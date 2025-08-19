English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Ganesh Chaturthi 2025: గణేష్ మండపాలకు పూర్తిగా ఉచితం.. వినాయక చవితి వేడుకలపై మంత్రి పొన్నం కీలక ప్రకటన..

Hyderabad Ganesh Chaturthi celebration: హైదరాబాద్ వ్యాప్తంగా ఏర్పాటు చేస్తున్న గణేష్ మండపాల నిర్వాహకులు ముందుగా పోలీసుల దగ్గర పర్మిషన్ తీసుకొవాలని మంత్రి పొన్నం సూచించారు. అంతే కాకుండా గణేష్ నవరాత్రి ఉత్సవాలపై హైదరాబాద్ లో కలెక్టర్, మేయర్, అన్ని శాఖల ఉన్నతాధికారులతో మంత్రి సమావేశం నిర్వహించారు.  

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Aug 19, 2025, 06:10 PM IST
  • గణేష్ ఉత్సవాలపై అధికారులతో మంత్రి పొన్నం సమావేశం..
  • ప్రజలకు ఇబ్బందులు కల్గకుండ చర్యలు తీసుకొవాలన ఆదేశాలు..

Ganesh Chaturthi 2025: గణేష్ మండపాలకు పూర్తిగా ఉచితం.. వినాయక చవితి వేడుకలపై మంత్రి పొన్నం కీలక ప్రకటన..

Minister Ponnam Prabhakar Review with Officials on Ganesh Chaturthi celebrations: దేశవ్యాప్తంగా గణేష్ చవితి ఉత్సవాలను ఘనంగా నిర్వహించుకునేందుకు భక్తులు ఏర్పాట్లు చేసుకుంటున్నారు. ఇప్పటికే మార్కెట్ లో కొత్తగా గణపయ్య విగ్రహాల అమ్మకాలతో పండగ వాతావరణం మొదలైంది. ఇప్పటి నుంచి ప్రత్యేకంగా మండపాలను ఏర్పాట్లు చేస్తున్నారు. మరోవైపు హైదరాబాద్ లో గణేష్ నవరాత్రి ఉత్సవాల గురించి ప్రత్యేకంగా చెప్పనక్కర్లేదు. ఈ నేపథ్యంలో మంత్రి పొన్నం ప్రభాకర్ హైదరాబాద్ వ్యాప్తంగా కలెక్టర్, మేయర్,  అన్ని శాఖల అధికారులతో సమావేశం నిర్వహించారు. ఉత్సవాల నిర్వహణలో ఎక్కడ లోపాలుండ కూడదని ఆదేశాలు జారీ చేశారు.

ఈ క్రమంలో నగరంలోని గణేష్ మండపాలకు ఉచిత విద్యుత్ సరఫరా చేస్తామని తెలిపారు. అలానే వినాయక నిమజ్జనం కోసం ప్రభుత్వం 30 కోట్ల రూపాయల నిధులు కేటాయించిందని వెల్లడించారు.ఆగస్టు 27న ఘనంగా వినాయక చవితి ఉత్సవంను జరుపుకొనున్నాం. మంత్రి పొన్నం.. మూడు కమిషనరరేట్ పరిధిలోని అధికారులతో సమావేశంలో అన్నిశాఖల అధికారులు సమన్వయంగా పనిచేసి, గణేష్ ఉత్సవాల ప్రారంభం నుంచి నిమజ్జనం వరకు ఎక్కడ కూడా ప్రజలకు ఇబ్బందులు కల్గకుండా చూసుకొవాలన్నారు.

 గణేష్ ఉత్సవాల నిర్వహణలో ఎలాంటి అవాంఛనీయ ఘటనలు తలెత్తకుండా చూడాలని అధికారులకు ఆదేశాలు జారీ చేశారు. జీహెచ్‌ఎంసీ, రెవెన్యూ, ఆర్‌ అండ్ బి, విద్యుత్, ఆరోగ్య, పోలీస్ విభాగాలు కలిసి సమన్వయంతో పని చేయాలని ఆదేశాలు జారీ చేశారు.

Read more: Ganesh Chaturthi 2025: వినాయక చవితి ఎప్పుడు..?.. ఇంట్లో ప్రతిష్టించుకునే గణపయ్య తొండం ఎటువైపు ఉండాలి..?. ఈ విషయాలు మీకు తెలుసా..?

ఎల్లవేళల కూడా అప్రమత్తంగా ఉండూ శాంతి భద్రతలకు విఘాతం కల్గకుండా , అదనపు బలగాలతో నిరంతరం అప్రమత్తంగా ఉండాలని కూడా మంత్రి పొన్నం సూచనలు చేశారు. భారీగా కురుస్తున్న వర్షాల నేపథ్యంలో గణేష్ విగ్రహాల నిర్వాహకులు కూడా జాగ్రత్తలు పాటించాలని మంత్రి పొన్నం కీలక సూచనలు చేశారు. 

 

About the Author

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

HyderabadMinister Ponnam PrabhakarGanesh Chaturthi FestivalLord ganesh Chaturthi celebrationsHyderabad ganesh Chaturthi festival celebrations

