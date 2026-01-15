Ponnam Prabhakar: ఎవర్ని వదిలే ప్రసక్తి లేదు.!. మహిళ ఐఏఎస్ ఘటనపై మంత్రి పొన్నం ప్రభాకర్ సంచలన వ్యాఖ్యలు..

Minister Ponnam Prabhakar reacts on journalist arrests controversy: తెలంగాణలో ప్రస్తుతం ఒక సీనియర్ మంత్రి, మహిళ ఐఏఎస్ అధికారిణిపై నిరాధారమైన కథనాలకు చెందిన ఘటన పెనుదుమారంగా మారింది. దీనిపై సీఎం రేవంత్ రెడ్డి ప్రభుత్వం చాలా సీరియస్ గా తీసుకుంది. సీపీ సజ్జనార్ ఆధ్వర్యంలో సిట్ ను ఏర్పాటు చేసి 8 మంది టీమ్ ను రంగంలోకి దింపింది. ఈ ఘటనపై పోలీసులు ముగ్గురు జర్నలిస్టులను అదుపులోకి తీసుకున్నారు.దీనిపై దుమారం రాజుకుంది. అయితే దీనిపై రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో కూడా రచ్చ రాజుకుంది. అన్ని పార్టీలు కూడా దీన్ని ముక్త కంఠంలో ఖండించాయి. జర్నలిస్టులు ఏమైన టెర్రరిస్టులా అంటూ కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వంను, పోలీసుల తీరును తప్పుబట్టాయి. దీనిపై నాంపల్లి కోర్టు ఇప్పటికే జర్నలిస్టులకు కండీషన్ బెయిల్ ను జారీ చేసింది.
అయితే.. మంత్రి పొన్నం ప్రభాకర్ మహిళ అధికారిణిపై నిరాధార కథనాలపై సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు. ఇలాంటి ఘటనలపై ప్రభుత్వం సీరియస్ గా చర్యలు తీసుకుంటుందన్నారు. చట్టపరంగా ఈ కేసులో ముందుకు వెళ్తామన్నారు. ఎవరిపైన అయిన నిరాధార ఆరోపణలు, వ్యక్తిత్వంను హననం చేసే విధంగా కథనాలు ప్రచురించడం సబబు కాదని మంత్రి పొన్నం ప్రభాకర్ అన్నారు. అదే విధంగా.. కొంత మంది ప్రభుత్వంను బద్నా చేయాలని కుట్రలు చేస్తున్నారన్నారు. చట్టం తన పని తాను చేసుకుంటుందన్నారు.
మరోవైపు.. కరీంనగర్లోని శ్రీ గిద్దె పెరుమాండ్ల స్వామి ఆలయంలో మంత్రి ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు. అనంతరం మీడియాతో మాట్లాడుతూ, రాష్ట్రాన్ని ప్రణాళికాబద్ధంగా అభివృద్ధి చేస్తున్నామని అన్నారు.
Read more: CP Sajjanar Video: తప్పుచేయకుంటే ఎందుకు పారిపోతున్నారు..?.. జర్నలిస్టుల అరెస్ట్పై సజ్జనార్ సంచలన వ్యాఖ్యలు..
గత పాలనలో తెలంగణ రాష్ట్రం అప్పులు ఊబిలో కురుకుపోయిందన్నారు. కానీ తమ ప్రజా ప్రభుత్వంలో.. ఇందిరమ్మ క్యాంటీన్లు, మహిళలకు ఉచిత బస్సు, రేషన్ కార్డులు, ఇందిరమ్మ ఇళ్లు, వంటి ఎన్నో పథకాలను అమలు చేస్తున్నట్లు చెప్పుకొచ్చారు.
రాబోయే మున్సిపాల్ ఎన్నికల్లో కాంగ్రెస్ విజయ ఢంకా మోగిస్తుందని మంత్రి పొన్నం ప్రభాకర్ జోస్యం చెప్పారు.
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
.Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి