Minister Seethakka: తెలంగాణ రాజకీయాల్లో మరో సంచలనం.. కేసీఆర్‌కు మంత్రి సీతక్క లీగల్ నోటీసులు.. మ్యాటర్ ఏంటంటే..?

Minister seethakka fires on brs party: బీఆర్ఎస్ సోషల్ మీడియాలో పెట్టిన పోస్టులు 48 గంటల్లో తొలగించాలని మంత్రి సీతక్క డిమాండ్ చేశారు. అదే విధంగా దీనికి నైతిక బాధ్యత వహిస్తు కేసీఆర్ క్షమాపణలు చెప్పాలని  లేదంటే సివిల్, క్రిమినల్ చర్యలుంటాయని మంత్రి లీగల్ నోటీసులు పంపారు.  

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Apr 13, 2026, 01:41 PM IST
Today Silver Price: శాంతి చర్చలు ఫెయిల్..వెండి ధరల్లో భారీ ట్విస్ట్..ఏప్రిల్ 12వ తేదీ ఆదివారం సిల్వర్ రేట్స్ ఇవే..!!
5
Silver Rate Today
Today Silver Price: శాంతి చర్చలు ఫెయిల్..వెండి ధరల్లో భారీ ట్విస్ట్..ఏప్రిల్ 12వ తేదీ ఆదివారం సిల్వర్ రేట్స్ ఇవే..!!
Banks Holiday: బ్యాంకు ఖాతాదారులకు అలెర్ట్‌.. ఏవైనా పనులుంటే చూసుకోండి, ఏప్రిల్‌ 14న దేశవ్యాప్తంగా బ్యాంకులు బంద్‌!
7
Banks Closed
Banks Holiday: బ్యాంకు ఖాతాదారులకు అలెర్ట్‌.. ఏవైనా పనులుంటే చూసుకోండి, ఏప్రిల్‌ 14న దేశవ్యాప్తంగా బ్యాంకులు బంద్‌!
Income Tax Hack: ఇలా చేస్తే 16 లక్షల జీతంపై కూడా ట్యాక్స్ ఉండదు!
9
Zero Income Tax India
Income Tax Hack: ఇలా చేస్తే 16 లక్షల జీతంపై కూడా ట్యాక్స్ ఉండదు!
Powerful Currencies In World: అమెరికా డాలర్ కంటే ఈ దేశాల కరెన్సీలు మోస్ట్ పవర్ ఫుల్.. ఏ దేశ కరెన్సీ నెంబర్ వన్ తెలుసా..!
9
Powerful Currencies In World
Powerful Currencies In World: అమెరికా డాలర్ కంటే ఈ దేశాల కరెన్సీలు మోస్ట్ పవర్ ఫుల్.. ఏ దేశ కరెన్సీ నెంబర్ వన్ తెలుసా..!
Minister Seethakka Issues legal notice to former cm kcr: తెలంగాణ రాజకీయాలు మరో కీలక పరిణామం చోటుచేసుకుంది.  ఇటీవల అంగన్వాడీ సిబ్బందికి ఇచ్చిన ఫోన్ లలో భారీగా కుంభకోణం జరిగిందని, తక్కువ ధర చేసే ఫోన్లను ఎక్కువ రెట్లు పెట్టి కొన్నారని మంత్రి సీతక్కపై బీఆర్ఎస్ తీవ్రమైన ఆరోపణలు చేసింది. ఇప్పటికే దీనిపై మంత్రి సీతక్క కౌంటర్ ఇచ్చారు. తనపై లేని పోనీ అసత్య ప్రచారాలు చేస్తే కఠినంగా చర్యలు తీసుకుంటామని హెచ్చరించారు. తాజాగా.. దీనిపై బీఆర్ఎస్ మాజీ  సీఎం కేసీఆర్ కు మంత్రి సీతక్క లీగల్  నోటీసుల్ని పంపారు. 

ఈ క్రమంలో.. బీఆర్ఎస్ సోషల్ మీడియాలో పెట్టిన పోస్టులు 48 గంటల్లో తొలగించి కేసీఆర్ క్షమాపణలు చెప్పాలని, లేదంటే సివిల్, క్రిమినల్ చర్యలు తీసుకుంటానని లీగల్ నోటీసులలో పేర్కొన్న మంత్రి సీతక్క పేర్కొన్నారు. దీంతో తెలంగాణ రాజకీయాలు  మరోసారి హీటెక్కాయి. ఇప్పటికే సీతక్క అంగన్‌వాడీలకు సెల్‌ఫోన్ల కొనుగోళ్లలో అవినీతికి పాల్పడ్డారంటూ తప్పుడు ఆరోపణలు చేస్తే చెప్పు తెగుద్ది అంటూ వార్నింగ్ ఇచ్చిన విషయం తెలిసిందే.
 

కేంద్రం నిబంధనల ప్రకారం అంగన్‌వాడీలకు రూ.11,800తో కొనుగోలు చేయాల్సి ఉండగా.. మొదటిసారి టెండర్లు పిలిచినప్పుడు రూ.14,000 ధరను కోట్‌ చేయడంతో తిరస్కరించామని తెలిపారు.ఆ తర్వాత రెండోసారి టెండర్లు  రూ. 11,650కి దాఖలైన టెండర్‌ను ఖరారు చేసినట్టు స్పష్టం చేశారు.

Read more: Pocharam Srinivas Reddy: ఇదెక్కడి దరిద్ర రాజకీయం.!. సీఎం రేవంత్ ప్రభుత్వం‌పై పోచారం శ్రీనివాస్ రెడ్డి ఫైర్.. వీడియో..

కానీ బీఆర్ఎస్ మాత్రం.. ఒక్కో సెల్‌ఫోన్‌ను రూ.14వేలకు కొన్నారంటూ తప్పుడు ఆరోపణలు చేస్తున్నారని బీఆర్ఎస్ పై మంత్రి సీతక్క నిప్పులు చెరిగిన విషయం తెలిసిందే.  మంత్రి సీతక్క మాట్లాడుతూ ప్రభుత్వ కొనుగోళ్లన్ని పారదర్శకంగా, నిబంధనలు ప్రకారమే జరుగుతున్నాయన్నారు. బీఆర్ఎస్ మాత్రం ఓటమిని భరించలేక ఈ విధంగా దిగజారీ ప్రవర్తిస్తుందని చివాట్లు పెట్టారు.  ఇక ఈ నోటీసులపై బీఆర్ఎస్ ఏవిధంగా రియాక్ట్ అవుతుందో తెలియాల్సి ఉంది.

 

About the Author

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

