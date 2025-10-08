English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • తెలంగాణ
  • Minister Ponnam Prabhakar: వ్యక్తిగతంగా క్షమాపణలు చెప్తున్న.. అడ్లూరీ లక్ష్మణ్ వివాదంలో మంత్రి పొన్నం ప్రభాకర్ ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు.. ఏమన్నారంటే..?

Minister Ponnam Prabhakar: వ్యక్తిగతంగా క్షమాపణలు చెప్తున్న.. అడ్లూరీ లక్ష్మణ్ వివాదంలో మంత్రి పొన్నం ప్రభాకర్ ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు.. ఏమన్నారంటే..?

Ponnam Prabhakar apology to adluri laxman: మంత్రి పొన్నం ప్రభాకర్ తన వ్యాఖ్యల పట్ల పశ్చాత్తపం వ్యక్తం చేశారు. దీంతో గత రెండు మూడు రోజుల నుంచి ఏర్పడిన రచ్చకు బ్రేకులు పడ్డాయి. ముఖ్యంగా దీనిలో పీసీసీ చొరవతో వివాదం సమసిపోయినట్లైంది.

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Oct 8, 2025, 12:37 PM IST
  • అడ్లూరీకి సారీ చెప్పిన పొన్నం ప్రభాకర్..
  • పీసీసీ చొరవతొ ముగిసిన వివాదం..

Minister ponnam Prabhakar apology to adluri laxman: తెలంగాణలో రాజకీయాల్లో ఒకవైపు స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలు మరోవైపు బీసీ రిజర్వేషన్ అంశంపై హైకోర్టు ధర్మాసనం ఏ విధంగా తీర్పు ఇస్తుందో అని సర్వత్రా ఉత్కంఠ నెలకొంది. ఈ క్రమంలో ఇటీవల జుబ్లీహిల్స్ ఎన్నికల్లో స్థానిక నేతలతో మంత్రులు, కాంగ్రెస్ నేతలు సమావేశం అయ్యారు.

మంత్రి పొన్నం , వివేక్ తో కలసి, సహచర మంత్రిపై చేసిన బాడీషేమింగ్ వ్యాఖ్యలు పెద్దదుమారంగా మారాయి. దీనిపై అడ్లూరీ సీరియస్ అయ్యారు. దీనిపై కాంగ్రెస్ హైకమాండ్ వరకు వెళ్తానన్నారు. ఈ గొడవ కాస్త తెలంగాణ వ్యాప్తంగా రచ్చగా మారింది. మరోవైపు తమ దీనిపై ఎస్సీ, ఎస్టీ కమిషన్ కు సైతం దళిత సంఘాల నేతలు ఫిర్యాదులు చేశాయి. తాజాగా.. పీసీసీ దీనిలో కల్పించుకుంది.  

అంతకు ముందు పొన్నం తన వ్యాఖ్యలకు విచారం వ్యక్తం చేస్తున్నట్లు చెప్పారు. తనకు అడ్లూరీ అన్నలాంటి వాడని, తమ మధ్య 20 ఏళ్ల అనుబంధం ఉందన్నారు. మరోవైపు అడ్లూరీ మాట్లాడుతూ.. విచారంవ్యక్తం చేయకుండా.. పొరపాటు జరిగిందని చెప్తే వివాదం సమసిపోయేదని కూడా అన్నారు. దీంతో వీళ్ల పంచాయతీ కాస్త పీసీసీ చీఫ్ మహేష్ కుమార్ గౌడ్ ఇద్దరితో కలిసి గాంధీభవన్ లో మాట్లాడారు.

Read more: Ponnam Prabhakar: పొన్నం ప్రభాకర్‌పై అట్రాసిటీ కేసు..?.. జాతీయ ఎస్సీ, ఎస్టీ కమిషన్ లో ఫిర్యాదు.. కాంగ్రెస్‌లో మరో రచ్చ..

ఈ క్రమంలో మంత్రి పొన్నం ప్రభాకర్ పీసీసీ సమావేశంలో.. సహాచర మంత్రి అడ్లూరీ లక్ష్మణ్ కి క్షమాపణలు చెప్పారు. అదే విధంగా... లక్ష్మణ్ బాధ పడిన దానికి నేను క్షమాపణలు కోరుతున్నట్లు చెప్పారు.  ముఖ్యంగా పీసీసీ చీఫ్ మహేష్ కుమార్ గౌడ్ చొరవతో మంత్రుల మధ్య పెద్ద వివాదం కాస్త ముగిసినట్లైంది.
 

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook

About the Author

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

Minister Ponnam PrabhakarAdluri laxmanponnam Prabhakar vs adluri laxmanTelangana PoliticsCM Revanth Reddy

