్లో నిర్మాణం ఆగిపోయిన ఇళ్లను పూర్తి చేయడానికి తమ ప్రభుత్వం ప్రత్యేక ప్రణాళికను రూపొందిస్తుందని తెలిపారు.
ఈ ఏడాది జూన్-జూలై నాటికి మంజూరైన మొదటి విడత ఇళ్లలో దాదాపు 99 శాతం పూర్తవుతాయని మంత్రి పొంగులేటి తెలిపారు. అలానే రాష్ట్రవ్యాప్తంగా వివిధ దశల్లో ఆగిపోయిన డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇళ్లను కూడా వీలైనంత త్వరగా పూర్తి చేసి అర్హులైన పేదలకు అందజేయడానికి ప్రభుత్వం 99 రోజుల ప్రత్యేక కార్యక్రమాన్ని అమలు చేయబోతుందని తెలిపారు.
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
.Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి