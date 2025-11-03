English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • తెలంగాణ
  • Ponnam Prabhakar: ఈ రూల్ అతిక్రమిస్తే ట్రిపుల్ పెనాల్టీ.. అధికారులకు మంత్రి పొన్నం ప్రభాకర్ కీలక ఆదేశాలు.. అసలు విషయం ఏంటంటే..?

Ponnam Prabhakar: ఈ రూల్ అతిక్రమిస్తే ట్రిపుల్ పెనాల్టీ.. అధికారులకు మంత్రి పొన్నం ప్రభాకర్ కీలక ఆదేశాలు.. అసలు విషయం ఏంటంటే..?

Minister ponnam Prabhakar on road safety rules: మంత్రి పొన్నం ప్రభాకర్ అధికారులతో సమావేశం అయ్యారు. ఇక మీదట ట్రాఫిక్ రూల్స్ ను కఠినంగా అమలు చేస్తామన్నారు. ముఖ్యంగా హైవే పై వెళ్లే వాహనాలు ట్రాఫిక్ నిబంధనల్ని ఖచ్చితంగా అమలు చేసేలా చూడాలన్నారు.  

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Nov 3, 2025, 06:52 PM IST
  • అధికారులతో మంత్రి పొన్నం ప్రభాకర్ జూమ్ మీటింగ్..
  • రోడ్డుభద్రత నియమాలపై కీలక ఆదేశాలు..

Trending Photos

Astrology Remedies: మీరు అప్పుల బాధలో ఉన్నారా? మంగళవారం నాడు ఇలా చేయండి.. వెంటనే పరిష్కారం అవుతుంది!
7
Astrology Remedies
Astrology Remedies: మీరు అప్పుల బాధలో ఉన్నారా? మంగళవారం నాడు ఇలా చేయండి.. వెంటనే పరిష్కారం అవుతుంది!
Health Tips: ఈ చిన్న చిట్కాలను పాటించండి.. మీ షుగర్ లెవెల్ 400 నుండి 100కి రావడం పక్కా గ్యారంటీ..!
5
Lower Sugar Level Tips
Health Tips: ఈ చిన్న చిట్కాలను పాటించండి.. మీ షుగర్ లెవెల్ 400 నుండి 100కి రావడం పక్కా గ్యారంటీ..!
Ramya Moksha: బిగ్ బాస్‌లో అంతా చీటింగ్.. షాకింగ్ నిజం బైటపెట్టిన పచ్చళ్ల పాప రమ్య మోక్ష.. ఏమనిందంటే..?
6
Bigg Boss Telugu 9
Ramya Moksha: బిగ్ బాస్‌లో అంతా చీటింగ్.. షాకింగ్ నిజం బైటపెట్టిన పచ్చళ్ల పాప రమ్య మోక్ష.. ఏమనిందంటే..?
Bank Holiday: బ్యాంకులకు 11 రోజులు సెలవులు.. కారణమేమిటంటే..!
5
Bank holidays
Bank Holiday: బ్యాంకులకు 11 రోజులు సెలవులు.. కారణమేమిటంటే..!
Ponnam Prabhakar: ఈ రూల్ అతిక్రమిస్తే ట్రిపుల్ పెనాల్టీ.. అధికారులకు మంత్రి పొన్నం ప్రభాకర్ కీలక ఆదేశాలు.. అసలు విషయం ఏంటంటే..?

Minister ponnam Prabhakar issued key instructions to officials on Traffic rules: ఇటీవల దేశంలో వరుసగా రోడ్డు ప్రమాదాలు కంటి మీద కునుకులేకుండా చేస్తున్నాయి. ఇప్పటికే ఏపీలో కర్నూల్ రోడ్డు ప్రమాదం మరువక ముందే తెలంగాణలోని చేవెళ్లలో ఘోరం చోటు చేసుకుంది. ఈ ఘటనలో ఏకంగా 24 మంది దుర్మరణం చెందారు. మరోవైపు రోడ్డు ప్రమాదాలు, ట్రాఫిక్ నిబంధనలపై అధికారులతో మంత్రి పొన్నం ప్రభాకర్ వీడియో కాన్పరెన్స్ సమావేశం నిర్వహించారు.  ఈ సమావేశంలో.. స్పెషల్ చీఫ్ సెక్రెటరీ వికాస్ రాజ్, రవాణా శాఖ కమిషనర్ ఇలాంబర్తి , జేటీసి లు , డీటీసీలు ,ఇతర రవాణా శాఖ అధికారులు పాల్గొన్నారు.

Add Zee News as a Preferred Source

రాష్ట్రంలో వరుస ప్రమాదాల నేపథ్యంలో అధికారులు అప్రమత్తంగా ఉండాలన్నారు. ప్రమాదాలు జరగకుండా రవాణా శాఖ అధికారులు జాగ్రత్త చర్యలు తీసుకోవాలన్నారు. ఈరోజు జరిగిన ప్రమాదంలో రెండు వాహనాలకు ఫిట్నెస్ ఉన్నప్పటికీ ఇరుకు రోడ్డు డివైడర్ లేకపోవడం వల్ల ప్రమాదం జరిగిందన్నారు.  ప్రమాద తీవ్రత ఎక్కువగా ఉందన్నారు. వాహనాల స్పీడ్ లాక్ ఎంత వరకు అమలవుతున్నాయి చూడాలన్నారు. ఇష్టమున్నట్లు హైవేల మీద స్పీడ్ గా వెళ్లే అలాంటి వాహనాలకు ట్రిపుల్ పెనాల్టీ వేయాలన్నారు.

రవాణా శాఖ అధికారులు ఎన్ఫోర్స్మెంట్ సీరియస్ గా యాక్టివ్ గా  ఉండాలన్నారు. ఘటన జరిగినప్పుడు దాడులే కాదు నిరంతరం యాక్షన్ ప్లాన్ ఉండేలా కఠినంగా వ్యవహరించాలన్నారు. రవాణా శాఖ గౌరవాన్ని ప్రజల్లో ప్రభుత్వంలో పెంపొందించేలా ఉద్యోగులు పని చేయాలని మంత్రి పొన్నం ఆదేశించారు. అందరూ ఎఫెక్టివ్ గా పని చేయాలని నిర్లక్ష్యం వహిస్తే చర్యలు తప్పవంటూ హెచ్చరించారు. రవాణా శాఖ అధికారులు ప్రత్యేక యాక్షన్ ప్లాన్ ద్వారా ప్రతి జిల్లాలో కఠినంగా వ్యవహరిస్తేనే రోడ్డు ప్రమాదాలను కంట్రోల్ చేయవచ్చన్నారు.

ప్రజలకు  వేధింపులు లేకుండా రవాణా శాఖ నిబంధనల ప్రకారం వ్యవహరించాలన్నారు. రవాణా శాఖ లో కొత్తగా వచ్చిన ఉద్యోగులకు సీనియర్లు సమన్వయం చేసుకుంటూ పని చేయాలని పలు సూచనలు చేశారు. టిప్పర్ లారీలు ఇసుక, డస్ట్ తీసుకెళ్లేటప్పుడు టార్పలిన్ కప్పుకొని వెళ్లాలన్నారు. డీటీసీ ,ఆర్టీవో లు ఇతర రవాణా శాఖ అధికారులు ఒక్కో జిల్లాలో మూడు బృందాలుగా ఏర్పాటు చేసుకొని నిరంతరం పర్యవేక్షణ చేయాలని మంత్రి ఆదేశించారు.

గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో రైతులు ధ్యానం తరలింపుకు ఉపయోగించే వాహనాలపై వేధింపులు వద్దన్నారు. కమర్షియల్ వాహనాలు , ప్రయాణికులను తరలించే వాహనాలు , మైన్స్ మినరల్స్ తరలించే వాహనాల్లో నిబంధనలు పాటించని వాహనాల్లో భారీ పెనాల్టీ తో పాటు కఠినచర్యలు తీసుకోవాలన్నారు. నిబంధనలు పాటించని  స్లీపర్ బస్సులు అందులో కార్గో సరుకులు తరలించిన కఠినంగా వ్యవహరించాలని మంత్రి పొన్నం స్పష్టం చేశారు.

Read more: Chevella Bus Accident: బస్సు ప్రమాదంకు కారణం ఇదే.. చేవెళ్ల ఘటనపై మంత్రి పొన్నం ప్రభాకర్ సంచలన వ్యాఖ్యలు..

స్కూల్ బస్ ఫిట్నెస్ , హైర్ బస్ ఫిట్నెస్ ,ట్రక్కులు ,టిప్పర్ లు లారీలు వాటి ఫిట్నెస్ ఫర్మిట్ లపై యాక్షన్ ప్లాన్ సిద్ధం చేయాలన్నారు. వచ్చే రోడ్ సేఫ్టీ మంత్ ప్రజల్లో మరింత అవగాహన కల్పించాలి.. దాని కన్నా ముందు ప్లాన్ ఆఫ్ యాక్షన్ అమలు చేయాలని మంత్రి పొన్నం ప్రభాకర్ అధికారులకు కీలక ఆదేశాలు జారీ చేశారు.

 

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

Twitter, Facebook సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి.

About the Author

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

Ponnam PrabhakarTraffic RulesChevella bus accidentTraffic ViolationTraffic safety rules

Trending News