Minister Seethakka Issues legal notice to former cm kcr: తెలంగాణ రాజకీయాలు మరో కీలక పరిణామం చోటుచేసుకుంది. ఇటీవల అంగన్వాడీ సిబ్బందికి ఇచ్చిన ఫోన్ లలో భారీగా కుంభకోణం జరిగిందని, తక్కువ ధర చేసే ఫోన్లను ఎక్కువ రెట్లు పెట్టి కొన్నారని మంత్రి సీతక్కపై బీఆర్ఎస్ తీవ్రమైన ఆరోపణలు చేసింది. ఇప్పటికే దీనిపై మంత్రి సీతక్క కౌంటర్ ఇచ్చారు. తనపై లేని పోనీ అసత్య ప్రచారాలు చేస్తే కఠినంగా చర్యలు తీసుకుంటామని హెచ్చరించారు. తాజాగా.. దీనిపై బీఆర్ఎస్ మాజీ సీఎం కేసీఆర్ కు మంత్రి సీతక్క లీగల్ నోటీసుల్ని పంపారు.
ఈ క్రమంలో.. బీఆర్ఎస్ సోషల్ మీడియాలో పెట్టిన పోస్టులు 48 గంటల్లో తొలగించి కేసీఆర్ క్షమాపణలు చెప్పాలని, లేదంటే సివిల్, క్రిమినల్ చర్యలు తీసుకుంటానని లీగల్ నోటీసులలో పేర్కొన్న మంత్రి సీతక్క పేర్కొన్నారు. దీంతో తెలంగాణ రాజకీయాలు మరోసారి హీటెక్కాయి. ఇప్పటికే సీతక్క అంగన్వాడీలకు సెల్ఫోన్ల కొనుగోళ్లలో అవినీతికి పాల్పడ్డారంటూ తప్పుడు ఆరోపణలు చేస్తే చెప్పు తెగుద్ది అంటూ వార్నింగ్ ఇచ్చిన విషయం తెలిసిందే.
కేంద్రం నిబంధనల ప్రకారం అంగన్వాడీలకు రూ.11,800తో కొనుగోలు చేయాల్సి ఉండగా.. మొదటిసారి టెండర్లు పిలిచినప్పుడు రూ.14,000 ధరను కోట్ చేయడంతో తిరస్కరించామని తెలిపారు.ఆ తర్వాత రెండోసారి టెండర్లు రూ. 11,650కి దాఖలైన టెండర్ను ఖరారు చేసినట్టు స్పష్టం చేశారు.
కానీ బీఆర్ఎస్ మాత్రం.. ఒక్కో సెల్ఫోన్ను రూ.14వేలకు కొన్నారంటూ తప్పుడు ఆరోపణలు చేస్తున్నారని బీఆర్ఎస్ పై మంత్రి సీతక్క నిప్పులు చెరిగిన విషయం తెలిసిందే. మంత్రి సీతక్క మాట్లాడుతూ ప్రభుత్వ కొనుగోళ్లన్ని పారదర్శకంగా, నిబంధనలు ప్రకారమే జరుగుతున్నాయన్నారు. బీఆర్ఎస్ మాత్రం ఓటమిని భరించలేక ఈ విధంగా దిగజారీ ప్రవర్తిస్తుందని చివాట్లు పెట్టారు. ఇక ఈ నోటీసులపై బీఆర్ఎస్ ఏవిధంగా రియాక్ట్ అవుతుందో తెలియాల్సి ఉంది.
