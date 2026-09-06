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Miniter Seethakka: కాంగ్రెస్ హైకమాండ్‌ బ్లాక్ మెయిల్‌‌లకు భయపడదు.!. కొండా సురేఖ వ్యాఖ్యలపై మంత్రి సీతక్క కౌంటర్..

Konda surekha row: ఎవరైనా పార్టీ నిర్ణయానికి కట్టుబడి ఉండాలని  మంత్రి సీతక్క చెప్పుకొచ్చారు అంతే కాకుండా.. అధిష్టానం నిర్ణయానికి మేము అందరం కూడా కట్టుబడి పని చేయాలని, ఎవరు కూడా పార్టీలైన్ దాటొద్దని కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు.

Written ByInamdar Paresh
Published: Sep 06, 2026, 03:58 PM IST|Updated: Sep 06, 2026, 03:58 PM IST
Miniter Seethakka: కాంగ్రెస్ హైకమాండ్‌ బ్లాక్ మెయిల్‌‌లకు భయపడదు.!. కొండా సురేఖ వ్యాఖ్యలపై మంత్రి సీతక్క కౌంటర్..
Image Credit: kondasurekha(file)

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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