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22ఏ సమస్యలపై మంత్రి పొంగులేటి కీలక ప్రకటన.. అధికారులకు ఆదేశాలు జారీ

22A Land Complaints Call Center: 22ఏ సమస్యలపై మంత్రి పొంగులేటి శ్రీనివాసరెడ్డి కీలక ప్రకటన చేశారు. ప్రతి ఫిర్యాదుకు పరిష్కారం చూపిస్తామన్నారు. కాల్ సెంటర్‌కు వచ్చిన ఫిర్యాదు పరిష్కారమయ్యే వరకు అధికారుల పర్యవేక్షణ ఉండాలన్నారు. ప్రజలు కార్యాలయాల చుట్టూ తిరిగే పరిస్థితి ఉండకూడదన్నారు. 22ఏ సమస్యను ప్రత్యేక టాస్క్‌గా తీసుకుని పనిచేయాలని ఆదేశించారు.

Written ByAshok Krindinti
Published: Aug 20, 2026, 06:14 PM IST|Updated: Aug 20, 2026, 06:14 PM IST
22ఏ సమస్యలపై మంత్రి పొంగులేటి కీలక ప్రకటన.. అధికారులకు ఆదేశాలు జారీ
Image Credit: Ponguleti Srinivas Reddy (Source: FB)

About the Author

Ashok Krindinti

Ashok Krindinti

అశోక్‌ క్రిందింటి జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సీనియర్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2022 నుంచి స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో ఏడేళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

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22ఏ సమస్యలపై మంత్రి పొంగులేటి కీలక ప్రకటన.. అధికారులకు ఆదేశాలు జారీ
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