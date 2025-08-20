English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Telangana Sadabainama: ధ‌ర‌ణి పోర్ట‌ల్‌ను బంగాళాఖాతంలో కలిపేశాం.. సాదా బైనామాలకు లైన్ క్లియర్: మంత్రి పొంగులేటి

Telangana Sadabainama: తెలంగాణలో సాదా బైనామాలకు రాష్ట్ర హైకోర్టు లైన్ క్లియర్ చేసిందని మంత్రి పొంగులేటి తెలిపారు. 4 లక్షల దరఖాస్తులు పెండింగ్‌లో ఉన్నాయని.. అర్హ‌త క‌లిగిన ద‌ర‌ఖాస్తుల‌ను సాధ్య‌మైనంత త్వ‌ర‌గా పరిష్కరిస్తామని చెప్పారు.   

Written by - Ashok Krindinti | Last Updated : Aug 20, 2025, 05:22 PM IST

Telangana Sadabainama: ధ‌ర‌ణి పోర్ట‌ల్‌ను బంగాళాఖాతంలో కలిపేశాం.. సాదా బైనామాలకు లైన్ క్లియర్: మంత్రి పొంగులేటి

Telangana Sadabainama: రాష్ట్రంలో అన్ని స‌బ్ రిజిస్ట్రార్ కార్యాల‌యాల‌ను ద‌శ‌ల వారీగా ఇంటిగ్రేటెడ్ రిజిస్ట్రేష‌న్ భ‌వ‌నాల ప‌రిధిలోకి తీసుకువ‌స్తామ‌ని  రాష్ట్ర రెవెన్యూ, హౌసింగ్‌, స‌మాచార పౌర‌సంబంధాల శాఖ మంత్రి పొంగులేటి శ్రీ‌నివాస‌రెడ్డి వెల్ల‌డించారు. ముఖ్య‌మంత్రి రేవంత్ రెడ్డి చేతుల మీదుగా బుధ‌వారం  గ‌చ్చిబౌలిలోని తాలిమ్‌లో  ఇంటిగ్రేటెడ్ రిజిస్ట్రేష‌న్ భ‌వ‌న నిర్మాణానికి శంకుస్దాప‌న జ‌రిగింది. ఈ సంద‌ర్బంగా ఏర్పాటు చేసిన స‌భ‌లో మంత్రి పొంగులేటి మాట్లాడుతూ.. గ‌త ప్ర‌భుత్వం అక్ర‌మంగా తీసుకువ‌చ్చిన ధ‌ర‌ణి పోర్ట‌ల్‌ను సీఎం రేవంత్ రెడ్డి ఎన్నిక‌ల్లో ఇచ్చిన హామీ మేర‌కు బంగాళాఖాతంలో క‌లిపేశామన్నారు. 

దేశంలోని 18 రాష్ట్రాల‌లో అధ్య‌య‌నం చేసి భూభార‌తి-2025 చ‌ట్టాన్ని రూపొందించామ‌ని తెలిపారు. రోల్ మోడ‌ల్‌గా నిలిచిన ఈ భూభార‌తి చ‌ట్టం మేర‌కు రైత‌న్న‌ల, ప్ర‌జ‌ల స‌మ‌స్య‌లు ప‌రిష్క‌రించేందుకు స‌ద‌స్సులు నిర్వ‌హించ‌గా.. 8.60 ల‌క్ష‌ల ద‌ర‌ఖాస్తులు వ‌చ్చాయ‌ని తెల‌పారు. వీటిలో 2 ల‌క్ష‌ల ద‌ర‌ఖాస్తులు ప‌రిష్కారం కాగా సుమారు 4 ల‌క్ష‌ల సాదాబైనామా ద‌ర‌ఖాస్తులు పెండింగ్‌లో ఉన్నాయ‌ని వివ‌రించారు. రాష్ట్ర హైకోర్టు నిన్న‌నే ఈ సాదాబైనామాల‌పై ఉన్న‌స్టేను తొలగించినందున నిజ‌మైన, అర్హ‌త క‌లిగిన ద‌ర‌ఖాస్తుల‌ను సాధ్య‌మైనంత త్వ‌ర‌గా ప‌రిష్క‌రిస్తామ‌ని మంత్రి పొంగులేటి ప్ర‌క‌టించారు. 

రాష్ట్ర ఆర్దిక ప‌రిస్ధితి బాగులేకున్నా ముఖ్య‌మంత్రి రేవంత్ రెడ్డి నేతృత్వంలో అభివృద్ది, సంక్షేమం రెండు క‌ళ్లుగా ముందుకు సాగుతున్నామ‌ని , గ‌త ప్ర‌భుత్వ త‌ప్పుల‌ను గ‌మ‌నించి ప్ర‌జ‌లు ఇందిర‌మ్మ రాజ్యాన్ని తెచ్చుకున్నార‌ని అన్నారు. ప్ర‌జ‌ల న‌మ్మ‌కాన్ని వొమ్ము చేయ‌కుండా ప్ర‌గ‌తి సాధ‌న‌లో సాగుతున్నామ‌ని, ఈమేర‌కు ఒక్కొక్క‌టిగా అభివృద్ది కార్యక్ర‌మాలు అమ‌లు జ‌రుగుతున్నాయ‌ని ,దానిలో భాగంగానే ఈ ఇంటిగ్రేటెడ్ స‌బ్ రిజిస్ట్రార్ భ‌వ‌నాల శంకుస్దాప‌న అని వివ‌రించారు. ప్రస్తుతం జిహెచ్ఎంసీ, ఓఆర్ఆర్ ప‌రిధిలో గ‌ల 39 స‌బ్ రిజిస్ట్రార్ కార్యాల‌యాల నుంచి రాష్ట్ర ప్ర‌భుత్వానికి రిజిస్ట్రేష‌న్ల రూపేణా సుమారు 62-63 శాతం ఆదాయం ల‌భిస్తోంద‌ని, వీటిని 11 ఇంటిగ్రేటెడ్ భ‌వ‌నాల ప‌రిధిలోకి తీసుకువ‌స్తామ‌ని తెలిపారు. 

ఈరోజు శంకుస్ధాప‌న చేసుకున్న ఈ  భ‌వ‌నం అత్యాధునిక కార్పొరేట్ స్ధాయిలో ఉండ‌బోతోంద‌ని, సుమారు మూడు ఎక‌రాలలోని  దాదాపు 50 వేల చ‌ద‌ర‌పు అడుగుల విస్తీర్ణంలో, 300 కార్లు పార్కింగ్ సౌక‌ర్యం త‌దిత‌రాల‌తో నిర్మిత‌మ‌వ‌బోతోంద‌ని మంత్రి చెప్పారు. ఫైవ్ స్టార్ సౌక‌ర్యాలు సుమారు 8-9 నెల‌ల్లో ఈ భ‌వ‌నాన్ని నిర్మిస్తామ‌ని నిర్మాణ‌ సంస్ధ చెబుతోంద‌ని, అయితే 6-7 నెల‌ల్లోగా పూర్తి చేయాల‌ని మంత్రిగారు స‌భా ముఖంగా కోరారు. ముఖ్య‌మంత్రి రేవంత్ రెడ్డి చేతుల మీదుగా ఈ భ‌వ‌నం ప్రారంభిస్తామ‌ని చెబుతూ ద‌శ‌ల వారీగా మిగిలిన 10 ఇంటిగ్రేటెడ్ రిజిస్ట్రేష‌న్ భ‌వ‌నాల‌తో పాటు గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో కూడా  అన్ని సౌక‌ర్యాల‌తో ఇటువంటి భ‌వ‌నాల నిర్మాణం చేప‌డ‌తామ‌ని తెలిపారు.

