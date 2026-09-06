Minister seethakka responds on konda Surekha row: తెలంగాణ రాజకీయాల్లొ కొండా సురేఖ అంశంపై రచ్చ కొనసాగుతుంది. ఇటీవల మంత్రి వర్గం నుంచి సీఎం రేవంత్ కొండా సురేఖను బర్తరఫ్ చేశారు. ఆతర్వాత అనేక నాటకీయ పరిణామాలు చోటు చేసుకున్నాయి. అంతే కాకుండా.. సీఎం రేవంత్ రెడ్డిపై, కాంగ్రెస్ అధిష్టానంపై కొండా సురేఖ మండిపడ్డారు. సీఎం రేవంత్ బ్లాక్ మెయిల్ చేసి తనను బర్తరఫ్ చేశాడని ఎమోషనల్ అయ్యారు. మరోవైపు కొండా సుష్మిత కూడా తన వ్యాఖ్యలకు కొండా సురేఖను బలిచేయడం ఏంటని మండిపడ్డారు. కాంగ్రెస్ పార్టీని, సోనియా గాంధీ, రాహుల్ గాంధీలను తాను విమర్శించలేదని చెప్పారు.అయితే.. కాంగ్రెస్ అధిష్టానంను సీఎం రేవంత్ రెడ్డి బ్లాక్ మెయిల్ చేశారని కొండా సురేఖ ఆరోపణలపై ఇప్పటికే పీసీసీ చీఫ్ ఖండించారు. ఇక తాజాగా.. మంత్రి సీతక్క కూడా ఈ వివాదంపై మాట్లాడారు.
మంత్రి సీతక్క ఇటీవల బర్తరఫ్ కు గురైన కొండా సురేఖ అంశంపై తొలిసారి స్పందించారు. మహబూబ్ నగర్ కొల్లాపూర్ లో మీడియాతో మాట్లాడిన మంత్రి సీతక్క మాట్లాడుతూ.. ఎవరైనా పార్టీ నిర్ణయానికి కట్టుబడి ఉండాలి. అధిష్టానం నిర్ణయానికి మేము అందరం కూడా కట్టుబడి పని చేయాల్సిందే… ఎవరు కూడా పార్టీలైన్ దాటొద్దని అన్నారు. ఏ ఇష్యూస్ ఉన్నాకూడా ఇంటర్నల్ గా మాట్లాడుకోవడం ద్వారా, మన గౌరవం పెరుగుతది, మన పార్టీ బలోపేతం అవుతుందని చెప్పుకొచ్చారు.
ఒక వేళ రేపు నేను గీత దాటిన, ఎవరు గీత దాటిన, అధిష్టానం నిర్ణయానికి అందరం కట్టుబడి ఉండాల్సిందేనని క్లారిటీ ఇచ్చారు. వ్యక్తులకు భయపడే స్థాయిలో అధిష్టానం లేదని, కాంగ్రెస్ అంత వీక్ గా లేదని, పార్టీలో క్రమశిక్షణ అవసరమన్నారు. ఎవరైనా, వాళ్ళకి ఏదైనా బాధ ఉన్న, సమస్య ఉన్న కూడా నేరుగా పార్టీతో మాట్లాడుకోవాలి, పెద్దలతో మాట్లాడుకోవాలన్నారు.
పార్టీకి రాష్ట్రంలో పెద్ద సీఎం గారు, ఆయన మీద ఎటాక్ చేయడం అనేది అధిష్టానం ఒప్పుకోలేదన్నారు. అది సరైంది కాదని అధిష్టానం ఈ విధంగా నిర్ణయం తీసుకుందని మంత్రి సీతక్క చెప్పుకొచ్చారు.
మా ప్రభుత్వంలో జరిగిన పరిణామాలపై పక్క పార్టీ వాళ్ళు భుజాలు ఎగరేస్తున్నారని, మరి సొంత చెల్లెలు కవిత ను ఎందుకు బయటికి పంపించారో కేటీఆర్ సమాధానం చెప్పాలన్నారు. ఆ రోజు డిప్యూటీ సీఎం రాజయ్యను ఎందుకు బర్తరఫ్ చేశారో ఎవరికి కనీసం తెలియదన్నారు.
ఈ రోజు సీఎం గారి మీద డైరెక్టుగా మాట్లాడారు కాబట్టి అధిష్ఠానం నిర్ణయం తీసుకుందన్నారు. అధిష్టానం నిర్ణయానికి అందరం కట్టుబడి పని చేస్తేనే పార్టీ బలోపేతం అవుతుంది. ప్రజలు మనపై పెట్టుకున్న ఆశలకు అనుకూలంగా పరిపాలన జరుగుతుందని మాట్లాడారు. కొండా సురేఖ గారు పార్టీ లోనే ఉన్నారు. అందరూ సంయమనంతో, పార్టీ అభివృద్ధికి అందరం కలిసి పనిచేస్తామని మంత్రి సీతక్క క్లారిటీ ఇచ్చారు.
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