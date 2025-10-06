Minister: ఎవర్రా దున్నపోతు? బాడీ షేమింగ్‌ చేస్తావా? మంత్రిపై మండిపడుతున్న ప్రత్యర్థులు..!

Ponnam Prabhakar: జూబ్లీహిల్స్ ఉప ఎన్నికల నేపథ్యంలో రవాణా శాఖ మంత్రి పొన్నం ప్రభాకర్ చేసిన వ్యాఖ్యలు ప్రస్తుతం రాజకీయంగా తీవ్ర చర్చనీయాంశంగా మారాయి. ఉప ఎన్నికల ఇన్చార్జి మంత్రులు నిర్వహించిన మీడియా సమావేశంలో పొన్నం చేసిన వ్యాఖ్యలు మైక్ ద్వారా బయటకు రావడంతోఈ వివాదం రేగింది.
సమావేశానికి ఉమ్మడి కరీంనగర్ జిల్లాకు చెందిన మరో మంత్రి ఆలస్యంగా రావడంతో, పొన్నం అసహనం వ్యక్తం చేసినట్లు వీడియోల్లో కనిపించింది. పక్కనే కూర్చున్న మంత్రి వివేక్ చెవిలో ఆయన ఏదో చెప్పగా, ఆ సమయంలో మైక్ స్పీకర్లు ఆన్లో ఉండటంతో ఆ మాటలు మీడియా కెమెరాల్లో రికార్డ్ అయ్యాయి. "మనకు టైమ్ అంటే తెలుసు... జీవితమంటే తెలుసు... వారికేం తెలుసు ఆ దున్నపోతు గానికి..." అంటూ చేసిన వ్యాఖ్యలు మీడియా కెమెరాల్లో రికార్డ్ అయ్యాయి. ఈ వ్యాఖ్యలు ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అయ్యాయి.
అలాగే కొద్ది నిమిషాల తర్వాత మరోసారి "వస్తుందా? స్టార్ట్ అయినంక జాయిన్ అయితాడా?" అంటూ మాట్లాడిన వీడియో కూడా బయటకు వచ్చింది. దీంతో పొన్నం ప్రవర్తనపై సోషల్ మీడియాలో విమర్శలు వెల్లువెత్తాయి.
ఈ వివాదంపై వెంటనే స్పందించిన పొన్నం ప్రభాకర్, తాను సహచర మంత్రిని అవమానించే ఉద్దేశంతో మాట్లాడలేదని స్పష్టం చేశారు. “ఉమ్మడి కరీంనగర్ జిల్లాకు చెందిన పెద్దన్నలాంటి సహచర మంత్రిని ఉద్దేశించి అనుచిత వ్యాఖ్యలు చేశానన్నది పూర్తిగా అబద్ధం. బీఆర్ఎస్ సోషల్ మీడియా వర్గాలు నా మాటలను వక్రీకరించి ప్రచారం చేస్తున్నాయి” అని ఆయన తెలిపారు.
తాను ఢిల్లీ పర్యటనలో ఉండగా వీడియోను తప్పుగా అర్థం చేసుకుని ప్రచారం చేస్తున్నారని పేర్కొన్నారు. “ఇది బీఆర్ఎస్ పార్టీ రాజకీయ నీచతకు మరో ఉదాహరణ” అని పొన్నం వ్యాఖ్యానించారు.ఈ ఘటనతో సోషల్ మీడియా వేదికలపై పొన్నం వ్యాఖ్యల వీడియో విపరీతంగా షేర్ అవుతూ, రాజకీయ వర్గాల్లో చర్చకు దారి తీసింది.
