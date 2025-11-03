English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • తెలంగాణ
Chevella Bus Accident: బస్సు ప్రమాదంకు కారణం ఇదే.. చేవెళ్ల ఘటనపై మంత్రి పొన్నం ప్రభాకర్ సంచలన వ్యాఖ్యలు..

Minister ponnam Prabhakar on chevella bus accident: రంగారెడ్డి జిల్లా మీర్జాగూడ టిప్పర్ బస్సు ప్రమాదం ఘటనపై మంత్రి పొన్నం ప్రభాకర్ అధికారులకు కీలక ఆదేశాలు జారీ చేశారు. ఈ క్రమంలో రాజకీయాలకు ఇది సమయం కాదని అపోసిషన్ పార్టీలపై మండిపడ్డారు.   

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Nov 3, 2025, 12:33 PM IST
  • రంగారెడ్డి జిల్లా బస్సు ప్రమాదం..
  • మంత్రి పొన్నం కీలక ఆదేశాలు..

 Minister ponnam Prabhakar issued key orders on Chevella bus accident incident: రంగారెడ్డి జిల్లా చేవెళ్ల మండలం మీర్జాగూడ వద్ద జరిగిన ఘోర రోడ్డు ప్రమాదం దేశ వ్యాప్తంగా సంచలనంగా మారింది. ఈ ఘటనపై ఇప్పటికే దేశ ప్రధాని మోదీ, ఏపీ సీఎం చంద్రబాబు, తెలంగాణ సీఎం రేవంత్ రెడ్డి, డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కళ్యాణ్ స్పందించారు. తమ సంతాపం వ్యక్తం చేశారు.ఈ ఘటనలో ఇప్పటి వరకు 24 మంది దుర్మరణం చెందారు.  

చేవెళ్ల వద్ద కంకరతో వెళ్తున్న టిప్పర్ బస్సును ఢీకొట్టడం వల్ల ఈ ప్రమాదం సంభవించింది. మరోవైపు ఈ ఘటనపై కేంద్రం, తెలంగాణ ప్రభుత్వం ఎక్స్ గ్రేషియా కూడా ప్రకటించారు. బాధితుల కుటుంబాలకు అన్నివిధాలుగా అండగా ఉంటామన్నారు. బస్సు ప్రమాదంపై తెలంగాణ ట్రాన్స్ పోర్ట్ మినిస్టర్ పొన్నం ప్రభాకర్  తీవ్ర విచారం వ్యక్తం చేశారు. ప్రమాద సమాచారం తెలిసిన వెంటనే ఆయన రంగారెడ్డి కలెక్టర్, ఆర్టీసీ ఎండీలతో ఫోన్‌లో మాట్లాడి వివరాలు తెలుసుకున్నారు.

క్షతగాత్రులకు మెరుగైన వైద్యం అందించాలని అధికారులను ఆదేశించారు. అనంతరం చేవెళ్ల ప్రభుత్వ ఆసుపత్రికి వెళ్లి క్షతగాత్రులను పరామర్శించారు. మృతుల కుటుంబాలను ప్రభుత్వం అన్ని విధాలా ఆదుకుంటుందని హామీ ఇచ్చారు.

మరోవైపు రాజకీయాలకు ఇది సమయం కాదని అపోసిషన్ పార్టీలపై మండిపడ్డారు. ఈ దుర్ఘటనపై పూర్తిస్థాయి విచారణకు ఆదేశించినట్లు మంత్రి తెలిపారు. క్షతగాత్రులకు మెరుగైన చికిత్స అందిస్తున్నట్టు పేర్కొన్నారు. ప్రధానంగా ఈ ప్రమాదంకు.. టిప్పర్ రాంగ్‌రూట్‌లో రావడం వల్లే ఘోరం జరిగినట్టు తెలిపారు.
  
రహదారిపై ఉన్న ఓ గుంతను తప్పించే ప్రయత్నంలో టిప్పర్ లారీ అదుపుతప్పి రాంగ్ రూట్‌లో వచ్చి ఎదురుగా వస్తున్న ఆర్టీసీ బస్సును ఢీకొట్టినట్లు ప్రాథమికంగా నిర్ధారించారు. దీంతో పెద్ద ప్రమాదం సంభవించిందన్నారు. మరోవైపు గత కొన్నేళ్లుగా ఈ మార్గంలో రోడ్డును విస్తరించాలని స్థానికులు పెద్ద ఎత్తున నిరసనలు తెలిపారు.

Read more: Chevella Bus Accident: చేవెళ్ల బస్సుప్రమాదం.. సీఎం రేవంత్ తీవ్ర దిగ్భ్రాంతి.. ఎక్స్ గ్రేషియా ప్రకటన..

కానీ కొంత మంది పర్యావరణ ప్రేమికులు రోడ్డుపనులైన కోర్టులకు వెళ్లడంతో ఇది కాస్త పెండింగ్ లో పడింది. దీంతో తరచుగా ఈ మార్గంలో రోడ్డు ప్రమాదాలు జరుగుతున్నాయని స్థానికులు వెల్లడించారు.

 

About the Author

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

Chevella bus accidentMinister Ponnam PrabhakarMirzaguda bus accidentCM Revanth ReddyRanga Reddy bus accident

