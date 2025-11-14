English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • తెలంగాణ
  • Minister Ponnam Prabhakar: జూబ్లీహిల్స్ ఉపఎన్నిక ఫలితాల్లో కాంగ్రెస్ హావా.. మంత్రి పొన్నం ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు..

Minister Ponnam Prabhakar: జూబ్లీహిల్స్ ఉపఎన్నిక ఫలితాల్లో కాంగ్రెస్ హావా.. మంత్రి పొన్నం ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు..

Jubilee hills by Poll Results: జూబ్లిహిల్స్ ఉపఎన్నిక లెక్కింపులో కాంగ్రెస్ అభ్యర్థి నవీన్ యాదవ్ ఇప్పటి వరకు జరిగిన అన్నిరౌండ్లలోను ఆధిక్యంతో దూసుకునిపోతున్నారు. ఈ క్రమంలో మంత్రి పొన్నం ప్రభాకర్ ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు చేశారు.  

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Nov 14, 2025, 01:34 PM IST
  • జూబ్లిహిల్స్ ఉపఎన్నిక ఫలితాలు..
  • కాంగ్రెస్ కే ప్రజలు తమ మద్దతు అంటూ పొన్నం వ్యాఖ్యలు..

Minister Ponnam Prabhakar: జూబ్లీహిల్స్ ఉపఎన్నిక ఫలితాల్లో కాంగ్రెస్ హావా.. మంత్రి పొన్నం ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు..

Ponnam Prabhakar interesting comments on Jubilee hills by election results: జూబ్లిహిల్స్ ఉపఎన్నికల ఫలితాలు దేశంలో హాట్ టాపిక్ గా మారాయి. అన్ని ప్రధాన పార్టీలు  ఈ ఉప ఎన్నికల్ని ఎంతో ప్రతిష్టాత్మకంగా తీసుకున్నాయి. కాళ్లకు బలపాలు కట్టుకుని మరీ ప్రచారంను నిర్వహించాయి. ముఖ్యంగా నేతలు ప్రజల్లోకి వెళ్లి తమకు పట్టంకట్టాలని తమదైన చాణక్యంతో బీఆర్ఎస్ , కాంగ్రెస్, బీజేపీలు ప్రచారం నిర్వహించాయి. మరోవైపు.. ఈ రోజు ఉదయం 7 గంటలకు ప్రారంభమైన జూబ్లిహిల్స్ ఉపఎన్నికల కౌంటింగ్ మొదలైనప్పటి నుంచి కాంగ్రెస్ అభ్యర్థి నవీన్ యాదవ్ కుమార్ ఆధిక్యంలో కొనసాగుతున్నారు.  

ఇప్పటి వరకు ఏడు రౌండ్ల ముగిసే వరకు 19 వేల ఆధిక్యంతో నవీన్  యాదవ్ ఆధిక్యంలో ఉన్నారు. మొత్తంగా కాంగ్రెస్ పార్టీ గెలుపు ఖాయం అంటూ ప్రచారం జోరుగా సాగుతుంది. మరోవైపు బీఆర్ఎస్ అభ్యర్థి మాగంటి సునీత కూడా కౌంటింగ్ లో కాంగ్రెస్ కు బలంగా పోటీని ఇస్తున్నారు. అయిన కూడా కాంగ్రెస్ పార్టీ లీడ్ లో కొనసాగుతుంది. మరోవైపు కాంగ్రెస్ పార్టీ  ఆధిక్యం కనబరుస్తున్న వేళమంత్రి పొన్నం ప్రభాకర్ ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు చేశారు. గాంధీ భవన్ లో పెద్ద ఎత్తున కాంగ్రెస్ శ్రేణులు, కార్యకర్తలు చేరుకున్నారు. ఫుల్ జోష్ లో నేతలు కన్పిస్తున్నారు.  

కాంగ్రెస్ పార్టీని ప్రజలు ఉపఎన్నికల్లో కూడా ప్రజలు కాంగ్రెస్ కు అండగా నిలుస్తున్నారన్నారు. ఈ తీర్పుతో బీఆర్ఎస్ చేసిన ఆరోపణలు అన్ని వట్టివేనని తేలిపోయిందన్నారు. ప్రజలు తమకిచ్చిన తీర్పుతోమరింత బాధ్యతతో పనిచేస్తామన్నారు. ఎన్నికల తర్వాత తమ గెలుపు లాంఛనమే అని అన్న మంత్రి పొన్నం ప్రభాకర్ ... ఓట్ల శాతం తగ్గడంతో మెజారిటీ విషయంలో కాస్త అటు ఇటు ఉందన్నారు.  ఎన్నికలు ఎంతో పకట్బందిగా జరిగాయన్నారు.

బీఆర్ఎస్ పూర్తిగా రిగ్గింగ్ అంటూ, నకిలీ ఓటర్లు అంటూ లేని పోనీ రాద్దంతాం చేసిందన్నారు. మరోవైపు పోలింగ్ రోజు కూడా  సాయంత్రం వేళ బీఆర్ఎస్ నేతలు తమపార్టీ కార్యలయం మీదకు దాడికి యత్నించాయన్నారు. తమ ప్రభుత్వం ఎన్నికల్లో ఇచ్చినహమీలను నెరవేర్చుకుంటు ముందుకు వెళ్తుందన్నారు.  ముఖ్యంగా సీఎం రేవంత్ రెడ్డి కూడా ఎన్నికల ప్రచారంలో పాల్గొని క్యాడర్ లో మరింత జోష్ ను నింపిందన్నారు. బీఆర్ఎస్ సింపతీ డ్రామాను ప్రజలు నమ్మలేదన్నారు.

Read more: Jubilee Hills By Poll 2025: జూబ్లీహిల్స్ ఓట్ల లెక్కింపునకు ఏర్పాట్లు పూర్తి.. మధ్యాహ్నం 12 గంటలలోపే తుది ఫలితం..!

ఆర్టీసీలో ఉచిత బస్సు ప్రయాణం,  సర్కారు కొలువులు, ఇందిరమ్మ ఇల్లు, సన్న బియ్యం, కొత్త రేషన్ కార్డుల పంపిణీ, 200 యూనిట్ల వరకు ఉచిత విద్యుత్ మొదలైనవాటిని కాంగ్రెస్ ఎంతో ప్రతిష్టాత్మకంగా తీసుకుందన్నారు. ఈ క్రమంలో ప్రజలు కాంగ్రెస్ కు మరోసారి మద్దతు తెలిపారన్నారు.  

 

