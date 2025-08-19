Ganesh Chaturthi 2025: గణేష్ మండపాలకు పూర్తిగా ఉచితం.. వినాయక చవితి వేడుకలపై మంత్రి పొన్నం కీలక ప్రకటన..

Minister Ponnam Prabhakar Review with Officials on Ganesh Chaturthi celebrations: దేశవ్యాప్తంగా గణేష్ చవితి ఉత్సవాలను ఘనంగా నిర్వహించుకునేందుకు భక్తులు ఏర్పాట్లు చేసుకుంటున్నారు. ఇప్పటికే మార్కెట్ లో కొత్తగా గణపయ్య విగ్రహాల అమ్మకాలతో పండగ వాతావరణం మొదలైంది. ఇప్పటి నుంచి ప్రత్యేకంగా మండపాలను ఏర్పాట్లు చేస్తున్నారు. మరోవైపు హైదరాబాద్ లో గణేష్ నవరాత్రి ఉత్సవాల గురించి ప్రత్యేకంగా చెప్పనక్కర్లేదు. ఈ నేపథ్యంలో మంత్రి పొన్నం ప్రభాకర్ హైదరాబాద్ వ్యాప్తంగా కలెక్టర్, మేయర్, అన్ని శాఖల అధికారులతో సమావేశం నిర్వహించారు. ఉత్సవాల నిర్వహణలో ఎక్కడ లోపాలుండ కూడదని ఆదేశాలు జారీ చేశారు.
ఈ క్రమంలో నగరంలోని గణేష్ మండపాలకు ఉచిత విద్యుత్ సరఫరా చేస్తామని తెలిపారు. అలానే వినాయక నిమజ్జనం కోసం ప్రభుత్వం 30 కోట్ల రూపాయల నిధులు కేటాయించిందని వెల్లడించారు.ఆగస్టు 27న ఘనంగా వినాయక చవితి ఉత్సవంను జరుపుకొనున్నాం. మంత్రి పొన్నం.. మూడు కమిషనరరేట్ పరిధిలోని అధికారులతో సమావేశంలో అన్నిశాఖల అధికారులు సమన్వయంగా పనిచేసి, గణేష్ ఉత్సవాల ప్రారంభం నుంచి నిమజ్జనం వరకు ఎక్కడ కూడా ప్రజలకు ఇబ్బందులు కల్గకుండా చూసుకొవాలన్నారు.
గణేష్ ఉత్సవాల నిర్వహణలో ఎలాంటి అవాంఛనీయ ఘటనలు తలెత్తకుండా చూడాలని అధికారులకు ఆదేశాలు జారీ చేశారు. జీహెచ్ఎంసీ, రెవెన్యూ, ఆర్ అండ్ బి, విద్యుత్, ఆరోగ్య, పోలీస్ విభాగాలు కలిసి సమన్వయంతో పని చేయాలని ఆదేశాలు జారీ చేశారు.
Read more: Ganesh Chaturthi 2025: వినాయక చవితి ఎప్పుడు..?.. ఇంట్లో ప్రతిష్టించుకునే గణపయ్య తొండం ఎటువైపు ఉండాలి..?. ఈ విషయాలు మీకు తెలుసా..?
ఎల్లవేళల కూడా అప్రమత్తంగా ఉండూ శాంతి భద్రతలకు విఘాతం కల్గకుండా , అదనపు బలగాలతో నిరంతరం అప్రమత్తంగా ఉండాలని కూడా మంత్రి పొన్నం సూచనలు చేశారు. భారీగా కురుస్తున్న వర్షాల నేపథ్యంలో గణేష్ విగ్రహాల నిర్వాహకులు కూడా జాగ్రత్తలు పాటించాలని మంత్రి పొన్నం కీలక సూచనలు చేశారు.
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి