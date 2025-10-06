English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Minister: ఎవర్రా దున్నపోతు? బాడీ షేమింగ్‌ చేస్తావా? మంత్రిపై మండిపడుతున్న ప్రత్యర్థులు..!

Ponnam Prabhakar: మనకు టైం అంటే ఏంటో తెలుసు..జీవితమంటే ఏంటో తెలుసు..వారికేం తెలుసు.. ఆ దున్నపోతుగానికి..అంటూ సహచర మంత్రిని ఉద్దేశించి మంత్రి పొన్నం ప్రభాకర్ చేసిన బాడీ షేమింగ్ వ్యాఖ్యలు నెట్టింట్లో రచ్చగా మారాయి. జూబ్లిహిల్స్ ఉపఎన్నికల నేపథ్యంలో ఇంచార్జీ మంత్రులు మీడియా సమావేశం నిర్వహించారు. సమావేశానికి అంతా వచ్చారు. కానీ ఉమ్మడి కరీంనగర్ జిల్లాకు చెందిన సహచర మంత్రి ఒక టైంకు రాలేదు. దీంతో పొన్నం అసహనానికి లోనై..పక్కనే ఉన్న మంత్రి వివేక్ చెవిలో గుసగుసలాడారు. మనకు సమయం తెలుసు..జీవితం తెలుసు..కానీ వారికేం తెలుసు ఆ దున్నపోతుగానికి అంటూ మాట్లాడిన మాటలు మైక్ లో బయటకు వినిపించాయి.   

Written by - Bhoomi | Last Updated : Oct 6, 2025, 08:51 AM IST

Ponnam Prabhakar: జూబ్లీహిల్స్ ఉప ఎన్నికల నేపథ్యంలో రవాణా శాఖ మంత్రి పొన్నం ప్రభాకర్ చేసిన వ్యాఖ్యలు ప్రస్తుతం రాజకీయంగా తీవ్ర చర్చనీయాంశంగా మారాయి.  ఉప ఎన్నికల ఇన్‌చార్జి మంత్రులు నిర్వహించిన మీడియా సమావేశంలో పొన్నం చేసిన వ్యాఖ్యలు మైక్ ద్వారా బయటకు రావడంతోఈ  వివాదం రేగింది.

సమావేశానికి ఉమ్మడి కరీంనగర్ జిల్లాకు చెందిన మరో మంత్రి ఆలస్యంగా రావడంతో, పొన్నం అసహనం వ్యక్తం చేసినట్లు వీడియోల్లో కనిపించింది. పక్కనే కూర్చున్న మంత్రి వివేక్ చెవిలో ఆయన ఏదో చెప్పగా, ఆ సమయంలో మైక్ స్పీకర్లు ఆన్‌లో ఉండటంతో ఆ మాటలు మీడియా కెమెరాల్లో రికార్డ్ అయ్యాయి. "మనకు టైమ్ అంటే తెలుసు... జీవితమంటే తెలుసు... వారికేం తెలుసు ఆ దున్నపోతు గానికి..." అంటూ చేసిన వ్యాఖ్యలు మీడియా కెమెరాల్లో రికార్డ్ అయ్యాయి. ఈ  వ్యాఖ్యలు  ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అయ్యాయి. 

అలాగే కొద్ది నిమిషాల తర్వాత మరోసారి "వస్తుందా? స్టార్ట్ అయినంక జాయిన్ అయితాడా?" అంటూ మాట్లాడిన వీడియో కూడా బయటకు వచ్చింది. దీంతో పొన్నం ప్రవర్తనపై సోషల్ మీడియాలో విమర్శలు వెల్లువెత్తాయి.

Also Reas: Putin Warning: భారత్ ను అవమానిస్తే చూస్తూ ఊరుకునేది లేదు.. అమెరికాకు పుతిన్ మాస్ వార్నింగ్..!!   

ఈ వివాదంపై వెంటనే స్పందించిన పొన్నం ప్రభాకర్, తాను సహచర మంత్రిని అవమానించే ఉద్దేశంతో మాట్లాడలేదని స్పష్టం చేశారు. “ఉమ్మడి కరీంనగర్ జిల్లాకు చెందిన పెద్దన్నలాంటి సహచర మంత్రిని ఉద్దేశించి అనుచిత వ్యాఖ్యలు చేశానన్నది పూర్తిగా అబద్ధం. బీఆర్‌ఎస్‌ సోషల్ మీడియా వర్గాలు నా మాటలను వక్రీకరించి ప్రచారం చేస్తున్నాయి” అని ఆయన తెలిపారు.

తాను ఢిల్లీ పర్యటనలో ఉండగా వీడియోను తప్పుగా అర్థం చేసుకుని ప్రచారం చేస్తున్నారని పేర్కొన్నారు. “ఇది బీఆర్‌ఎస్‌ పార్టీ రాజకీయ నీచతకు మరో ఉదాహరణ” అని పొన్నం వ్యాఖ్యానించారు.ఈ ఘటనతో సోషల్ మీడియా వేదికలపై పొన్నం వ్యాఖ్యల వీడియో విపరీతంగా షేర్ అవుతూ, రాజకీయ వర్గాల్లో చర్చకు దారి తీసింది.

Also Read: Benjamin Netanyahu: మనమే గెలిచాం.. నెతన్యాహు సంచలన ప్రకటన.. ఇందులో నిజమేంత..?  

 

About the Author

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

...Read More

